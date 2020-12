Leipzig

Die Corona-Krise hat dem Immobilienboom nicht geschadet. Im Gegenteil: Viele Sachsen und Thüringer wünschen sich um so mehr, die eigene Wohnsituation zu verändern. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Commerzbank hervor.

Junge Leute wünschen sich eigenes Heim

Dabei steht der Wunsch nach den eigenen vier Wänden obenan: Je 26 Prozent der Befragten in beiden Bundesländern würden gerne ein Haus oder eine Wohnung zur Selbstnutzung erwerben. Bei den 18- bis 54-Jährigen zwischen Leipzig und Görlitz sind es sogar 40 Prozent ( Thüringen: 31 Prozent).

Anzeige

Dazu wollen viele gern raus ins Grüne. 23 Prozent der Befragten in Sachsen gaben an, umziehen zu wollen. In Thüringen sogar 27 Prozent. Bei den Jüngeren ist es jeweils jeder Dritte. Alternativ wünschen sich 21 Prozent der Sachsen eine größere Mietwohnung mit Balkon oder Garten ( Thüringen: 18 Prozent).

„Ansprüche haben sich verändert“

„Die Ergebnisse machen deutlich, dass sich durch die Corona-Krise und die zu Hause verbrachte Zeit die Ansprüche an die eigene Wohnsituation verändert haben. Mit über 55 Prozent ist der Wunsch nach Eigentum besonders stark bei denjenigen ausgeprägt, die vermehrt im Home-Office gearbeitet haben“, urteilt Ralf Bendicks, Niederlassungsleiter der Commerzbank Leipzig.

Eine höhere Wohnqualität ist dabei für mehr als die Hälfte (55 Prozent) der ausschlaggebende Aspekt für den Erwerb einer Immobilie. Jeder Dritte in Sachsen möchte mehr Platz und sich vergrößern. In Thüringen wollen das sogar 41 Prozent.

Am liebsten ins Einfamilienhaus

Bevorzugt wird von 61 Prozent der sächsischen Interessenten ein freistehendes Einfamilienhaus, jeder Dritte wünscht sich eine Eigentumswohnung. 43 Prozent in beiden Bundesländern sehen im Erwerb einer Immobilie aber auch eine sichere Altersvorsorge beziehungsweise Vermögensanlage.

Bendicks rechnet darum zum Leid der Käufer mit weiter steigenden Preisen in der Region. Die gute Nachricht: Die Finanzierungszinsen sind nach wie vor niedrig. Denn bei der Verwirklichung des Immobilientraums setzen die Sachsen vor allem auf eine Mischung aus mindestens 20 Prozent Eigenkapital und einem Immobilienkredit. Rund ein Drittel zieht zudem Mittel der KfW oder anderer Förderbanken in Betracht. Für 14 Prozent spielt auch das neue Baukindergeld eine Rolle.

Nachhaltigkeit zählt immer mehr

Wichtig ist beim Haus- oder Wohnungskauf aber auch das Thema Nachhaltigkeit. 70 Prozent der Befragten in Sachsen und 72 Prozent in Thüringen gaben an, dass sie auf die Energie-Effizienz eines Hauses achten. Laut Bendicks räume die Commerzbank einen Zinsrabatt für solche Maßnahmen ein.

Für die Studie wurden im November bundesweit über 3000 Personen im Alter ab 18 Jahren befragt, darunter je rund 200 in Sachsen und Thüringen.

Von Roland Herold