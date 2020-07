Leipzig

Am Montag haben sich die Gesundheitsminister aller 16 Bundesländer darauf geeinigt, dass die Maskenpflicht im Einzelhandel in ganz Deutschland weiter Bestand hat – zumindest vorerst. Dennoch dürfte die Diskussion um den Mund- und Nasenschutz im Supermarkt, im Modegeschäft und beim Bäcker weitergehen.

Deshalb interessieren wir uns für Ihre Meinung! Finden Sie, dass die Maskenpflicht möglichst bald abgeschafft werden sollte – oder würden Sie lieber weiter daran festhalten?

Stimmen Sie hier ab!

Nutzen Sie die Corona-Warn-App?

Wo wir schon dabei sind: Seit Mitte Juni ist die Corona-Warn-App der Bundesregierung auf dem Markt.

Bislang wurde die Anwendung, die beim Durchbrechen von Infektionsketten helfen soll, 15 Millionen mal heruntergeladen – auch von Ihnen?

Wie stehen Sie zur Mehrwertsteuersenkung?

Ein anderes Thema, das die Menschen in Sachsen in diesen Wochen bewegt, ist die Senkung der Mehrwertsteuer, um zusätzliche Kaufanreize zu schaffen und so die Wirtschaft wieder anzukurbeln.

Obwohl das Konzept praktisch bei jedem Einkauf Vergünstigungen verspricht, sehen viele die Steuersenkung kritisch – und stellen in Zweifel, wie oft diese wirklich beim Kunden ankommt. Uns interessiert, ob Sie sich durch niedrigere Preise zum Einkaufen animiert fühlen.

