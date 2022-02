Leipzig

Die Preise an der Tankstelle sind gestiegen – für Strom, Gas und Öl müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher immer tiefer in die Tasche greifen. Das bleibt nicht ohne Folgen. Die Zustimmung zur Energiewende und zum Ausstieg aus der Kohle sinkt. Das geht aus dem zum zweiten Mal erhobenen „Mitteldeutschland-Monitor“ hervor, für den 2020 Personen in Leipzig, Halle sowie den Landkreisen Leipzig, Altenburger Land, Anhalt-Bitterfeld, Burgenland, Mansfeld-Südharz, Nordsachsen und Saale befragt wurden.

Zwar befürwortet weiterhin mit 55 Prozent eine Mehrheit der Bevölkerung die Energiewende und den Kohleausstieg. Gegenüber dem Vorjahr ist die Zustimmung zur Energiewende aber um sechs Prozentpunkte gesunken. Der Entscheidung der Bundesregierung zum Kohleausstieg stimmen nur noch 48 Prozent der Befragten zu (Vorjahr: 56 Prozent) – die Zahl der Gegner stieg deutlich von 29 Prozent auf nunmehr 40 Prozent.

Auch der Ausstieg aus der Atomkraft wird kritisch gesehen

„Grundsätzlich habe sich die Stimmung in der Bevölkerung im Vergleich zum Vorjahr signifikant verschlechtert“, teilt Werner Bohnenschäfer von der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland mit, der das Projekt leitet. Hauptsächlicher Grund dafür seien die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Diese Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit den anziehenden Sprit- und Energiepreisen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die langfristige Akzeptanz der Energiewende sei es daher notwendig, „den Klimaschutz stärker als bisher unter Gesichtspunkten der sozialen Ausgewogenheit und des effizienten Ressourceneinsatzes zu diskutieren“, erklärt Bohnenschäfer.

Auch der Ausstieg aus der Atomkraft wird heute anders beurteilt. Während im November 2020 noch 58 Prozent diesen begrüßten, lehnt ein Jahr später eine Mehrheit von 49 Prozent den Atomausstieg ab. 40 Prozent befürworten ihn.

78 Prozent sind für den Ausbau von Erdwärme

Die steigenden Preise wirken sich auch auf die persönliche Lebenssituation aus. Der Anteil der Menschen, die mit ihrer Situation in der Region allgemein zufrieden sind, beträgt 62 Prozent – im Vorjahr waren es noch 72 Prozent. Zufrieden mit ihren Lebenshaltungskosten sind noch 36 Prozent, nach 51 Prozent davor.

Trotz aller Kritik sind laut der Umfrage die Zustimmungswerte für den Ausbau der Erneuerbaren Energien im Mitteldeutschen Revier weiterhin sehr hoch. So befürworten 87 Prozent den Ausbau der Solarenergie (2020: 88 Prozent) und 78 Prozent den Ausbau der Erdwärme (2020: 79 Prozent). Für die Energieträger Windenergie und Biomasse stieg die Zahl der Befürworter sogar von jeweils 66 Prozent im Vorjahr auf 69 beziehungsweise 70 Prozent.

Zunehmende Hoffnungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Region verbinden sich mit dem Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft. 42 Prozent der Befragten schätzten die Branche als erfolgversprechenden Treiber für die Zukunft des Mitteldeutschen Reviers ein (Vorjahr: 40 Prozent).

Von Andreas Dunte