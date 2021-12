Umsatzeinbruch durch Corona: Sachsen will Unternehmerlohn einführen

Dresden

Der Freistaat Sachsen will für Kleinst- und Kleinbetriebe, die vom aktuellen Teil-Lockdown betroffen sind, einen sogenannten Unternehmerlohn einführen. Im Gespräch sind entweder ein Betriebskostenzuschuss von monatlich maximal 1250 Euro für den Zeitraum von November bis Januar: insgesamt 3750 Euro. Oder ein einmaliger pauschaler Zuschuss in Höhe von 2000 Euro. Da geht aus dem Entwurf eines möglichen Landesprogramms hervor, das der Leipziger Volkszeitung vorliegt. Am Dienstag soll das sächsische Kabinett über den Unternehmerlohn beraten.

Dulig: „Situation der Saisonhändler sehr kritisch“

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) wirbt in dem Schreiben zum Entwurf für eine Unterstützung: „Insbesondere die Situation der Saisonhändler oder der Weihnachtsmarkthändler (...) ist weiterhin sehr kritisch zu bewerten.“ Daneben gebe es eine Vielzahl von Kleinunternehmern wie Kosmetiker, „die durch die jetzige Situation bereits zum zweiten Mal sehr stark in der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit betroffen sind“.

Variante 1: Maximal 3750 Euro bis Januar 

Dulig schlägt vor, das existierende Härtefallprogramm für den Unternehmerlohn von maximal 1250 Euro zu verwenden. Bislang sei der Härtefall-Topf, der aus Bundes- und Landesmittel finanziert wird, kaum genutzt worden. Lediglich 60.000 Euro seien abgeflossen, insgesamt 9,6 Millionen Euro noch vorhanden. Davon könnte man nach Berechnungen des Ministeriums rund 2480 Kleinunternehmen unterstützen. Wenn der sächsische Anteil des Härtefall-Programms um 5 Millionen Euro erhöht würde, könnten mehr als 4900 Unternehmen erreicht werden.

Variante 2: Pauschal und einmalig 2000 Euro

Von einer einmaligen Pauschale in Höhe von 2000 Euro könnten bis zu 14.800 Unternehmen betroffen sein. Sie würde für Soloselbstständige und Unternehmen mit bis zu neun Mitarbeitern gezahlt werden, die von Dezember bis kommenden Februar mehr als 70 Prozent ihres Umsatzes einbüßen. Nach Kalkulation des Ministeriums sind allein 11.600 Unternehmen von der aktuellen Corona-Verordnung betroffen. Wegen der 2G-Regel und den eingeschränkten Öffnungszeiten verzeichnen wohl 200 Friseure zusätzlich Umsatzeinbußen von mehr als 70 Prozent, 3000 Gastro-Unternehmen geht es ähnlich.

Pauschale nur für Weihnachtsmarkt-Händler?

Die Pauschalen müssten im Gegensatz zur ersten Variante vollständig aus Landesmitteln gezahlt werden. Das Wirtschaftsministerium geht von zirka 29,6 Millionen Euro Kosten aus. Eine Alternative wäre es, die Pauschale nur den Händlern zukommen zu lassen, die von der Absage der Weihnachtsmärkte betroffen und nicht Teil größerer Unternehmen sind. Allerdings kann die Anzahl der Weihnachtsmarkthändler laut Ministerium derzeit nicht genau eingeschätzt werden.

Andere Bundesländern handeln bereits

Andere Bundesländer haben vergleichbare Hilfen schon länger eingeführt. Baden-Württemberg stockt die Überbrückungshilfen derzeit um einen fiktiven Unternehmerlohn von pauschal 1000 Euro auf. Bayern hat einen Unternehmerlohn in Höhe von 1500 Euro monatlich für Schausteller und Händler beschlossen, die mit der Absage der Weihnachtsmärkte zu kämpfen haben. Die Hilfen sollen rückwirkend von November bis März gezahlt werden. Vertreter des Handwerks und des Handels haben die Hilfen in Sachsen bereits als zu niedrig kritisiert. Der Präsident der Leipziger Industrie- und Handelskammer nannte Baden-Württemberg explizit als Vorbild: „Unsere Mitgliedsunternehmen erwarten, dass der Freistaat Sachsen ein ebensolches Zeichen setzt und analog verfährt.“

Von Kai Kollenberg