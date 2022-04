Dresden

Innenminister Roland Wöller (CDU) wirkte zufrieden, als er die Fragen der Journalisten ausgesessen hatte. Mehrmals sollte er vergangene Woche nach der Kabinettssitzung Stellung zu einer Personalie nehmen, die intern wie extern Aufsehen und deutliche Kritik hervorgerufen hatte. Wöller wollte aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes aber nicht kommentieren, wieso sein ehemaliger persönlicher Referent Florian Oest mittlerweile die Stabstelle Kommunikation beim Landespolizeipräsidenten leitet. Allgemein würden Stellen nach „Eignung, Leistung, Befähigung“ vergeben, sagte der Minister bloß.

Personalrat schaltet sich ein

An Wöllers Maxime in der Personalpolitik gibt es innerhalb des Ministeriums aber anscheinend Zweifel. Von allgemeiner „Unruhe“ ist die Rede. Dabei geht es nicht nur um herausgehobene Stellen wie diejenige, die Oest seit April einnimmt. Auch mit anderen Entscheidungen verblüffte die Hausspitze die Belegschaft. Nun hat sich nach Informationen der Leipziger Volkszeitung der Personalrat eingeschaltet.

Um die Personalie Florian Oest gibt es weiter Wirbel. Das Bild zeigt ihn beim „Haustürwahlkampf“. Quelle: Kai Kollenberg

Im Rahmen des regelmäßigen Jour Fixe wird Amtschef Thomas Rechentin demnächst die Personalpolitik des Hauses erläutern und auch Stellung zu den Vorwürfen nehmen. Beispielsweise der Bund Deutscher Kriminalisten hatte öffentlich angezweifelt, dass Stellen wirklich nach dem Leistungsprinzip vergeben würden. Bei der Aussprache zwischen Rechentin und Personalrat soll auch dezidiert zur Sprache kommen, welche Auswirkungen die Entscheidungen auf die Mitarbeiterschaft des Hauses haben. Die Stimmung, so heißt es, sei ausgesprochen schlecht. Zumal der personelle Umbau im Ministerium anscheinend noch nicht abgeschlossen ist.

Ex-LKA-Chef Kleine sollte „weggelobt“ werden

Wie mehrere Quellen bestätigen, hat Innenminister Wöller zuletzt versucht, einen neuen Job für den ehemaligen Präsidenten des Landeskriminalamtes (LKA), Petric Kleine, zu finden. Kleine ist – nachdem ihn Wöller wegen der Affäre um verschwundene Munition im vergangenen Jahr als LKA-Chef abgesetzt hatte – mittlerweile im Innenressort untergekommen. Er leitet das Referat „Einsatz, Organisation, Technik“. Ein Umstand, der beim Innenminister nicht auf vollste Zustimmung stoßen soll. Hinzu kommt: Kleine firmiert inzwischen als Inspekteur der Polizei, obwohl diese Stelle seit dem 2019 geschassten Reiner Seidlitz offiziell als verwaist gilt.

Im Gespräch war deswegen, Kleine den Posten des Sicherheitsbeauftragten bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) zu geben. Seit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe, bei dem ein Teil des sächsischen Staatsschatzes gestohlen wurde, steht dessen Sicherheitskonzept in der Kritik. Beim Prozess gegen die Tatverdächtigen kamen die Mängel zuletzt auch öffentlich zur Sprache. Den Ex-LKA-Chef zu den SKD „wegzuloben“, hätte da möglicherweise Charme.

Auch in der Polizei formiert sich Widerstand

Kleine wurde bereits gefragt, ob der Job für ihn infrage komme, wird berichtet. Er habe aber abgelehnt. Auch das Ministerium verfolgt die Versetzung momentan nicht mehr. In der Mitarbeiterschaft hat der Vorgang aber die Gerüchteküche weiter angeheizt – nicht zuletzt über den Umgang mit dem ehemaligen LKA-Präsidenten.

Innerhalb der sächsischen Polizei formiert sich zudem Widerstand gegen Wöller. Deren Hauptpersonalrat tagt am 19. April. Die Tagesordnung steht noch nicht fest. Aber die Personalpolitik des Ministers sei latent Thema, wie Cathleen Martin bestätigt. Sie ist nicht nur Landesvorsitzende der Deutschen Polizei-Gewerkschaft, sondern auch Mitglied im Hauptpersonalrat.

Beförderung „per Handauflegen“?

„Wir schauen uns die völlig unverständliche Personalpolitik von Herrn Wöller genau an. Es sind einige sehr wundersame, nicht nachvollziehbare Entscheidungen getroffen worden“, sagt Martin. Sie fordert vom Innenminister ein klares Stellenentwicklungskonzept für die Polizei, das immer noch ausstehe. In Wöllers Hoheitsbereich seien Beförderungen quasi „per Handauflegen“ vollzogen worden. In diesem Zusammenhang stoßen auch sogenannte prüfungsfreie Aufstiege einiger Beamtinnen in den höheren Dienst auf deutliches Missfallen.

Von Kai Kollenberg und Andreas Debski