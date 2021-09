Umweltschützer planen Demo zum Flughafen Leipzig/Halle – Airport macht Gesprächsangebot

Leipzig

Am kommenden Samstag nehmen Umweltschützer erneut den Flughafen Leipzig/Halle ins Visier. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des seit Tagen am Störmthaler See stattfindenden Klimacamps bereiten einen Protestmarsch zum Airport vor. „Nach einer Woche voll Bildung, Vernetzung und einem Camp, auf dem Utopien gelebt werden konnten, möchten wir nun mit einer großen Demo kraftvoll das Thema des Camps von Leipzig aus zum Flughafen tragen“, erklärte Sprecherin Maja Schmidt.

Der Protestzug unter dem Titel „Umbau statt Ausbau – LEJ zum sicheren Hafen“ werde am Samstagvormittag um 11 Uhr am Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig beginnen und bis zum Abend vor die Tore des Flughafens in der Nähe von Schkeuditz (Nordsachsen) führen. Eine Zwischenkundgebung sei am späteren Nachmittag am DHL-Hub geplant, zudem werde es einen Stopp an der Kirche in Kursdorf geben. Die Demonstration sei bis 18 Uhr angezeigt worden, hieß es. Ob es in der Folge weitere Aktionen geben wird, ist unklar. Das Klimacamp selbst geht noch bis Sonntagabend.

Kritik an Abschiebungen, Lärm und Umweltschäden

Im Gegensatz zu früheren Treffen der Umweltschützer in der Region, in denen Maßnahmen gegen den Braunkohleabbau Hauptthema waren, geht es im aktuellen Zeltlager am Störmthaler See explizit um den Flughafen Leipzig/Halle und dessen Rolle bei der künftigen Mobilität. Der Airport und das DHL-Frachtdrehkreuz seien für klimaschädlichen Verkehr, aber auch für Abschiebungen von Geflüchteten und für Lärm verantwortlich, unter dem Anwohnerinnen und Anwohner zu leiden hätten.

Bereits Anfang Juli hatten Umweltschützer am Flughafen demonstriert und eine der Zufahrten friedlich blockiert. Die Polizei löste den Protest auf und nahm die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Gewahrsam. Anfängliche Forderungen zu angeblich entstandenen Millionenschäden durch die Blockade wurden später zurückgenommen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) kritisierten die Aktion scharf.

Gespräche zwischen Flughafen und Protestierenden geplant

Wie die Sprecherin des Klimacamps erklärte, hätten die Mitteldeutsche Flughafen AG sowie Drehkreuz-Betreiber DHL inzwischen Kontakt mit den Umweltschützern aufgenommen. „Wir bedanken uns für das Gesprächsangebot. Leider kam es für uns sehr kurzfristig. Ein Treffen in Leipzig, während das Camp läuft, ist für uns nicht realisierbar“, sagte Schmidt. Nach Abschluss des Camps in der kommenden Woche besteht aber Gesprächsbereitschaft.

Nichtdestotrotz gebe es aber auch Vorbehalte vor dem Treffen. „Wir sehen das Gesprächsangebot zwiegespalten: Eine offene Auseinandersetzung mit den sozialen und ökologischen Folgen des Flugbetriebs und des Frachtflugverkehrs ist für uns essenziell. Zugleich befürchten wir, dass die Mitteldeutsche Flughafen AG am eigenen Weiterbestehen insofern interessiert ist, dass eine wirkliche Auseinandersetzung mit Um- und Rückbauplänen des Flughafens Halle/Leipzig für Vertreter*innen von DHL und Flughafen AG nicht denkbar ist“, so die Sprecherin der verschiedenen Umweltgruppen im Klimacamp.

Von Matthias Puppe