Leipzig

Ein unscheinbares Virus hält die Welt in Atem, bringt alltägliche Gewohnheiten und Abläufe ins Stocken. Auch wer derzeit den Wohnort wechseln will und einen Umzug plant, sieht sich in Corona-Zeiten vor ungeahnte Herausforderungen gestellt.

Schnäppchenjäger zahlen häufig drauf

„Unter überwiegend seriöse Umzugsfirmen mischen sich besonders in Krisenzeiten wie diesen viele schwarze Schafe“, sagt Rechtsexperte Sten Wagner von der Verbraucherzentrale Sachsen. „Wer nicht abgezockt werden will, sollte vor einem Umzug möglichst mehrere Angebote einholen und miteinander vergleichen“, rät er. „Sonst kann es richtig teuer werden.“ Längst nicht hinter jedem Flyer im Briefkasten stecke ein solider Anbieter. Wer allzu bedenkenlos auf Sensationsrabatte abfahre, zahle am Ende drauf.

Anzeige

Als besonders perfide Betrugsmasche haben Sachsens Verbraucherschützer Streuwerbung mit ungewöhnlich günstigen Umzugspauschalen ausgemacht. „Sind Möbel und anderer Hausrat dann erst mal auf den LKW geladen, zaubern die Firmen plötzlich alle möglichen Aufschläge und Extrakosten aus dem Hut, die sich rasch zu enormen Kosten auftürmen“, warnt Wagner. „Falls Kunden nicht mitspielen, wird damit gedroht, die Möbel bis zu einer Einigung als Faustpfand einzulagern.“

Festpreis sollte alle Kosten abdecken

Um solch erpresserischen Praktiken vorzubeugen, rät der Verbraucherschützer, die angebotenen Leistungen genau zu prüfen. Sind die Kosten nachvollziehbar? Ist ein Geschäftsführer ausgewiesen, gibt es ein Büro oder einen Firmensitz? Wer haftet im Streitfall? Hat ein Firmenvertreter den Aufwand vor Ort und vor Vertragsabschluss geprüft? „Am sichersten ist ein vertraglich fixierter Festpreis, mit dem alle anfallenden Kosten – Versicherungen, Außenlifte, Parkzone – abgedeckt sind“, empfiehlt Wagner. Seriöse Spediteure erkenne man beispielsweise an Referenzbewertungen oder deren Mitgliedschaft in einem einschlägigen Verband.

Wer den Umzug mit eigenem Transporter oder Leihfahrzeug plant, sollte bedenken, dass unter den aktuellen Pandemiebedingungen lediglich ein haushaltsfremder Helfer erlaubt sei. Auch für Schäden müsse man selber aufkommen, gibt Verbraucherschützer Wagner zu bedenken.

Selbstüberschätzung führt in Sackgasse

Nicht alles bekommen Selbermacher wirklich in den Griff. „Viele geben mittendrin auf und rufen bei uns an, ob wir kurzfristig beim Möbelaufbau in der Küche helfen könnten“, sagt Heiko Lorenz, Chef der Leipziger Umzugsfirma Spehr. Vor allem jüngere Leute muteten sich mit allen möglichen Anleitungen und Videos aus dem Internet dann doch zu viel zu. „In der Praxis hapert es meist an Fertigkeiten, weil die polytechnische Ausbildung, wie wir sie noch hatten, zunehmend fehlt“, sagt der 53-ährige Firmenchef. „Da kann die Montage von sensiblen Möbelteilen oder das Bugsieren im engen Treppenhaus zum Abenteuer mit vielen Ecken und Kanten werden.“

Wer darf wohin umziehen? Umzugsunternehmen können weiterhin arbeiten. Allerdings dürfen Umzüge nur dann stattfinden, wenn sich keine Personen des umziehenden Haushaltes in Quarantäne befinden. Wer infiziert ist, unter Quarantäne steht, sollte seinen Möbelspediteur umgehend informieren, heißt es beim Onlineportal Immowelt. Der Spediteur wird prüfen, ob der Umzug wie geplant stattfinden kann oder ob eine Verschiebung des Umzugstermins sinnvoller ist. Innerhalb Deutschlands sollte es keine Probleme mit dem Umzug geben. In vielen anderen Ländern und insbesondere nach Übersee gibt es dagegen etliche Einschränkungen. Über die aktuelle Corona-Lage am Zielort sollten sich Interessenten rechtzeitig mit dem Spediteur abstimmen. Der Verband der Möbelspediteure weist darauf hin, dass während der Umzüge im Zweifel regelmäßig Fahrzeuge desinfiziert werden müssen. Das Personal werde mit Handschuhen ausgestattet und auf mehrere Fahrzeuge verteilt. Zudem können die Möbelspediteure teilweise die eingesetzten Verpackungsmaterialien aus Gründen der Hygiene nicht mehr zurücknehmen. Diese müssen gegebenenfalls vom Kunden entsorgt werden. Uneingeschränkt helfen dürfen beim Umzug professionelle Umzugsfirmen beziehungsweise alle im Haushalt lebenden Personen. In Sachsen darf nur eine weitere Person hinzugezogen werden. Im Zweifel sollten Umzugswillige zuerst das zuständige Ordnungsamt kontaktieren. In jedem Fall sollten der Abstand von anderthalb Metern und die geltenden Hygieneregeln eingehalten werden. Das Ansteckungsrisiko ist so hoch oder gering, wie sonst auch. Deswegen gelten die bekannten Hygieneregeln: keine Hände schütteln, nicht ins Gesicht fassen, Hände waschen und Abstand halten. Umzugskartons sind meistens neu, auf denen sollte demnach kein Erreger sein. Alte Kartons lagern oft über Jahre hinweg im Keller oder auf dem Dachboden – auch sie sollten also keine Erreger übertragen. Die Möbelstücke könnten aber mit Haushaltsreiniger abgewischt werden.

Auftragsflut wegen Helfermangel

Unter Pandemiebedingungen dürften bei privaten Umzügen kaum noch Verwandte und Bekannte als Helfer mit anpacken. „Diese Beschränkungen bringen uns Möbelspediteuren derzeit manchen Zusatzauftrag“, freut sich Lorenz, der als Vorsitzender des Fachverbandes Möbelspedition und Logistik in Mitteldeutschland einen ganz guten Überblick hat. Nicht nur sein Terminkalender sei prall gefüllt. „Besorgte Anrufer, die fragen, ob wir unter diesen Bedingungen überhaupt anrücken, können wir beruhigen: Bei uns geht es rund.“

Mehraufwand zahlen Kunden

Die geltenden Hygienevorschriften bedeuten aber für die Umzugsprofis tatsächlich deutlich mehr Aufwand. Dürften sonst fünf Möbelpacker in einem LKW-Führerhaus mitfahren, sind es jetzt höchstens zwei. „Also muss die Kolonne mit zwei Fahrzeugen vorfahren“, nennt Lorenz ein Beispiel.

Außerdem werde mehr mit Handschuhen und Mund-Nasenschutz gearbeitet. Eine Couch mit Maske in den sechsten Stock zu tragen, sei noch mal was anderes, als einen Einkaufswagen durch den Supermarkt zu schieben. „Unsere Leute müssen bei ihrer ohnehin schweren Arbeit unter Corona-Bedingungen eine erhebliche körperliche Mehrbelastung aushalten.“ Als Ausgleich dürften die Trupps mehr Pausen einlegen. Den zeitlichen und finanziellen Mehraufwand schätzt Lorenz auf etwa ein Fünftel des sonst üblichen, was sich letztendlich in den Rechnungen für die Kunden niederschlage.

Umzugsprofis kommen für Schäden auf

Dennoch ist der Unternehmer mit jahrzehntelanger Berufserfahrung überzeugt, dass sich die professionelle Arbeit seiner Kollegen auszahle. „Wie schnell ist beim Umzug die Wand im Treppenhaus zerkratzt oder der Fahrstuhl ramponiert – von Möbeln und hochwertigen Elektrogeräten ganz zu schweigen. Spezialfirmen garantieren, für solche und ähnliche Schäden aufzukommen“, gibt er zu bedenken. Wer es auf eigene Faust versucht, sollte neben der Leihwagengebühr auch die Formalitäten für die nötige Ladefläche auf der Straße einpreisen. „Und wenn es drinnen eng wird, bringen wir unseren Außenaufzug gleich mit.“

Von Winfried Mahr