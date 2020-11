„Und keine Ahnung, wo die Polizei ist“: Medienecho zu „Querdenken“ in Leipzig

Leipzig

Zehntausende Corona-Leugner demonstrieren mitten in einer Pandemie, ignorieren jegliche Anordnungen der Behörden und überrennen die überforderte Polizei: Der Ausnahmezustand am Samstag in Leipzig hat auch ein überregionales Medienecho. Ein paar der Stimmen sind im Folgenden zusammengefasst:

Frankfurter Allgemeine: Als auch zwei Stunden nach Beginn die meisten Teilnehmer weder Abstand zueinander hielten noch einen Mund-Nasen-Schutz trugen, ließ die Versammlungsbehörde die Veranstaltung auflösen. Dabei kam es dann zu tumultuarischen Szenen, Schlägereien und Angriffen auf Gegendemonstranten, Polizisten und Journalisten.Zum Text: www.faz.net

Stuttgarter Zeitung: In Leipzig ist am Wochenende viel mehr aus dem Ruder gelaufen als der Protest gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Auch wenn man in Sachsen seit vielen Jahren einiges gewöhnt ist: Das politische Versagen ist offenkundig, es muss Konsequenzen haben. Für den dortigen Innenminister Roland Wöller wird die Luft dünn.Zum Text: www.stuttgarter-zeitung.de

Der Spiegel: Mitten in der Pandemie veranstalteten Tausende Egoisten ein potenzielles Superspreading-Event der Kategorie XXL – und störten sich augenscheinlich nicht an der Unterstützung durch Antisemiten, Neonazis und andere Menschenhasser. Das allein muss fassungslos machen, die Eskalation nach Abbruch der Demo aber kann nicht allein den selbst ernannten "Querdenkern" zugerechnet werden.Zum Text: www.spiegel.de

Süddeutsche Zeitung: Der Entscheid des Oberverwaltungsgerichts Bautzen, " Querdenken" aus der stadtgeografischen Quarantäne der Neuen Messe wieder ins Leipziger Zentrum zu holen, ist entweder borniert oder mutwillig gefährdend im gerade beschriebenen Sinne. Eine Versammlung auf der Neuen Messe hätte ein Kompromiss im Sinne der Allgemeinheit sein können: Wer demonstrieren will, darf demonstrieren - unter der nicht einmal harten Bedingung eines wirksamen Infektionsschutzes, wie er an diesem Ort deutlich leichter hätte eingehalten werden können als im Zentrum.Zum Text: www.sueddeutsche.de

taz: Am Hauptbahnhof jedoch fehlt von Wasserwerfern oder Räumpanzern jede Spur. So können die aggressiven Querdenken-Demonstrierenden durch die Polizeikette brechen, skandierend und schnellen Schrittes auf den Innenstadtring laufen. Sie haben bekommen, was sie wollten. Die Demonstration zieht knapp drei Stunden nach offizieller Auflösung der Versammlung durch die Polizei ohne Genehmigung über die großen Straßen. Vertreter:innen der Ordnungsbehörde stehen am Rand und schauen ratlos zu. „Wir haben keine Ahnung, warum die laufen dürfen“, sagt einer. „Und keine Ahnung, wo die Polizei ist.“Zum Text: taz.de

Die Welt: Bei der Großdemonstration am Samstag in Leipzig gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern ist das gründlich schiefgegangen. Die Veranstaltung eskalierte. Und es war ein Fiasko mit Ansage. Zum Text: www.welt.de

Tagesspiegel: Viel entscheidender aber ist jetzt, dass die Politik aufwacht. Sie muss endlich eine Antwort auf die Frage finden, wie umzugehen ist mit den Demonstrationen der sich radikalisierenden Corona-Bewegung. Die Strategie der „Deeskalation“ hat in ihrem Fall ausgedient. Es geht hier auch um das Auftreten gegen Rechtsextremismus. Dass die Akzeptanz eines Großteils der Bevölkerung für die Corona-Maßnahmen der Exekutive mit jeder weiteren „ Querdenken“-Demo weiter schwinden wird, darf man darüberhinaus auch getrost annehmen. Denn der Staat macht sich so unglaubwürdig.Zum Text: www.tagesspiegel.de

