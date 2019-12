Unfallauto auf den Gleisen verhagelt Flixtrain die Leipzig-Premiere

Leipzig

Das hatten sich die Macher von Flixtrain wohl anders vorgestellt: Punkt 23.03 Uhr sollte in Leipzig der erste grüne Zug des Bahnkonkurrenten einfahren. Und bis Berlin lief bei dem Premierenzug aus Aachen auch noch alles nach Plan. Doch dann machte ein Unfall in Brandeburg nur wenige Kilometer südlich von Ludwigsfelde dem Flixbus-Ableger einen Strich durch die Rechnung.

Weil laut Polizei auf der B 101 zwischen Thyrow und Trebbin ein Auto im Gleisbett gelandet war, war die ICE-Strecke Berlin–­ Leipzig fast fünf Stunden dicht. 19 Züge mussten über Nebengleise ausweichen – darunter auch der Flixtrain FLX76343 auf seiner Premierenfahrt von Aachen nach Leipzig. Statt 89 Minuten dauerte die Fahrt von Berlin dann fast zweieinhalb Stunden. Punkt Mitternacht rollte der Zug dann endlich imLeipziger Hauptbahnhof auf Gleis 14 ein – mit 57 Minuten Verspätung.

Rückfahrt am Montag ging dann pünktlich

Glück im Unglück: Folgeverspätungen zog die Vollsperrung in Brandeburg nicht nach sich. Denn Leipzig ist Endstelle der neuen Strecke. Über Nacht sollte der Zug ohnehin Hauptbahnhof der Messestadt bleiben und erst am nächsten Morgen zurück über Wittenberg und Berlin nach Köln fahren. Und das funktionierte dann auch pünktlich, erklärte ein Flixtrain-Sprecher am Montag.

Groß feiern will Flixtrain die neue Strecke ohnehin erst am Dienstag. Dann kommt auch Flixtrain-Chef Fabian Stenger, der die Strecke am 9. Oktober auf dem Mittelständischen Unternehmertag (MUT) in Leipzig angekündigt hatte, erneut nach Leipzig. Die Uhrzeit ist dann auch etwas angenehmer: Statt um 23.03 Uhr soll der Zug dann bereits um 19.02 Uhr auf Gleis 12 einrollen. Am Montag war Stenger erst einmal in Erfurt, wo Flixtrain ebenfalls am Sonntag Premiere hatte. Dort hält jetzt der Fernzug von Berlin nach Stuttgart.

Halle und Erfurt werden besser angebunden

Neben Erfurt bekommen dadurch auch Halle, Gotha und Eisenach Anschluss an das Netz des Bahnkonkurrenten – und sogar deutlich öfter, als Leipzig. Denn während die Messestadt zunächst nur viermal pro Woche angefahren wird, wird die Strecke über Halle und Erfurt von Beginn an ein- bis zweimal am Tag bedient.

In Leipzig dagegen kommt nur jeden Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Freitag am Abend ein Zug an. Der Zug bleibt dann über Nacht in Leipzig und fährt am nächsten Morgen – also jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag – zurück über Berlin nach Köln.

Flixtrain will Angebot in Leipzig zügig ausbauen

Dabei muss es aber nicht bleiben: Man wolle erstmal klein anfangen und das Angebot dann nach und nach ausbauen, hieß es bei Flixtrain. „Wir werden das Angebot ab Leipzig sukzessive in den nächsten Wochen und Monaten ausbauen“, kündigte ein Sprecher an. Zu sehen ist davon im Fahrplan aber noch nichts. Buchen lassen sich die Züge ab Leipzig derzeit bis 29. März – und bis dahin bleibt es bei den vier Zügen pro Woche.

Vier Jahre nach der Einstellung des Interconnex bekommt Leipzig damit wieder einen privaten Fernzug. Der Interconnex war von 2001 bis 2014 als einer der ganz wenige privaten Fernzüge zwischen Leipzig und Rostock gependelt. Eingestellt wurde die Verbindung ausgerechnet wegen Flixbus: Mit den Preisen des damals neuen Fernbusriesen könne man nicht mithalten, hatte Betreiber Veolia seinerzeit erklärt – und den Zug Ende 2014 gestrichen.

Von Frank Johannsen