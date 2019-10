Unfallschwerpunkt A72: Warum kracht es so oft auf der neuen Autobahn?

Borna

Eine Tote, mehrere Leicht- und Schwerverletzte, ein Sachschaden, der in die Hunderttausende geht: Das ist die Bilanz zahlreicher Unfälle, die sich in den vergangenen Tagen rund um den Bau der Autobahn 72 zwischen Böhlen und Borna ereignet haben. Erst am Wochenende hatte sich an der Anschlussstelle Rötha beim Übergang von der B95 auf die A72 ein Wagen überschlagen. Am gleichen Abend war eine 52-Jährige mit ihrem Skoda in der Ausfahrt Espenhain-Nord in Fahrtrichtung Leipzig in die Mittelinsel gekracht. Der Wagen überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Kritik an der Ausschilderung in sozialen Netzwerken

Ein ähnliches Bild zeichnet sich in der Baustelle der B95 rund um die künftige Anschlussstelle Zwenkau bei Böhlen ab. Auch hier war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Unfällen gekommen, schoben Lastwagen mehrere Autos ineinander und kollidierten Lastwagen und Autos.

In den sozialen Netzwerken häuft sich – gerade was die erst kürzlich eröffnete Anschlussstelle Rötha betrifft – die Kritik an der Ausschilderung. „Seitdem die Strecke frei ist, kommt es fast täglich zu Unfällen“, schreibt ein Leser. Zuweilen seien die Schilder irreführend. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hingegen sieht den Grund der Unfallhäufung in überhöhten Geschwindigkeiten.

Behörde und Polizei : Unangepasste Geschwindigkeit waren Ursache

„Rechtzeitig vorher wird das Autobahnende angezeigt“, teilte Isabel Pfeiffer, Sprecherin des Lasuv, mit. Die Geschwindigkeit werde regelkonform über sogenannte Geschwindigkeitstrichter (also eine Abfolge von Geschwindigkeitsbeschränkungen) bis auf 60 Kilometer pro Stunde verringert. „Leider wurde diese Geschwindigkeit aber scheinbar von zahlreichen Fahrzeugen missachtet, was auch einige Unfälle zur Folge hatte“, macht Pfeiffer deutlich.

Auch einige Autofahrer sehen den Grund in überhöhten Geschwindigkeiten. „Schlimm, dass sich heutzutage scheinbar keiner mehr durch eine etwas umsichtigere Fahrweise auf veränderte Verkehrsverhältnisse einstellen kann oder will“, so ein Kommentar auf Facebook.

Aufgrund der Häufung und aufgrund der Tatsache, dass viele Autofahrer die Begrenzung auf 60 Kilometer pro Stunde nicht ernst nehmen würden, hat das Lasuv am Montag nach einem Ortstermin gemeinsam mit den Verkehrsbehörden und der Polizei nun eine Änderung der Verkehrsführung angeordnet. „Zwischen der Anschlussstelle Rötha und dem provisorischen Bauende am Übergang zur vorhandenen B95 erfolgt nach kurzfristiger Realisierung fortan nur noch eine einstreifige Verkehrsführung“, erklärt die Sprecherin. Diese Änderung betreffe fortan beide Richtungsfahrbahnen.

Dass es auch an der künftigen Anschlussstelle Zwenkau immer wieder zu Unfällen kommt, begründet die Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage mit „Fahrfehlern aufgrund von Unachtsamkeit“. Gekracht habe es beispielsweise mehrmals bei Fahrstreifenwechseln und durch nicht erlaubtes Wenden auf der Fahrbahn trotz doppelter Sperrlinie. Weitere Unfälle seien auf das Nichtbeachten des vorangehenden und des nachfolgenden Verkehrs zurückzuführen. Einen Unfallschwerpunkt sieht die Polizeidirektion dennoch nicht, obwohl sie zwischen 1. September und 1. Oktober allein in diesem Bereich sieben Unfälle registriert hat.

Polizei kann keine Mängel an Beschilderung erkennen

„Mängel in der Verkehrsanlage selbst sind nicht erkennbar. Sicherlich verlangen die teils geringen Querschnitte der Fahrbahn ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit, aber eben deshalb ist der Streckenabschnitt auch mit einem entsprechenden Tempolimit belegt“, macht Andreas Loepki, Leiter Direktionsbüro, deutlich. Seine Bilanz: „Nach unserer Beobachtung scheinen sich viele Verkehrsteilnehmer leider nicht an die ausgewiesenen Höchstgeschwindigkeiten zu halten.“

Von Julia Tonne