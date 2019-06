Leipzig

Wie geht es weiter in der Chefetage des Uniklinikums Leipzig (UKL)?

Fest steht, dass zum 1. August Robert Jacob neuer kaufmännischer Vorstand wird; er löst dann Marco Schüller ab, der das Amt kommissarisch übernommen hatte, nachdem Maya Verdel nach Hamburg-Eppendorf gewechselt war. Aber was wird aus der Nachfolge für den im Februar entlassenen medizinischen Vorstand Wolfgang Fleig? Darüber könnte sehr bald entschieden werden. Am 20. Juni tagt der Aufsichtsrat zum Thema. Ein Bewerber für den Chef-Posten soll nach LVZ-Informationen Christoph Josten (64) stehen. Josten ist derzeit Dekan der Medizinischen Fakultät und außerdem Geschäftsführender Direktor der Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie am UKL. Im Gespräch ist aber auch ein externer Bewerber von der Charité in Berlin. Dem Vernehmen nach will Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange ( SPD) keinen Kandidaten gegen den Willen der Professorenschaft durchboxen.

Es ist noch nichts entschieden

Knut Löschke ist als Aufsichtsratschef Herr des Auswahlverfahrens. Kommende Woche, am 20. Juni, tagt das elfköpfige Gremium und will zu einer Entscheidung kommen. Löschke äußerte sich nicht zu Namen, erklärte jedoch, dass die Findungskommission dem Aufsichtsrat zwei Bewerber-Vorschläge vorlegen wird. Es gebe einen internen und einen externen Bewerber. Eine Vorentscheidung gebe es nicht; beide Kandidaten seien sehr qualifiziert. Das Rennen ist also noch völlig offen.

Der frühere Medizinische Vorstand Wolfgang Fleig (69) streitet mit dem UKL-Aufsichtsrat vor Gericht, ob sein Vertrag im März 2019 oder im September 2020 endet. Auf die Klageeinreichung Mitte Februar reagierte der Aufsichtsrat mit der fristlosen Abberufung. Fleig war seit 2005 im Klinikumsvorstand.

