Uniklinik Leipzig ist größte Geburtsstation in Mitteldeutschland

Leipzig

Nirgendwo in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind im Jahr 2021 so viele Kinder geboren worden wie am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). Bei 2560 Geburten kamen 2658 Kinder auf die Welt – nur wenige mehr als 2020. Darunter waren 96 Zwillings- und zwei Drillingsgeburten.

„Es sind schwierige Zeiten für alle Geburtskliniken, aber die Corona-Pandemie belastet Universitätsklinika noch ein bisschen mehr als andere Häuser“, erklärt Professor Holger Stepan, Leiter der UKL-Geburtsmedizin. Den Erfolg führt der Klinikchef auf eine kontinuierliche Personalentwicklung und -bindung sowie langfristige Ausbildung zurück. Sein Team sei erfahren und stabil. Die Kaiserschnittrate liege weiterhin bei „erfreulich niedrigen 27 Prozent“ – trotz des am Klinikum hohen Anteils an Hochrisikoschwangerschaften, so der Geburtsmediziner.

Im St. Elisabethkrankenhaus wurde mit 2485 Geburten und 2493 Kindern fast die Vorjahreszahl erreicht. Im Klinikum St. Georg war 2021 das geburtenstärkste Jahr aller Zeiten. 1755 Kinder kamen dort zur Welt – 119 mehr als 2020.

Von bm