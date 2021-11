Dresden

Das Dresdner Uniklinikum reagiert auf die immer schneller steigenden Corona-Infektionszahlen: Wie die Verantwortlichen mitteilen, wurde eine weitere Normalstation für Covid-Patienten mit 24 Betten eingerichtet. Insgesamt gibt es nun am Klinikum zwei Corona-Intensivstationen und zwei Normalstationen.

Weniger Kapazitäten für andere Behandlungen

Die Erweiterung der Bettenkapazität hat auch Folgen für die andere Krankenversorgung: „Um die aufwendig zu behandelnden Kranken adäquat versorgen zu können, müssen Pflegende sowie Ärztinnen und Ärzte verstärkt auf diesen Stationen eingesetzt werden“, heißt es aus dem Uniklinikum. Das wiederum führe immer häufiger zu Absagen von stationären Aufnahmen, Operationen oder großen Untersuchungen.

Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand, sieht die Schuld für die notwendigen Maßnahmen vor allem bei den Ungeimpften: „Die Maßnahmen haben einen bitteren Beigeschmack. Die übergroße Zahl der am Uniklinikum behandelten Covid-19-Erkrankten ist ungeimpft. Wären sie geimpft, hätten wir sie überhaupt nicht oder nicht so lange behandeln müssen.“ Durch die Umstrukturierungen mangele es an Kapazitäten für andere Fälle: „Dadurch können wir beispielsweise betagte Menschen nach einem Knochenbruch nicht mehr so umfassend akutgeriatrisch versorgen wie bisher.“ Das führe zu schlechteren Chancen, nach der Behandlung wieder so fit wie vorher zu werden. Albrecht appelliert an die ungeimpften Sachsen: „Nur durch eine Impfung und das Einhalten der Hygieneregeln können sie sich und ihre Mitmenschen schützen.“

90 Prozent der Corona-Intensivpatienten sind ungeimpt

Derzeit werden am Uniklinikum 23 Covidpatienten auf der Intensivstation versorgt. Der Anteil der Ungeimpften liege dort bei ungefähr neunzig Prozent. Auf Normalstation liegen derzeit 44 Coronapatienten, etwa zwei Drittel sind ungeimpft. Es sind auch Impfdurchbrüche dabei, diese Patienten leiden aber alle an schweren Vorerkrankungen, sind immunsupprimiert – dabei werden Reaktionen des Immunsystems mithilfe von Medikamenten unterdrückt – oder sehr alt, heißt es aus dem Klinikum.

Für die Pflegenden ist es mittlerweile das dritte Mal, dass die Belastungsgrenze in bedrohliche Nähe rückt: „Sie sehen, wie die Zahl der an Covid-19-Erkrankten Tag für Tag erneut zunimmt und mittlerweile das Niveau von Anfang November vergangenen Jahres übertrifft. Dabei sind insbesondere die Teams der ITS nicht mehr so leistungsfähig wie damals“, sagt Michael Albrecht. Eine zunehmende Demotivation sei bei den Teams der Intensivstationen spürbar. Auch Kündigungen der vergangenen Monate sowie eine hohe Erkrankungsrate erhöhe den Druck weiter, weiß Albrecht.

Uniklinikum verschärft Hausregeln, Besuchsverbot im Herzzentrum

Um der Überlastung des Klinikums entgegenzutreten, wurden die Maßnahmen wieder einmal verschärft: Maskenpflicht gilt nun wieder in allen Gebäuden und auf dem Gelände. Dies gilt für alle Menschen ab dem zehnten Lebensjahr. Seit Montag gilt außerdem ein Besuchsverbot für alle Kliniken und Stationen. Hiervon ausgenommen sind Erziehungsberechtigte, Vorsorgebevollmächtigte oder Fälle, bei denen es einen triftigen medizinischen Grund gibt, der mit dem Klinikpersonal abgesprochen sein muss. In jedem Fall gilt die 3G-Regel. Und die gilt für alle Personen, die Zutritt zu den Gebäuden benötigen. Tests sind, mit Ausnahme der Notfallversorgung, nicht im Uniklinikum möglich und müssen vorab woanders durchgeführt werden.

Auch der Nachbar setzt wieder auf Besuchsverbot: Im Herzzentrum Dresden gilt das Verbot ebenfalls seit Montag. Möglich sind Besuche auch hier nur in dringenden Einzelfällen und wenn sie vorab mit dem Krankenhaus abgesprochen und vom behandelnden Arzt genehmigt werden.

Von Lisa-Marie Leuteritz