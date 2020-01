Uniklinik Dresden will Versorgung von Risikoschwangerschaften verbessern

Dresden

Mit Jahresbeginn ist am Universitätsklinikum Dresden das Pilotprojekt „Feto-Neonataler-Gesundheitspfad“ gestartet. In Zusammenarbeit mit der Uniklinik Jena soll das Programm die Versorgung von Risikoschwangerschaften verbessern. Im Zuge des Projekts sollen Frauen ab der zehnten Schwangerschaftswoche bis zum vollendeten ersten Lebensjahr des Kindes intensiv betreut werden.

Diabetes als mögliche Spätfolge

„Wachsen Kinder im Mutterleib nicht altersgemäß, kann es zu einer Frühgeburt kommen“, sagt Dr. Mario Rüdiger, Direktor der Neonatologie und Pädiatrischen Intensivstation des Uniklinikums. Dieses Krankheitsbild nennt sich Wachstumsretardierung. „Spätfolgen sind Erkrankungen im Erwachsenenal­ter, zum Beispiel Diabetes“, erklärt Mario Rüdiger.

Gesetzliche Kassen übernehmen die Kosten

Zur optimalen Behandlung und psychischen Betreuung von Patientinnen arbeiten Gynäkologen, Kinderärzte und Psychologen fortan eng zusammen. Sämtliche anfallenden Untersuchungs- und Behandlungskosten übernehmen dabei die beteiligten Krankenversicherungen AOK Plus und Barmer. Bisher müssen Frauen diese Kosten selbst bezahlen.

Entwickelt von der AOK Plus Sachsen und Thüringen und der Barmer, ist der Gesundheitspfad in Ostthüringen und Sachsen bundesweit ein bislang beispielloses Pilotprojekt. Bei einem positiven Ausgang könnte das neue Modell auf Bundesebene übertragen werden. Für den Feto-Neonatalen-Gesundheitspfad stellt der Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses den Angaben zufolge rund fünf Millionen Euro für vier Jahre bereit. Die ersten fünf Patientinnen wurden bereits in das Projekt aufgenommen.

Von Sabrina Lösch