Leipzig

Sie kennen von Ihrer Leipziger Volkszeitung (LVZ) Texte, Nachrichten, Reportagen, Interviews – Sie kennen unseren Journalismus in der gedruckten Zeitung, auf der Webseite und in den sozialen Netzwerken. Nun gibt es die LVZ auch zum Hören: In unserem Podcast „LVZ Unsere Story – der Podcast, der hinter die Recherche blickt“ bekommen Sie einen umfassenden Einblick in die Recherchen der Reporterinnen und Reporter der LVZ.

Die erste Folge ist bereits online für Sie verfügbar. Die Reporterinnen und Reporter sind jeden Tag in Mitteldeutschland, Sachsen und Leipzig unterwegs, immer auf der Suche nach einer neuen Geschichte. Und die soll im Zentrum stehen: Was ist da passiert? Worum geht es? Wie haben wir das recherchiert? Vom Suchen und Finden handelt der Podcast.

Josa Mania-Schlegel berichtet von Ermittlungen gegen einen Leipziger DJ

Unsere Kolleginnen und Kollegen steigen mit Ihnen gemeinsam tief in das Thema der Woche aus Leipzig und der Region ein – berichten, was Sie für unser Publikum recherchiert und herausgefunden haben. Die erste Folge – ein Kriminalfall – können Sie bereits überall dort, wo es Podcasts gibt, hören. Wir sind bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Co. vertreten – und natürlich auch auf LVZ.de im Internet.

„50 Leipzigerinnen entdecken ihre Fotos auf einer Pornowebseite – wie kam es dazu?“ handelt von einem Fall, der in Leipzig Wellen geschlagen hat. Ein Leipziger DJ hat Fotos von 50 Leipzigerinnen auf eine Pornowebseite hochgeladen. Zwei Betroffene haben mit LVZ-Reporter Josa Mania-Schlegel gesprochen.

In der ersten Folge erzählt Josa Mania-Schlegel von seinem Gespräch mit ihnen. Er erzählt, wie beeindruckend strategisch die Betroffenen vorgegangen sind, damit sie an ihr Ziel kommen: Der Täter soll bestraft werden. Und, er erzählt, wie er selbst zum Umdenken gebracht wurde.

Künftig erwartet Sie jeden Donnerstag eine neue Folge. Damit erweitert die LVZ ihre Podcastfamilie: Hören Sie auch in unseren Fußballpodcast „Die Rückfallzieher“ rein – oder hören Sie doch einfach die Reportage („LVZ Reportage“) der Woche an. Beide Angebote finden Sie ebenfalls auf LVZ.de sowie auf den bekannten Podcast-Plattformen. Seien Sie nicht nur Leserin oder Leser, sondern auch Hörerin oder Hörer der LVZ.

Von Nicole Grziwa