Unteilbar-Demo am Sonntag in Leipzig: Menschenkette durch die Innenstadt

Leipzig

Die Initiative „#Unteilbar“ will am Sonntag in Leipzig für eine offene Gesellschaft, Demokratie, Menschenrechte und gesellschaftliche Teilhabe demonstrieren. Ab 14 Uhr werden Tausende Teilnehmer zu einer Menschenkette erwartet, die sich von der Eisenbahnstraße durch die Innenstadt bis zur Karl-Liebknecht-Straße spannen soll. LVZ.de sprach mit Maximilian Becker vom Organisationsteams über das Anliegen der Gruppe und die Vorkehrungen zum Infektionsschutz.

Worum soll es bei der Demo am Sonntag in Leipzig gehen?

Maximilian Becker: Corona trifft uns alle, jedoch nicht alle gleich. Wir bemerken, dass durch die Pandemie Ungleichheit und Ungerechtigkeit zunehmen. Dem wollen wir nicht tatenlos zusehen. Als breites Bündnis protestieren wir, um unsere Botschaft einer solidarischen Gesellschaft auf die Straße zu bringen. Wir wollen unsere Utopie einer antirassistischen, klimagerechten, geschlechtergerechten und sozial gerechten Gesellschaft verantwortungsvoll sichtbar machen.

Maximilian Becker, Sprecher der Initiative „#Unteilbar Quelle: privat

Solidarität nicht nur als Applaus

Gerade zu Beginn der Corona-Krise war das Wort Solidarität in fast aller Munde. Inzwischen hat sich das wieder etwas geändert. Warum ist das so?

Maximilian Becker: Solidarität ist gerade ein viel genutztes Wort. Wir meinen jedoch: Es wurde an vielen Stellen als leere Plattitüde genutzt und nicht mit Inhalten befüllt. Unsere Solidarität endet nicht an Staatsgrenzen, vielmehr gilt sie überall. Unsere Solidarität soll nicht nur Applaus, sondern auch bessere Arbeitsbedingungen und Löhne für alle Arbeiter zur Folge haben. Unsere Solidarität bedeutet, dass wir gesellschaftliche Kämpfe nicht gegeneinander ausspielen, sondern sie gemeinsam austragen.

Die aktuelle Krise wird voraussichtlich noch andauern, wirtschaftliche Probleme weltweit hinzukommen. Wie kann man da verhindern, dass die Gesellschaft noch mehr auseinanderdriftet?

Maximilian Becker: Indem wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen. Indem wir als Gesellschaft in all unserer Vielfältigkeit solidarisch dafür kämpfen, dass die Kosten der Krise gerecht verteilt und hauptsächlich von denjenigen getragen werden, die es sich leisten können. Was wir brauchen, ist ein Mehr an Gleichheit und Gerechtigkeit, sowohl global als auch national. Dafür streiten wir.

Infektionsgefahr minimieren

Die Proteste zu Black Lives Matter am vergangenen Wochenende haben gezeigt: Abstandhalten ist bei sehr vielen Menschen schwierig. Wie seht ihr die Infektionsgefahr?

Maximilian Becker: Zunächst einmal haben wir uns sehr über das deutliche Zeichen der Black-Lives-Matter-Demonstration am vergangenen Wochenende gefreut. Rassismus und Polizeiwillkür sind zu einem weltweit präsenten Thema geworden. Das ist überfällig. Wir sind solidarisch mit den Black-Lives-Matter-Protesten. Mit unserem Aktionskonzept des Bandes der Solidarität hoffen wir, eine verantwortungsvolle Protestform gefunden zu haben, die niemanden unnötig gefährdet und die Infektionsgefahr minimiert. Unsere Teilnehmenden bekommen an vielen Stellen entlang der Strecke verschiedenfarbige Bänder, die sie zwischen sich spannen werden. Alle werden im Abstand von drei Metern zueinanderstehen. Wir haben eine knapp vier Kilometer lange Strecke und damit genug Platz für viele Menschen, die mit uns gemeinsam ihre Forderungen an eine solidarische Zukunft auf die Straße tragen.

Von Eisenbahnstraße bis Volkshaus:2000 Menschen bilden eine Kette Für dieses Wochenende liegen dem Leipziger Ordnungsamt gleich mehrere Demonstrationsanmeldungen vor. Insgesamt ist am Sonnabend und Sonntag mit sechs Kundgebungen beziehungsweise Aufzügen zu rechnen. Sie haben Verkehrseinschränkungen in der City und rund um die Innenstadt zur Folge. Heraus sticht die Versammlung des Bündnisses „#Unteilbar“ unter dem Motto „So geht solidarisch“ am Sonntag, 14. Juni, ab 14 Uhr. Sie ist als Menschenkette mit 2000 Personen angezeigt. „Da die Einhaltung der Mindestabstände und der Abstand zu den Passanten auf dem Gehsteig nicht gewahrt werden können, erfolgt die Aufstellung auf der Fahrbahn“, teilte die kommunale Versammlungsbehörde am Freitag mit. Entlang dieser Strecke kommt es zu Behinderungen: Eisenbahnstraße (stadtauswärts zwischen Einert- und Hermann-Liebmann-Straße), Otto-Runki-Platz, Kon-stantin-, Kohlgartenstraße, Ranftsche Gasse, Ludwig-Erhard-Straße (stadteinwärts), Dresdner Straße (stadteinwärts), Grimmaischer Steinweg (stadtauswärts), Augustusplatz ( Außenring), Roßplatz ( Außenring), Wilhelm-Leuschner-Platz ( Außenring), Peterssteinweg (stadteinwärts), Karl-Liebknecht-Straße bis Volkshaus (stadteinwärts). In der Ludwig-Erhard-Straße und auf dem Ring wird nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Die Aufstellung erfolgt unter Freihaltung der Kreuzungsbereiche Ludwig-Erhard-Straße/Ecke Ranftsche Gasse, am Johannisplatz und Roßplatz/Ecke Grünewaldstraße. Von 14.45 bis 15 Uhr werde die Menschenkette komplett geschlossen, hieß es.

Von Matthias Puppe