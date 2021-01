Borna

Auf den frequentierten Parkplätzen im Borna Gewerbe- und Einkaufsgebiet Am Wilhelmschacht und vor den Supermärkten, auf dem Marktplatz, in der Fußgängerzone Reichsstraße: Wer hier unterwegs ist, hat eine Maske zu tragen. Eine „Mund-Nasenbedeckung“, wie es exakt heißt in der Sächsischen Corona-Schutzverordnung. Pflicht ist das aber nicht nur dort, sondern grundsätzlich – „insbesondere“ auch vor Schulen, auf Spielplätzen, in Arbeitsstätten, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht gewährleistet wird. Ein Auge auf die Einhaltung der Maskenpflicht zu haben, ist Sache der kommunalen Ordnungsämter wie der Polizei. Die LVZ war am Mittwoch mit Jacqueline Kuhmeiser und Mirko Peukert, den Bornaer Bürgerpolizisten, in der Innenstadt unterwegs.

Auf Streife in der Innenstadt: Viele sind nicht unterwegs, und die, die auf der Straße sind, tragen in den allermeisten Fällen eine Maske. Quelle: Jens Paul Taubert

Maske ist Pflicht

Auf dem Edeka-Parkplatz wurden Einkäufe in Kofferräumen verstaut. Wer aus dem Geschäft kam oder hinein wollte, hielt die Gesichtspartie bedeckt. Eine Frau, die gerade ihr Auto abgestellt hatte und Richtung Stadtzentrum los lief, machte, als sie die beiden Uniformierten erblickte, kehrt. Ihr fiel ein: Da war ja noch was… „Dass auf den Parkplätzen Masken getragen werden, das hat sich durchgesetzt“, resümierte Kuhmeiser. Nur wenige vergäßen, sie beim Aussteigen überzustreifen. Gegen Null tendiere die Zahl derer, die sich verweigerten. Spürbar, so die Polizeihauptkommissarin, sei die Unsicherheit in der Grundsatzfrage: Wo ist die Bedeckung Pflicht? „Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung im öffentlichen Raum besteht, wenn sich Menschen begegnen“, zitierte sie die Schutzverordnung. An welchen Orten das „insbesondere“ gelte, regele Paragraf drei. Sich in den immer wieder aktualisierten Gesetzestexten zurechtzufinden, sei für manchen nicht so leicht. Man agiere konsequent, mit Augenmaß.

Bedecken Pflicht: Edeka weist auf seinem Parkplatz deutlich darauf hin. Quelle: Jens Paul Taubert

Bürgerpolizist hilft aus großer Verlegenheit

Ein älterer Herr, der gedankenversunken durch die kaum belebte Reichsstraße spazierte, sah sich ertappt. „Ich komme so selten raus. Aber es leuchtet mir schon ein“, sagte er und zog eine Maske aus der Jackentasche. Damit konnte ein Halbwüchsiger nicht dienen, der statt dessen die Nase im Kragen seines Pullovers zu verbergen suchte. Mirko Peukert, der es als Brillenträger mit dem Maskentragen selbst nicht leicht hat, half ihm mit einer einfachen Maske aus großer Verlegenheit. „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“, sagte der Polizeihauptmeister. Natürlich ermahne man nicht nur. Doch klare rechtliche Leitplanken und Fingerspitzengefühl im täglichen Umgang mit Menschen schlössen einander nicht aus.

An Markttagen kontrolliert das Ordnungsamt

Dienstags, donnerstags und sonnabends, wenn Frischemarkt vor dem Rathaus ist und viele zwischen Verkaufswagen und Ständen flanieren, haben auch die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes einen Blick auf das Maskentragen. Der Vollzugsdienst und die Polizei, die die Kontrollen in ihren Streifendienst integriert, pflegen engen Kontakt. Dass Streifenpolizisten gerufen würden, um am Rand von Einkaufsmärkten oder in Parks eine fidele, aber unerlaubte Ansammlung aufzulösen, geschehe im Revierbereich Borna eher selten, sagt Jacqueline Kuhmeiser. Auch über den Jahreswechsel habe kaum einer über die Stränge geschlagen. Am Wilhelmschaft habe man schon durchgreifen müssen und Bußgelder verhängt. Das kann teuer werden: Alkohol trinken kostet 60 Euro, mangelnder Abstand 150 Euro, macht mitunter in Summe 210 Euro. „Und da gibt es Beschwerden über laute Feiern in Wohnungen, wo mehr Leute vermutet werden, als erlaubt sind.“ Das überprüften die Beamten, sanktionierten Verstöße: „Doch nicht immer entsprechen die Hinweise solcher Anrufer auch den Tatsachen.“

Fazit am Mittwochnachmittag: Nicht nur der Himmel über der Stadt bleibt bedeckt, sondern auch Mund und Nasen beinahe aller, die in der Innenstadt unterwegs waren. Doch schon ab 11. Januar gibt es neue Verschärfungen.

Von Ekkehard Schulreich