Unwetter in Sachsen: Wetterdienst warnt vor Gewittern mit „gigantischen Wassermassen“

Leipzig

Nach dem sonnigen Wetter in den vergangenen Tagen müssen sich die Leipzigerinnen und Leipziger am Wochenende mit Schauern und Gewittern rechnen. Besonders in den westlichen Landesteilen wird es am Samstag ungemütlich, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Der konkretisierte am Sonnabend seine Prognosen und gab eine amtliche Unwetterwarnung für die Region aus.

Ab dem späten Vormittag entwickeln sich lokal kräftige Gewitter, die vor allem aufgrund von heftigem Starkregen unwetterartig ausfallen können, so der DWD-Sprecher. Dabei sind lokal Mengen um 30 Liter auf den Quadratmeter zu erwarten, punktuell auch bis zu 50 Liter in kurzer Zeit auftreten. Ähnliche Regenmengen sind bei Zusammenwachsen der Gewitterzellen auch über mehrere Stunden hinweg möglich. „Die laden zum Teil gigantische Wassermassen ab“, sagte der Sprecher des DWD am Samstagmorgen.

Besonders betroffen seien Regionen westlich einer Linie, die von Delitzsch bis Altenberg im Erzgebirge verläuft. Auch Hagel und Sturmböen werden erwartet.

Kaum Bewegung in der Luft

Diese Unwetter werden sich kaum bewegen: Während also in einem Ort die Wolken aufbrechen, kann es schon im Nachbarort vergleichsweise ruhig bleiben. In den östlichen Landesteilen schließlich soll es überwiegend trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber bei 24 bis 27 Grad, in der Nacht kann es auf bis zu 12 Grad abkühlen.

Am Sonntag soll es dagegen überwiegend trocken und locker bewölkt bleiben. Nur im Vogtland können laut dem Sprecher des DWD noch Schauer und Gewitter auftreten. Die Temperaturen steigen wieder bis auf 27 Grad, im Vogtland bleibt es etwas kühler bei maximal 24 Grad.

Von jhz/dpa