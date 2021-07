Leipzig

Touristen und Tagesausflügler können trotz des Unwetters in der vergangenen Woche einen Großteil der Sächsischen Schweiz unbeeinträchtigt bereisen. Momentan gibt es nur wenige Bereiche im Nationalpark, in denen laut dem Tourismusverband Sächsische Schweiz Einschränkungen möglich sind. Betroffen seien die Regionen um Sebnitz, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schöna und Gohrisch.

„Die beliebten Ziele sind alle erreichbar“, sagte eine Sprecherin des Tourismusverbands auf Anfrage. „Wir freuen uns auf die Touristen.“ Zwar sei nicht auszuschließen, dass einzelne Unterkünfte betroffen sind. Dass viele Reservierungen von Ferienwohnungen storniert werden mussten, sei aber nicht bekannt. Viele der zeitweise betroffenen Wege wurden bereits geräumt. Zudem habe es weniger ein Hochwasser, als mehr eine punktuelle Sturzflut gegeben. Vergleichbar mit den großen Hochwassern wie beispielsweise 2002 sei die Lage auf keinen Fall.

Straßen teils gesperrt – Umleitungen ausgeschildert

So ist auch die Rückmeldung des Landratsamtes in Pirna. Der touristische Betrieb laufe weiter, sagte eine Sprecherin. Allerdings seien einzelne Straßen betroffen: Die Staatsstraße 169 zwischen dem Abzweig Kleingießhübel und Cunnersdorf bleibt bis auf weiteres gesperrt, weil die Sicherheit durch Schäden an den Stützwandmauern nicht gewährleistet sei. Es gibt eine Umleitung.

Auf der Kirnitzschtalstraße (S 165) finden Aufräumarbeiten statt, die Kreisstraße K 8738 zwischen Ottendorf und der Buschmühle ist gesperrt. Nach einer vorläufigen Schätzung seien an Straßen im Kreis insgesamt Schäden in Höhe von etwa 2,9 Millionen Euro entstanden.

Wanderwege erreichbar

Die Verwaltung des Nationalparks beseitige momentan noch Unwetterschäden, teilte der Sachsenforst mit. „Insgesamt sind die Wanderwege aber größtenteils weiterhin oder nach erfolgten Reparaturen wieder nutzbar. Alle wichtigen Ausflugsziele sind für Wanderer erreichbar.“ Allerdings sollten sie auf den Wegen bleiben und nicht ins Gelände ausweichen. Dort könne es unpassierbare Abschnitte geben.

Flutschäden in der Sächsischen Schweiz: Am Wochenende hatte es beispielsweise in Krippen viel geregnet. Quelle: imago

Im hinteren Teil der Sächsischen Schweiz seien zudem einzelne Wege wegen Schäden durch den Borkenkäfer gesperrt, sagte die Sprecherin des Tourismusverbandes. Dort seien Alternativen ausgeschildert. Nach Möglichkeit solle auf den vorderen Teil beziehungsweise die andere Elbseite ausgewichen werden.

Von Josephine Heinze