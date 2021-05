Leipzig

Nach einem kurzen Vorgeschmack auf den Sommer erwartet die Region Leipzig am Dienstagabend ein kräftiger Wetterumschwung: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Gewittern mit Starkregen und Hagelpotenzial, die bis in die frühen Morgenstunden andauern können. Es werden Sturmböen der Stärke 8 bis 9 sowie Regenmengen von etwa 25 Litern pro Quadratmeter erwartet.

Gewitter zieht vom Erzgebirge bis nach Nordsachsen

Das Gewitter ziehe vom Erzgebirge aus nach Norden und werde frühestens gegen 17.30 Uhr den Leipziger Raum erreichen, sagt Florian Engelmann vom DWD Leipzig. „Aktuell sieht man über dem Erzgebirge bereits die ersten Quellwolken, die durch die Südströmung nach Norden ziehen und sich bis Nordsachsen ausbreiten können.“ Lediglich Ostsachsen bleibe von den Gewittern verschont. Das Wetter könne recht schnell in eine Unwetterlage umschlagen, Engelmann empfiehlt also, rechtzeitig Schutz zu suchen.

Dauerregen an Himmelfahrt

Bis Mittwochfrüh werde sich das Wetter beruhigen und in eine Dauerregenlage übergehen, die voraussichtlich bis Donnerstagnachmittag anhalten werde. Dazu komme ein heftiger Temperatursturz: „Mittwoch rechnen wir mit Höchstwerten von 12 bis 14 Grad“, so Engelmann, „man kann also ruhig den Regenschirm und die dicke Jacke wieder auspacken. Leider erreicht diese Wetterlage genau zum Feiertag ihren Höhepunkt.“

Erst am Freitag steige die Chance, die Sonne wieder zu Gesicht zu bekommen, und am Wochenende nähern sich die Temperaturen dann wieder der 20-Grad-Marke. „Sehen wir es positiv“, sagt Engelmann, „für die Natur ist das Wetter gut, und einige Gärtner werden sich sicherlich auch freuen.“

Von rok