Leipzig

Wohin in diesem Sommer? Nach Wochen des Teil-Lockdowns, der Beschränkungen und des Maske-Tragens sind die Sächsinnen und Sachsen hungrig auf Sonne, Urlaub und Reisen. Frühbucherrabatte versprechen derzeit obendrein manches Schnäppchen. „Der Andrang ist fast wie in Vor-Corona-Zeiten“, sagt Hendrik Minkner vom Reisebüro Alpha in Leipzig. „Die Sachsen zieht es ans Meer. Fernreisen stehen ganz oben auf der Wunschliste. Malediven, Mauritius.“

Mexiko, Kuba und die Dominikanische Republik seien ebenfalls gefragt. Urlaubsziel Nummer eins in Europa? Griechenland. Obwohl viele Länder noch Hochrisikogebiete sind, wollen die Sachsen aber auch nach Spanien, in die Türkei oder nach Ägypten reisen.

„Dubai ist das neue Winter-Mallorca“

„Gebucht wird bisher eher kurzfristig – so für Februar, März und April“, sagt Kristin Fügmann, Leiterin des TUI Travel Star Reisebüros in Leipzig. Die Favoriten heißen bei ihr aber nicht Türkische Riviera oder Mallorca, sondern Malediven und Dubai. „Dubai ist das neue Winter-Mallorca“, sagt Fügmann. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen, der mit etwa sieben Stunden überschaubaren Flugzeit und der Weltausstellung Expo, zöge es derzeit Viele für eine Woche dorthin. Im Inland dagegen stünden Hotels zum Skifahren, aber auch Wellnesshotels hoch im Kurs.

Das sind die Lieblingsreiseziele 1: Türkische Riviera 2: Ägypten 3: Mallorca 4: Kreta (Griechenland) 5: Fuerteventura auf den Kanaren 6: Gran Canaria auf den Kanaren 7: Rhodos (Griechenland) Quelle: Holiday-Check

„Ein richtiger Trend ist noch nicht in Sicht“, sagt dagegen eine Mitarbeiterin von Galeria Reisen. Viele Kunden seien verunsichert, weil einige Länder zur Einreise einen PCR-Test verlangten. Der aber soll in Deutschland – aufgrund der geringen Verfügbarkeit – überwiegend dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben. Das schlage dann lvor allem auf das Geschäft mit den Kreuzfahrten durch, da Anbieter wie Aida oder TUI Cruises einen solchen Test vor Antritt der Fahrt verlangten.

Pschologin: Das Fernweh ist größer geworden

Doch wie sehr hat die Pandemie unser Urlaubsverhalten insgesamt verändert, wohin geht die Reise im dritten Corona-Jahr? Die zahlreichen Reisebeschränkungen in den letzten Monaten haben unsere Sehnsucht nach fernen Zielen verstärkt, sagt die Psychologin Barbara Horvatits-Ebner. „Vor Corona hatte Fernweh mehr einen symbolischen Charakter. Wenn die finanziellen Möglichkeiten vorhanden waren, war die Traumreise meist nur ein paar Klicks entfernt.“ Echte Sehnsucht könne aber nur entstehen, wenn das Ziel fern liegt. „Durch den Lockdown waren wir plötzlich mit einer solchen Ferne konfrontiert. Es war ein schreckliches Gefühl.“

Barbara Horvatis-Ebner schreibt seit Jahren in ihrem Reiseblog „Reisepsycho“ darüber, was Menschen bewegt, die eigenen vier Wände hinter sich zu lassen. Für sie steht fest: „Reisen hat das Potenzial für zweierlei Prozesse: Es bildet und es verändert.“ Gerade deshalb hätte viele den Verzicht darauf als Belastung für ihr Innenleben empfunden: „Mit offenem Geist zu reisen ist nichts anderes als Selbsttherapie.“

Die Psychologin empfiehlt, sich vor einer Buchung zunächst zu fragen, was man sich von seinem Urlaub erhofft. Dabei rücke neben dem attraktiven Reiseziel auch das Kriterium Sicherheit in den Vordergrund – denn niemand wisse eben genau, wie die Beschränkungen von morgen aussehen.

TUI: Jeder Vierte will 2022 öfter verreisen

Branchenprimus TUI ist jedenfalls optimistisch. Nach zwei durchwachsenen Sommern, in denen die Pandemie vielen Reisewütigen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, sei der Hunger nach Sommer, Sonne und Meer riesengroß. Die TUI rechnet deshalb sogar mit einem Rekord-Sommer 2022. Tatsächlich plant fast jeder Vierte in diesem Jahr öfter zu verreisen als noch vor der Pandemie. 22 Prozent möchten außerdem länger am Reiseziel bleiben, um möglichst viel zu erleben. Das ergab eine Umfrage des Online-Reisebüros Expedia.

Besonders deutlich dabei ist das Ergebnis unter Familien. „Beim Reisen wird es 2022 nicht mehr nur darum gehen irgendwohin zu fahren“, sagt Expedia-Sprecherin Svetlana Hirth. „Nach der langen Zeit, in der vieles nicht oder nur eingeschränkt möglich war, wollen Reisende 2022 so viel Neues wie möglich erleben – und das sowohl in Quantität als auch in Qualität.“

Ostsee bangt um Urlaubsgäste

Mit gemischten Gefühlen wird die Entwicklung dagegen im Inland, an der Ostsee gesehen. Katrin Hackbarth vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern sagt: „Wir freuen uns auf die Gäste aus Sachsen, die hier seit Jahren zum Stammpublikum zählen. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehören zu den wichtigste Herkunftsregionen.“ Wegen Corona hatten in den beiden vergangenen Jahren viele Gäste ihren Urlaub lieber in Deutschland verbracht. Die Ostsee und das Mecklenburger Seenland waren besonders begehrt.

Allerdings leiden viele Betriebe noch immer unter dem verspäteten Saisonstart im vergangenen Jahr, der Umsatz gekostet hat. Erst ab 4. Juni durften Gäste aus anderen Bundesländern an die Ostsee oder an die Mecklenburger Seenplatte reisen. „Camping und Urlaub auf dem Hausboot waren besonders beliebt. Selbst Regionen, die fast noch als Geheimtipp gelten wie der Klützer Winkel oder die Feldberger Seenlandschaft, zogen unzählige Urlauber an“, so Hackbarth. Laut Umfrage des Tourismusverbandes hat die Branche aktuell heftig zu kämpfen. Demnach sind 29 Prozent der Beherbergungsbetriebe und 30 Prozent der Freizeitanbieter auf staatliche Hilfe angewiesen.

Campingbranche zählt zu den Gewinnern

Von einer guten Buchungslage sei man weit entfernt, heißt es auch beim Tourismusverband Lausitzer Seenland. „Alle hoffen auf Besserung und darauf, dass die Saison nicht erneut zu spät beginnt“, so Verbandschefin Katrin Winkler. Auch hier gab es im vergangenen Jahr Einbrüche: Minus zehn Prozent bei den Übernachtungen gegenüber 2020. „Und bereits 2020 hatten wir mit ganzjährig 835 000 Übernachtungen ein Minus von acht Prozent, weil die Saison ebenfalls später begonnen hat“, so Winkler. Corona habe das Seenland aber zweifelsfrei attraktiver gemacht. Auch für Besucher, die die Lausitz früher nicht auf dem Schirm hatten.

Zu den Gewinnern der Corona-Pandemie gehört auch die Campingbranche. Das sagt Max Möhrle, Chef des Portals Camping.info. Es widerspiegele sich unter anderem in den Zulassungszahlen von Wohnwagen und Wohnmobilen. 2021 wurden über 100 000 neu zugelassen. „Und es hätten weit mehr sein können, aber die Hersteller konnten die Nachfrage gar nicht decken“, so Möhrle. Camping boomt auch 2022, sagt Möhrle voraus und stützt sich dabei auf die „rasant steigende Zahl an Usern“, die sich bei ihm über Campingplätze im In- und Ausland informieren.

Hauptziele für Camperinnen und Camper sind in diesem Jahr Deutschland und Italien, auch Österreich und Kroatien sind gefragt. Die Camper zöge es vordringlich ans Meer oder in die Berge, aber auch Gegenden fern der Hotspots seien begehrt. Möhrle rät zu frühem Buchen, um böse Überraschungen zu vermeiden. Beliebte Campingplätze seien in der Hauptsaison oft restlos ausgebucht, „und selbst in der Nebensaison wird es schwer, einen Platz zu finden“.

Worauf man beim Buchen achten sollte

Egal ob Fernreise oder Kurzurlaub in der Region – Claudia Neumerkel, Reiseexpertin der Verbraucherzentrale Sachsen, rät zumindest bei Individualreisen lieber auf Nummer sicher zu gehen und nicht auf verlockende Frühbucher-Rabatte zu schielen. „Wer jetzt schon bucht, egal ob individuell oder pauschal, sollte Angebote wählen mit einer sehr langen Storno-Möglichkeit“, empfiehlt die Expertin. Viele Anbieter böten das von sich aus an, andere ermöglichten es über eine Flex-Option gegen Aufpreis. „Da ist man aber auf der sicheren Seite und kann bis kurz vor Antritt der Reise – meistens bis 14 Tage zuvor – kostenfrei zurücktreten.“ Schließlich wisse ja keiner, was im März, April oder gar im Sommer sein wird.

„Wer auf eigene Faust reist, sollte Flüge besser direkt bei der Airline buchen statt übers Vergleichsportal. Und am besten mit Kreditkarte“, rät Neumerkel außerdem. Im Vergleich zu Pauschalreisen gäbe es nämlich keinen wirklichen Insolvenzschutz für Individualreisende. „Da reist man auf eigenes Risiko.“ Komme es dann zu Ausfällen oder der gebuchte Flug finde nicht statt, könne man über Kreditkarte zurück buchen. Immer wieder schöben auch Veranstalter und Fluggesellschaft den Ball dem Vergleichsportal zu. „Da wird es für den Verbraucher dann schwierig, wo er seine Ansprüche geltend machen will“, warnt die Expertin.

Augen auf beim Versicherungsschutz

Und schließlich solle man sich auch seinen Versicherungsschutz noch einmal genau ansehen. Wer einen Jahrestarif habe und älter oder chronisch krank sei, sollte gerade in Corona-Zeiten überprüfen, ob die Bedingungen noch passen. „Es gibt für alles eine Versicherungspolice, aber im Zweifel könnte es doch schwierig werden“, warnt Neumerkel. So sei ein Auslandskrankenversicherungsschutz ratsam. Manche Versicherungen deckten Risiken durch die Corona-Pandemie beispielsweise bereits gut ab. Schließlich gehe es um Kosten wie den Heimtransport oder sogar für eine mögliche Quarantäne, wenn die langersehnte Urlaubsreise ganz anders endet als ursprünglich geplant.

Von Andreas Dunte und Roland Herold