Die Corona-Pandemie ist noch nicht zu Ende. Trotzdem ist es unter bestimmten Bedingungen wieder möglich, die Pfingsttage oder den Urlaub im Ausland zu verbringen. Was man dabei beachten muss und welche Einschränkungen vor Ort bestehen – hier ein Überblick. Berücksichtigt wurden Länder, die von Leipzig aus derzeit unkompliziert mit Flügen, Bahn oder Auto erreichbar sind. Da sich die Infektionszahlen im jeweiligen Land und damit Einreise- und Quarantänebedingungen sehr schnell ändern können, sollten sich Reisende stets über den aktuellsten Stand informieren.

Spanien

Das Infektionsgeschehen ist regional sehr unterschiedlich, etliche Regionen auf dem Festland sind nach wie vor als als Risikogebiete eingestuft. Von nicht notwendigen touristischen Reisen auf die Balearen, Kanaren und in bestimmte Regionen auf dem Festland wird weiterhin abgeraten oder davor gewarnt. Verboten sind Urlaubsreisen aber nicht.

Einreise: Alle Personen ab sechs Jahre benötigen einen negativen PCR-Test oder einen sogenannten TMA-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Flugreisende müssen sich frühestens 48 Stunden vor Einreise elektronisch registrieren lassen und den QR-Code vorweisen. Privilegien für Geimpfte und Genesene gibt es in Spanien noch nicht.

Quarantäne: Eine Quarantänepflicht im Land besteht nicht mehr.

Beschränkungen im Land: Auf den gesamten Balearen gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 23 bis 6 Uhr. Es gibt Beschränkungen der Öffnungszeiten von Gastronomie und Geschäften. Auf den Kanaren sind Beschränkungen der Öffnungszeiten in Gastronomie und Handel möglich. Auf dem Festland können die einzelnen autonomen Regionen Beschränkungen erlassen.

Griechenland

Griechenland ist weiterhin Risikogebiet mit hohen Infektionszahlen. Vor nicht notwendigen touristischen Reisen wird gewarnt, verboten sind sie aber nicht.

Einreise: Personen ab fünf Jahre brauchen einen negativen PCR-Test in englischer oder deutscher Sprache, nicht älter als 72 Stunden. Wer seine vollständige Impfung 14 Tage vor Einreise abgeschlossen hat und dies anhand eines schriftlichen Zertifikates in englischer oder deutscher Sprache nachweisen kann, benötigt keinen PCR-Test. Spätestens 24 Stunden vor Einreise muss man sich online anmelden und erhält einen QR-Code, der vorzuzeigen ist. Sonst drohen 500 Euro Geldbuße

Quarantäne: Eine Quarantänepflicht in Griechenland besteht nicht mehr.

Beschränkungen im Land: Innerhalb des Landes dürfen Einheimische und Ausländer wieder frei reisen, was zuvor monatelang verboten war. Cafés, Bars und Tavernen haben ihre Außenbereiche geöffnet, allerdings gilt weiterhin ein nächtliches Ausgangsverbot von 0.30 Uhr bis 5 Uhr. Außerdem gibt es Kapazitätsbeschränkungen in Geschäften und Museen.

Türkei

Die gesamte Türkei ist als Hochinzidenzgebiet eingestuft, vor nicht notwendigen touristischen Reisen wird gewarnt.

Einreise: Reisende ab sechs Jahre müssen einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Alle Flugreisenden über sechs Jahre müssen innerhalb von 72 Stunden vor Reiseantritt ein elektronisches Formular des türkischen Gesundheitsministeriums ausfüllen. Danach wird ihnen ein Genehmigungscode („HES-Code“) mitgeteilt, der bei Kontrollen im Land vorgezeigt werden muss. Der Code kann auch in der Türkei per SMS oder mittels einer App erlangt werden.

Quarantäne: Nur für Personen, die sich in den letzten zehn Tagen vor Einreise in Indien, Brasilien oder Südafrika aufgehalten haben.

Beschränkungen im Land: Nach einem dreiwöchigen harten Lockdown sind am 17. Mai Lockerungen in Kraft getreten. Diese beziehen sich allerdings nur auf Einheimische, denn Touristen sind von den Ausgangsbeschränkungen generell ausgenommen. Cafés und Restaurants bleiben weiter geschlossen und dürfen nur Lieferservice anbieten. Einkaufszentren und Bekleidungsgeschäfte öffnen wieder. Bis 1. Juni gilt für Einwohner: Sie dürfen das Haus tagsüber wieder verlassen, am Wochenende jedoch nur für dringende Besorgungen. Abends gilt ab 21 Uhr eine Ausgangssperre.

Zypern

Zypern ist als Hochinzidenzgebiet eingestuft, das Auswärtige Amt warnt vor touristischen Reisen. Dennoch ist das Land wieder für Urlauber aus den meisten Ländern geöffnet.

Einreise: Gäste aus Deutschland benötigen einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, und müssen auf eigene Kosten einen weiteren PCR-Test bei Einreise machen. Wer bereits seit mindestens 14 Tagen vollständig geimpft ist, kann ohne Restriktionen einreisen. Um sich frei bewegen zu können, benötigen Touristen den „Cyprus Flight Pass“. Er wird vor der Einreise auf der Website www.visitcyprus.com beantragt und sollte während des Urlaubs stets mitgeführt werden.

Quarantäne: Eine Quarantänepflicht gibt es nicht mehr.

Beschränkungen im Land:Es gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 23 und 5 Uhr. Geschäfte, Einkaufszentren, Hotels, Theater, Kinos, Kirchen sind geöffnet, Cafés und Restaurants zunächst nur im Außenbereich, ab 1. Juni auch im Innenbereich. Geimpfte, Genesene oder Personen mit negativem PCR-Test oder Schnelltest erhalten mit Nachweis Zugang. Massenveranstaltungen bleiben verboten.

Österreich

Österreich ist mit wenigen Ausnahmen als Risikogebiet eingestuft, vor nicht notwendigen touristischen Reisen wird gewarnt.

Einreise: Geimpfte, Getestete und von Covid-19 Genesene dürfen ins Land. Bei Einreise soll ein negativer PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) oder Antigen-Test (maximal 48 Stunden alt) vorgelegt werden. Das Ergebnis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Alternativ ist der Test spätestens 24 Stunden nach Einreise auf eigene Kosten durchzuführen. Reisenden müssen sich elektronisch registrieren lassen und die Empfangsbestätigung ausgedruckt oder auf einem mobilen Gerät vorweisen.

Quarantäne: Urlauber aus Deutschland können ab dem 19. Mai ohne Quarantäne einreisen. 

Beschränkungen im Land: Am 19. Mai öffnen Gastronomie, Hotels, Bühnen und Sporteinrichtungen. Der Nachweis als geimpfte, getestete oder genesene Person ist die Eintrittskarte für Restaurants, Hotels und Veranstaltungen. Ein neuer Anstieg an Covid-19-Fällen soll mit Zutrittstests, Gästeregistrierungen und Abstandsregeln verhindert werden.

Heimreise aus Österreich: Obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich niedriger als in Deutschland ist, sind Test und Quarantäne bei der Rückkehr nach Deutschland nötig.

Italien

Italien gilt weiterhin als Risikogebiet, vor nicht notwendigen touristischen Reisen wird gewarnt.

Einreise: Grundsätzlich ist die Vorlage eines negativen PCR- oder Antigen-Tests erforderlich, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ausgenommen sind nur Kinder unter zwei Jahren. Die Einreise muss über ein Online-Formular angemeldet werden. Die Einreise ist stets dem zuständigen Gesundheitsamt innerhalb von 48 Stunden anzuzeigen.

Quarantäne: Die Quarantänepflicht für Reisende aus Deutschland ist aufgehoben. Reisende ohne negativen Test sind jedoch verpflichtet, sich zehn Tage selbst zu isolieren und am Ende einen Test vorzunehmen.

Beschränkungen im Land: Es gilt der gesundheitliche Notstand. In ganz Italien bestehen Einschränkungen der Reise- und Bewegungsfreiheit. Landesweit gilt eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr.

Tschechien

Urlaub nicht erlaubt: Touristische Reisen ohne triftigen Grund sind weiterhin nicht erlaubt. Tschechien ermöglicht nur den kleinen Grenzverkehr zum Beispiel zum Einkaufen, wenn der Aufenthalt nicht länger als zwölf Stunden dauert. Dabei entfällt die Quarantäne- und Testpflicht auch für Ungeimpfte.

Polen

Polen gilt als Risikogebiet, vor nicht notwendigen touristischen Reisen wird gewarnt.

Einreise aus Deutschland und Quarantäne: Es gilt eine Quarantänepflicht für zehn Tage, unabhängig vom genutzten Transportmittel, auch zu Fuß. Frühestens nach fünf Tagen kann man sich freitesten. Die Quarantänepflicht entfällt, wenn bereits bei Einreise ein negatives Covid-19-Testergebnis (PCR-Test oder Antigen-Test) vorgelegt wird, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Auch wer innerhalb der letzten sechs Monate nachweislich an Covid-19 erkrankt war, muss nicht in Quarantäne.

Beschränkungen im Land: Veranstaltungen in Kultureinrichtungen sind ab dem 21. Mai erlaubt. Hotels können mit einer maximalen Belegung von 50 Prozent öffnen. Wellness & Spa-Bereiche der Hotels bleiben geschlossen. Außenbereiche von Restaurants sind geöffnet, Innenbereiche ab dem 28. Mai. In Geschäften, Kirchen und Poststellen dürfen sich nur eine begrenzte Anzahl Personen gleichzeitig aufhalten. Im öffentlichen Nahverkehr gilt eine begrenzte Platzbelegung. Öffentliche und private Versammlungen sind mit begrenzter Personenzahl möglich.

Rückkehr nach Deutschland aus Risikogebieten

Für Heimreisende aus allen Risikogebieten gilt: Sie benötigen eine digitale Einreiseanmeldung. Vor dem Abflug im Urlaubsland sowie spätestens 48 Stunden nach der Ankunft in Deutschland muss ein negatives Testergebnis nachgewiesen werden. Zudem sind zehn Tage häusliche Quarantäne vorgeschrieben, Selbst-Tests ist frühestens nach fünf Tagen möglich. Die Quarantänepflicht gilt vorerst bis 30. Juni. Alternative: Impf- und Genesenen-Nachweise können den Negativ-Test ersetzen und von der Einreisequarantäne befreien.

