Leipzig/Schwerin

Der Urlaub an der Ostsee gehört für viele Sachsen fest zum Jahr dazu – nicht wenige haben eine Zweitwohnung in Mecklenburg-Vorpommern. Doch bislang warten viele Menschen vergeblich auf eine Auszeit am Meer. Wie bereits an Ostern, sind Privatreisen in den Nordosten auch weiterhin nicht erlaubt. Auch Tagesausflüge sind in MV untersagt. Seit Montag befindet sich das Bundesland in einem neuen harten Lockdown – und der gilt zunächst für vier Wochen.

Ein Neustart zu Pfingsten ist damit zwar noch nicht ausgeschlossen, die Wahrscheinlichkeit wird aber immer geringer. „Mittlerweile sind die Chancen dafür nicht mehr allzu groß“, sagt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV. Müssen die Sachsen den Pfingsturlaub an der Ostsee also bereits streichen?

Wann ist Urlaub an der Ostsee wieder möglich?

Noch hat die Branche den Wunschtermin Pfingsten nicht komplett aufgegeben. „Vielleicht ändert sich die Lage bis dahin noch“, so Woitendorf. Wenn aber erst in vier Wochen gelockert werde, seien seinen Vermutungen nach zunächst andere Bereiche an der Reihe – Schulen beispielsweise. „Wir werden der Landesregierung in den kommenden zwei Wochen dennoch einen Plan vorlegen, wie wir, sobald es geht, öffnen würden“, sagt er.

Test-Öffnungen in einzelnen Regionen lehnt Woitendorf dabei klar ab. Stattdessen sei ein Stufenplan wie 2020 im Gespräch: Erst Urlaub im eigenen Bundesland, dann öffnen für alle Bundesbürger. „Von 0 auf 100 geht es nicht.“

Wie ist die Lage aktuell – ist Urlaub möglich?

Nein, weder Urlaub noch Tagesausflüge nach Mecklenburg-Vorpommern sind aktuell möglich – das beinhaltet auch Übernachtungen in einem Zweitwohnsitz. Besuche der Kernfamilie hingegen sind weiterhin gestattet. Allerdings sollte auch hier auf nicht zwingend erforderliche private Reisen verzichtet werden. Zur Kernfamilie gehören Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten, Kinder, Eltern, Geschwister, Enkel, Urenkel, Großeltern und Urgroßeltern.

Kann ich in einem Hotel oder einer Ferienwohnung übernachten?

Nein, eine Beherbergung aus touristischen Zwecken ist verboten. Das gilt auch für Familienbesuche: Auch wenn in der Unterkunft der Kernfamilie nicht genügend Platz für eine Übernachtung zur Verfügung steht, dürfen Besucher weder in Hotels noch in einer Ferienwohnung übernachten. Ausnahmen gelten nur für berufliche Zwecke.

Ich bin Dauercamper - darf ich einreisen?

Nein, wegen der bundesweit hohen Infektionszahlen hat Mecklenburg-Vorpommern auch die Regeln für die Einreise verschärft. Seit Montag wird auch Dauercampern und Zweitwohnungsbesitzern ohne Erstwohnsitz im Land der Zugang verwehrt. Wer bereits an der Ostsee ist, hat bis Samstag (24. April) Zeit auszureisen. Bei Missachtung sind Bußgelder zwischen 150 und 2000 Euro vorgesehen.

Wie genau lief die Tourismus-Öffnung im vergangenen Jahr?

Im vergangenen Jahr durften am Himmelfahrtswochenende zunächst Einheimische in Meclenburg-Vorpommern Urlaub machen, bevor dann zehn Tage später zum Pfingstfest alle Urlauber und damit auch die Sachsen kommen durften – unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregelungen. „Die Ausgangslage war damals aber auch eine völlig andere“, sagt Woitendorf.

Ich habe schon gebucht. Wie kann ich meinen Urlaub stornieren?

Für Stornierungen gelten grundsätzlich die zwischen Vermieter (Hotel, Ferienwohnung, Online-Buchungsplattform oder Reiseveranstalter) und Gast vereinbarten Stornoregeln. Kann ein Urlaub nicht wie geplant stattfinden, sollten Betroffene zunächst die Bedingungen prüfen und Kontakt zu ihrem Vertragspartner aufnehmen.

Generell gilt aber: Sind touristische Übernachtungen verboten, muss ein Hotelier oder Vermieter von sich aus stornieren, weil er seine Leistung wegen der Corona-Pandemie nicht weiter anbieten darf. Dann muss der Hotelgast den Zimmerpreis nicht bezahlen.

Wie ist die Situation derzeit in Schleswig Holstein?

Die geplante Modellregion an der Lübecker Bucht ist gestoppt worden. Die Zahl der Neuinfektion in Schleswig Holstein steigt derzeit wieder deutlich an. Daher ist der Start des Projektes auf ungewisse Zeit verschoben worden. Bereits geplante Urlaube werden aber wieder storniert.

Von RND/Pauline Rabe