Urlaub mit Zuvorkommenheit

Landkreis Leipzig.

Wie immer auch die Reisepläne in diesem Jahr aussehen, eins ist klar: Über den Sommer wird in heimischen Gefilden mehr Betrieb herrschen. Das heißt, die Menschen versorgen sich auch hier und nicht anderswo mit Lebensmitteln.

Zur Erholung gehört, alle Fünfe gerade sein zu lassen. Jede Bewegung kann eine zu viel sein, vor allem nach den Mühen der vergangenen Monate. Und so wird nach dem Einkauf die Maske vom Gesicht gerissen und am besten gleich im Korb entsorgt. Mit den Kassenbons hat das schon jahrelang geklappt. Warum sich also jetzt mühsam nach einem Abfallbehälter umsehen?

Sollen sich doch der nächste Kunde oder das Supermarktpersonal kümmern! Ich allerdings möchte keinen solchen Keuchlappen anfassen. Nicht aus Angst vor Corona, sondern vielmehr wegen all des Getiers, das sich in ihm seit Tagen oder gar Wochen eines freuchtfröhlichen Daseins erfreut. Oder kennen Sie etwa jemanden, der die Fetzen spätestens alle vier Stunden wechselt beziehungsweise wäscht?

Und wenn wir einmal beim Einkaufen sind: Wenn das Futter auf dem Laufband liegt, ist es nur ein kleiner Handgriff, noch den Warentrenner dahinter zu platzieren. Beobachten sie mal die Leute vor sich in der Schlange und schätzen Sie nach deren gesamtem Benehmen ein, wer das tun wird und wer nicht. Sie dürften bald zu einer hohen Trefferquote kommen.

Worüber wollten wir noch reden? Ach ja, Corona und Urlaub. Verhalten Sie sich einfach so, wie Sie es von anderen erwarten, und seien Sie gegenüber ihrem Nächsten zuvorkommend! Dann wird’s schon.

E-Mail: f.pfeifer@lvz.de

Von Frank Pfeifer