Urlaub an Nord- und Ostsee: Das müssen Sie als Sachse jetzt wissen

Leipzig

Nach knapp acht langen Wochen in den eigenen vier Wänden sind zahlreiche Sachsen reif für den Urlaub. Das Ausland ist vorerst keine Option, doch ein paar schöne Tage am Strand an der Nord- oder Ostsee sollen schon bald wieder möglich sein. Hier die wichtigsten Fragen im Überblick:

Darf ich Sachsen für touristische Zwecke überhaupt verlassen?

Anzeige

Ja, die Ausreise in andere Bundesländer ist generell erlaubt. Ein Unterschied zwischen touristischen, familiären oder beruflichen Gründen wird nicht gemacht. Eine Einreise ist allerdings noch nicht überall möglich. Bayern öffnet Hotels und andere Unterkünfte erst am 30. Mai, auch in Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein können Sie noch keinen Urlaub machen.

Weitere LVZ+ Artikel

Kann ich noch vor Pfingsten an die Ostsee-Küste reisen?

Ja, aber für Mecklenburg-Vorpommern ist bereits klar, dass man eine bestätigte Buchung braucht und eine Einreise erst ab dem 25. Mai möglich ist. Für Hotels gilt dabei eine Kapazitätsgrenze von 60 Prozent. Deshalb ist mit zahlreichen Stornierungen vonseiten der Hotels zu rechnen. Viele Häuser sind nach wie vor über Pfingsten ausgebucht. Sie müssen einem Teil der Gäste nun Absagen schicken.

In Schleswig-Holstein dürfen Touristen ab dem 18. Mai wieder einreisen. Auch das bisherige Betretungsverbot der Inseln im nördlichsten Bundesland wird damit beendet. Eine Kapazitätsgrenze für Hotels soll es hier nicht geben, auf Abstands- und Hygienerichtlinien müssen die Unterkünfte auch hier achten.

Ab wann ist Urlaub an der niedersächsischen Nordsee möglich?

Nach dem Stufenplan der niedersächsischen Landesregierung können Menschen seit dem 7. Mai wieder Urlaub in ihrer eigenen Ferienwohnung an der Nordsee machen. Dauercamper dürfen wieder auf den Campingplatz. Auch der Tourismus auf den ostfriesischen Inseln wird wieder freigegeben. Details sollen die Kommunen entscheiden.

Ab 11. Mai sollen Übernachtungen in fremden Ferienhäusern wieder möglich sein. Auch Camping- und Wohnmobilstellplätze können unter Auflagen wieder öffnen, genauso wie Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten.

Für die Zeit ab dem 25. Mai sind weitere Lockerungen für die Gastronomie geplant, zudem sollen dann auch Hotels, Pensionen und Jugendherbergen wieder öffnen dürfen.

Muss ich eine Stornierung für eine Übernachtung im Mai jetzt noch akzeptieren?

Ja, selbst wenn die Tourismuswirtschaft derzeit noch keinen rechtssicheren Weg hat, um Stornierungen ausreichend zu begründen. Doch daran arbeiten die Länder: In MV soll die Grundlage dafür eine entsprechende Verordnung der Landesregierung bilden. Das Papier wird derzeit erstellt. Die rechtliche Basis der Verordnung stellt das Infektionsschutzgesetz dar. Eine wahrscheinliche Lösung: Nur wer zu den ersten 60 Prozent gehört, die rechtzeitig gebucht haben, kann einchecken.

Für Schleswig-Holstein gilt: Buchungen aus der Zeit vor Corona bleiben gültig, wenn für den gebuchten Reisezeitraum kein touristisches Einreiseverbot mehr besteht. Für Niedersachsen sind noch keine Stornierungsbedingungen bekannt.

Welche Einschränkungen gelten in Hotels an der Küste?

Wie aktuell der Einzelhandel werden auch alle Beherbergungsbetriebe Hygienekonzepte vorlegen müssen, mit denen Infektionsschutzmaßnahmen wie ein ausreichender Abstand zwischen den Gästen, die Möglichkeit zur Hand-Desinfektion etc. gewährleistet werden können. Konkrete Bestimmungen durch das Gesundheitsministerium und die Gesundheitsämter stehen noch aus.

Unter welchen Umständen Wellnessbereiche in den Hotels geöffnet werden können, bleibt noch abzuwarten. Dass in Saunen und Schwimmbädern der Betrieb bereits Ende Mai wieder startet, gilt als ausgeschlossen. Für Anwendungen wollen der Landestourismusverband und der Dehoga erreichen, dass hier nach den selben Regeln verfahren wird, die auch für andere körpernahe Tätigkeiten wie bei Friseuren oder in Kosmetikstudios gelten. An der Rezeption wird es wie beim Einkaufen eine Mundschutzpflicht geben. Zudem wird die Anzahl der Personen, die sich in diesem Bereich aufhalten dürfen, ebenfalls begrenzt.

In den Restaurants der Hotels gelten die gleichen Regeln wie in allen anderen Gaststätten des jeweiligen Landes. Der Abstand zwischen fremden Gästen muss deshalb mindestens 1,5 Meter betragen. Solange das Kontaktverbot noch gilt, dürfen in Mecklenburg-Vorpommern nun maximal sechs Personen an einem Tisch sitzen. Mitarbeiter im Service müssen einen Mundschutz tragen, Gäste indes nicht.

Wie sieht es mit Dauercampen an Nord- und Ostsee aus?

Auf schleswig-holsteinischen Campingplätzen dürfen die Betreiber das Dauercamping seit dem 4. Mai zulassen, sofern die Gemeinschaftseinrichtungen des Campingplatzes geschlossen bleiben. Camper aus anderen Bundesländern dürfen ab dem 18. Mai dazustoßen.

Seit 1. Mai dürfen Dauercamper mit Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern auch wieder auf die Anlagen. „Von einem großen Ansturm kann man aber nicht sprechen“, sagte Gerd Scharmberg, Sprecher des Landesverbands der Campingwirtschaft MV. Zunächst gilt die Öffnung aber nur für die Dauercamper, die aus Mecklenburg-Vorpommern kommen. Erst ab dem 25. Mai dürfen andere Camper einreisen.

Auf den Campingplätzen in Niedersachsen dürfen sich ab dem 11. Mai bereits Gäste niederlassen.

Wann öffnen Freizeitparks, Diskotheken und andere Freizeiteinrichtungen?

Diskotheken und Bars bleiben in allen drei Bundesländern vorerst geschlossen. Über deren Öffnung soll später entschieden werden. Für Vermieter von Booten, Fahrrädern oder Strandkörben zeichnet sich ab, dass sie in Niedersachsen bereits ab 11. Mai an wieder öffnen dürfen, also vor Hotels und Ferienwohnungen. Freizeitparks in Niedersachsen dürfen vom 25. Mai an öffnen, Indoor-Anlagen bleiben geschlossen.

Sportliche oder kulturelle Angebote werden in Schleswig-Holstein nach und nach wieder möglich sein, mit dem 18. Mai öffnen hier bereits – unter strengen Auflagen – wieder Fitnessstudios und andere Indoor-Sportmöglichkeiten.

Wird es Einschränkungen an den Stränden geben?

Bisher hat kein Bundesland genaue Einschränkungen benannt. Um das zu entscheiden, hat die Landesregierung in Schwerin gemeinsam mit der Tourismusbranche eine „Arbeitsgemeinschaft Strände“ gegründet, die allerdings in den meisten Fällen lediglich Empfehlungen aussprechen kann. Für die Strände im Land sind in großer Mehrheit die Kommunen zuständig. Aus Sicht des Landestourismusverbandes seien Zugangs- und Abstandskontrollen an belebten Stränden wie in Warnemünde im Hochsommer nicht auszuschließen.

Auch über einen Mundschutz an Stränden soll noch beraten werden. Kommt die Mundschutz-Pflicht am Strand, wären auch die FKK-Bereiche davon betroffen.

Auch in Schleswig-Holstein wird über Einschränkungen am Strand noch diskutiert. Und für Interessierte an einen Nordsee-Urlaub: Noch sind die Strände in Niedersachsen nicht wieder freigegeben worden.

Am 1. Mai waren auch die Spielplätze am Strand von Laboe bei Kiel ist wegen der Corona-Einschränkungen gesperrt. Wie diese zur Urlaubssaison aussehen sollen, steht noch nicht fest. Quelle: dpa

Wird das Baden im Meer erlaubt sein?

Es besteht in keinem der drei Bundesländer ein generelles Badeverbot. Aber auch im Wasser gilt es vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie, Abstand zu halten.

Kann man einen Strandkorb mieten?

An vielen Orten stehen die Strandkörbe bereits am Strand. Eine Vermietung ist noch nicht möglich – in Niedersachsen voraussichtlich ab dem 11. Mai.

Kann man sich ein Fischbrötchen kaufen?

Ein Fischbrötchen zum Mitnehmen kann man sich jetzt schon kaufen – und es in entsprechender Entfernung zum Verkaufsstand auch essen.

Werden auch Freibäder und Schwimmhallen öffnen?

Das steht momentan noch nicht fest. Die Freibäder in Schleswig-Holstein hoffen darauf – und bereiten sich auch schon vor.

Freibäder in Niedersachsen dürfen vom 25. Mai an unter Auflagen öffnen. Schwimmhallen sollen hier frühestens Mitte Juni mit Einschränkungen öffnen können.

Gelten die Einschränkungen auch für den Sommerurlaub?

Das ist noch nicht bekannt. Je nach Infektionsgeschehen sollen die Corona-Maßnahmen regelmäßig aktualisiert werden. Eine Vorhersage, wie es in den Sommermonaten aussehen wird, ist derzeit nicht möglich.

Gibt es überhaupt noch freie Quartiere für den Sommer?

Die Reiselust und die Reservierungen sind zwar seit Ende April wieder gestiegen, aber ein paar freie Quartiere gibt es gewiss noch. Entlang der 535 Kilometer Ostseeküste in Schleswig-Holstein gibt es nach Einschätzung der Lübecker Nachrichten zahlreiche Unterkünfte, die darauf warten, wieder Gäste beherbergen zu können.

Von Tilman Kortenhaus