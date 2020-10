Urteil im Goldskandal: Leipzigerin muss Anlegern Geld zurückgeben

Leipzig

Der Fall sorgte deutschlandweit für großes Aufsehen. Rund 10.000 Anleger kauften Anlagen bei der PIM Gold GmbH. Versprochen wurde ihnen eine sichere Geldanlage mit ebenso sicheren Zinsen. Doch dann die Ernüchterung. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelte wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges gegen Verantwortliche bei der PIM, die Insolvenz beantragt hatte. Sie sollen eine Art Schneeballsystem betrieben haben. Auch mehrere Hundert Kunden aus Leipzig und Umgebung sind betroffen.

Jetzt ist in einem Pilotverfahren die Inhaberin eines zwischenzeitlich aufgelösten Goldhandelshauses in der Leipziger Innenstadt verurteilt worden. Sie hatte in großer Zahl Produkte von PIM verkauft. Das Landgericht Leipzig sieht es als erwiesen an, dass die Geschäftsfrau Kunden Gold zu überteuerten Preisen vermittelt hat, das letztlich nicht einmal vorhanden war, wie Anwalt Sascha Schiller von der Bremer Kanzlei Schiller & Gloistein der LVZ sagte. Die Leipzigerin sei zur vollständigen Rückzahlung des Anlagebetrags plus Zinsen verurteilt wurden.

Mandanten bekommen das angelegte Geld zurück

„Wir haben zu 100 Prozent erreicht, was wir wollten“, so Schiller. Seine Mandanten bekommen das gesamte von ihnen angelegte Geld ersetzt. Dafür erhält die Beklagte die Insolvenzforderung der Mandanten. „Im Ergebnis werden unsere Mandanten also so gestellt, als hätten sie die PIM-Goldverträge niemals abgeschlossen.“ Das hätten sie auch niemals getan, so Anwalt Stefan Gloistein, wären sie durch die Leipziger Geschäftsfrau ordnungsgemäß aufgeklärt worden.

Die Anwälte haben nach eigenen Worten für 15 Geschädigte Klage am Landgericht Leipzig eingelegt. Wegen der Vielzahl der Klagen hatte sich das Gericht zu dem Pilotverfahren entschlossen.

Seine Mandanten hätten im Februar 2019 im Leipziger Goldhaus Paßora einen Goldkaufvertrag in Höhe von 10.000 Euro abgeschlossen, so Anwalt Schiller. Die Einrichtungsgebühr betrug 299 Euro. Vereinbart wurde ferner, dass die Käufer jeden Monat für 100 Euro einen weiteren Goldanteil erwerben. Zudem schlossen sie auch einen Kindergold-Sparplan für den Nachwuchs ab. Auch dieses Geld muss die Inhaberin des Goldhauses zurückerstatten. Und sie muss die Gerichtskosten zahlen.

In England eingetragenes Hochzeitshaus gibt es nicht mehr

Vor Gericht habe sie beteuert, für ein in England eingetragenes Hochzeitshaus die Goldanlagen der Betrugsfirma PIM vermittelt zu haben. „Mit diesem Versuch, sich der Verantwortung zu entziehen, ist die Beklagte jedoch vor Gericht gescheitert“, so Gloistein. Und das sei gut so. Denn das Hochzeitshaus sei nach Auffliegen des PIM-Goldskandals aufgelöst worden, so dass dort nichts mehr zu holen sei.

Die Käufer hätten auf eine vollständige und richtige Anlagevermittlung vertraut, heißt es im Urteil. Genau das habe die Inhaberin des Goldhauses aber nicht geleistet. „Insbesondere hätte die Beklagte auf die fehlende Plausibilität der Anlage hinweisen müssen“, heißt es weiter.

Die Leipziger Geschäftsfrau habe versichert, dass das gesamte Gold der Anleger im Tresor lagere, zugleich soll es aber eine Traumrendite von sechs Prozent erwirtschaften. Auf diesen Widerspruch hätte die Geschäftsfrau hinweisen müssen.

Hinweis auf verbotenes Einlagegeschäft blieb aus

Ebenso habe sie es unterlassen, über das bestehende Totalverlustrisiko aufzuklären sowie darüber, dass ein verbotenes Einlagegeschäft vorliegt.

So wurden Kinder-Gold-Produkte vermittelt, obwohl die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ( BaFin) bereits im Dezember 2018 darauf hingewiesen hatte, dass die PIM hier eine Vermögensanlage anbietet, ohne dass ein Verkaufsprospekt veröffentlicht wurde.

Die Bremer Anwälte gehen davon aus, dass alle weiteren Verfahren in Leipzig voraussichtlich im Sinne der Verbraucher und Anleger entschieden werden. Man wisse, dass die Leipziger Geschäftsfrau in den letzten Jahren gut verdient habe und „daher durchaus solvent ist“.

Parallel läuft am Landgericht Darmstadt ein Verfahren gegen zwei ehemalige Verantwortliche der Goldhändler PIM. Sie müssen sich wegen des Vorwurfs des schweren Betrugs verantworten. Das Unternehmen aus Heusenstamm im Kreis Offenbach, das Insolvenz angemeldet hat, verkaufte Gold-Investments an Kleinanleger. Zins-Zahlungen sollen nach einer Art Schneeballsystem über neu angeworbene Kundengelder ausgezahlt worden sein. Die Zahl der Gläubiger soll sich auf rund 8000 belaufen. Es geht um Forderungen in einer Höhe von rund 100 Millionen Euro.

Von Andreas Dunte