Zwickau/Wolfsburg

Die Currywurst ist bei Volkswagen nicht einfach so eine Wurst. Sie wird in einer VW-Fleischerei produziert, trägt den Namen „Originalteil“ und hat sogar eine eigene Produktnummer (199 398 500 A). Rund sieben Millionen Currywürste wurden 2019 produziert – mehr als Volkswagen im selben Jahr Fahrzeuge abgesetzt hat. Jetzt aber geht es dem beliebten Gericht an den Kragen: Wie es in einer internen Ankündigung heißt, wird das Betriebsrestaurant im Markenhochhaus künftig fleischfrei sein.

Die Nachricht hat auch VW in Sachsen erreicht. Obwohl die Belegschaft noch eineinhalb Wochen Ferien hat, beschwichtigt Betriebsratschef Jens Rothe: „Die Currywurst gehört zu Volkswagen wie Golf und ID.3. Und daran wird sich nichts ändern.“ Bei den Mitarbeitern sei die Wurst mit der „ köstlichen Currysoße“ überaus beliebt, sagt der gebürtige Zittauer. „Und auch meine Familie und Freunde mögen sie.“

Fünf Gerichte auf der Speisekarte – eines immer vegetarisch

„Die Betriebsrestaurants der sächsischen VW-Werke sind für ihre ausgewogene Speisekarte bekannt“, so Rothe weiter. Täglich gebe es fünf Gerichte, davon mindestens eines vegetarisch. Pasta, Fisch und Fleischgerichte stünden ebenfalls zur Wahl. Und einmal in der Woche gebe es Currywurst. „Das ist so. Daran wird nicht gerüttelt“, sagt Carsten Krebs“, Sprecher von VW Sachsen.

Dass VW die Currywurst nicht mehr im Restaurant im Wolfsburger Markenhochhaus anbieten will, bringt sogar Altkanzler Gerhard Schröder auf die Palme: „Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben“, schreibt er im sozialen Netzwerk Linkedin. Vegetarische Ernährung sei gut, das mache er selbst phasenweise auch. „Aber grundsätzlich keine Currywurst? Nein!“, findet Schröder und erklärt: „Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben.“ Verwundern muss das nicht, denn Schröder ist bekannt für seine Liebe zu Wurst und Schnitzel. Angeblich soll seine dritte Ehe mit der Vegetarierin Hiltrud darunter gelitten haben, dass nur fleischloses Essen auf dem Tisch kam.

Betriebsrat lädt Schröder zum VW-Kanzlerfilet ein

Der Altkanzler soll keine Bange haben, meint Sachsens Betriebsratschef Rothe. Im Stammwerk in Wolfsburg gebe es insgesamt 27 Betriebsrestaurants, Bistros und SB-Shops. Die meisten würden die Currywurst weiter anbieten. Die Kultwurst gebe es übrigens auch vegan.

Heiko Lossie, VW-Betriebsrat-Sprecher in Wolfsburg, macht Altkanzler Schröder den Vorschlag: „Wenn es Corona wieder zulässt, essen wir in 26 Restaurants im Werk Wolfsburg ein VW-Kanzlerfilet und kehren dann zum großen Finale in Nummer 27 im Markenhochhaus ein und essen ein vegetarisches Curry.“ Schröder soll bislang noch nicht geantwortet haben.

Von Andreas Dunte