Der Umbau des Zwickauer VW-Werks hinterlässt lange Bremsspuren in der Wachstumsstatistik. Weil in der Fabrik derzeit weniger Autos gebaut werden, schraubt das Ifo-Institut in Dresden jetzt sogar seine Prognosen für den Freistaat nach unten. Jetzt droht in Zwickau neuer Ärger: Beim neuen E-Auto ID.3 gibt es Probleme mit der Software.