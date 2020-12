Leipzig

Volkswagen will es nicht beim Bau von Elektro-Autos belassen. An den sächsischen Standorten Zwickau, Chemnitz und Dresden kümmert sich der Autohersteller auch um die Ladekapazität. Um 150 wurde die Zahl der Ladepunkte in diesem Jahr auf 350 erweitert. 215 davon entfallen auf Zwickau, 70 auf Dresden und 65 auf Chemnitz. Im kommenden Jahr will Volkswagen Sachsen weitere 130 Ladepunkte installieren.

Corona verhinderte Ausbau auf 400 Ladestationen

Ursprünglich hatte VW sich sogar noch mehr Ladepunkte für dieses Jahr vorgenommen, und zwar eine Erweiterung auf insgesamt 400. „Corona-bedingt sind es 350 geworden“, nennt Reinhard de Vries, Geschäftsführer Technik und Logistik Volkswagen Sachsen, den Grund.

Anzeige

Volkswagen hatte wegen sinkender Nachfrage nach Fahrzeugen und Schwierigkeiten bei der Belieferung mit Teilen infolge der Corona-Krise seine Werke in Sachsen im März und April für mehrere Wochen geschlossen und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Das bremste offenbar auch den Ausbau der Ladepunkte aus.

20 Prozent aller Ladevorgänge finden am Arbeitsplatz statt

Mit einer besseren Ladeinfrastruktur will VW vor allem die Mobilität seiner Beschäftigten fördern. Er hoffe, so de Vries, dass andere Unternehmen in Sachsen dem Beispiel folgen und die Landesregierung die im Koalitionsvertrag gemachten Zusagen rasch umsetzt. „Denn das Laden am Arbeitsplatz ist ein Schlüssel zum Durchbruch der Elektromobilität“, ergänzt Gesamtbetriebsrats-Vorsitzender Jens Rothe. Rund 20 Prozent aller Ladevorgänge finden demnach am Arbeitsplatz statt.

Die größtenteils auf 11 kW Leistung ausgelegten Ladepunkte seien außer für Mitarbeiter auch für Gäste und Kunden von Volkswagen vorgesehen. Ein Teil werde auch auf öffentlichen Parkflächen rund um die Standorte entstehen. 36 Ladepunkte richtete VW in diesem Jahr auf dem Besucher-Parkplatz an der Gläsernen Manufaktur in Dresden ein.

Konzern investiert 35 Milliarden Euro in E-Mobilität

Volkswagen hat sein Werk in Zwickau komplett auf die Produktion von E-Fahrzeugen umgestellt. Bereits produziert werden neben dem ID.3 – das elektrische Gegenstück zum Kompaktmodell Golf – auch der ID.4 (ein Elektro-SUV) sowie ebenfalls rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge für Audi und Seat. Der ID.3 soll auch in der Gläsernen Manufaktur in Dresden montiert werden.

In seiner Langfristplanung sieht der Konzern vor, bis 2030 rund 70 reine E-Modelle auf den Markt zu bringen. Zudem sind bis Ende des Jahrzehnts insgesamt rund 60 Hybridfahrzeuge geplant, von denen etwas mehr als die Hälfte bereits produziert wird. Rund 35 Milliarden Euro will der Konzern für Elektromobilität ausgeben.

Von Andreas Dunte