Leipzig

Das Porsche Zentrum im Norden Leipzigs, nur wenige hundert Meter vom Werk des Sportwagenbauers entfernt, wird künftig von der Volkswagen Group Retail Deutschland betrieben. Die Handelsgruppe des Volkswagen Konzerns übernimmt nach eigenen Angaben alle Mitarbeiter der sächsischen Porsche Niederlassung. Außerdem verpflichtet sie sich, bis 2023 zum Neubau eines neuen Porsche Zentrums an einem innenstadtnahen Standort, wie es heißt. Der alte Standort soll aufgegeben werden.

„Durch den Verkauf des Porsche Zentrums Leipzig an die Volkswagen Retail Group fokussieren wir unsere Niederlassungsstrategie auf die Metropolregionen Stuttgart, Berlin und Hamburg“, teilt Alexander Pollich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Deutschland GmbH, mit. Pollich, zugleich Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Porsche Niederlassung Leipzig GmbH, dankt zudem dem Team im Porsche Zentrum Leipzig für die geleistete Arbeit.

Volkswagen benötigt für Neubau offenbar mehr Platz

Die Volkswagen Group Retail Deutschland erweitere mit dem Kauf ihr Premiumsegment um die Marke Porsche, wie der Sprecher der Geschäftsführung Peter Modelhart mitteilt. Die VW-Handelsgruppe hat nach eigenen Angaben das vergangene Jahr mit einem Rekordumsatz und einem Rekordergebnis abgeschlossen.

Wo das neue Zentrum errichtet werden soll, wurde nicht mitgeteilt. Offensichtlich wird ein größeres Grundstück benötigt, denn der Neubau soll sich am Retail-Konzept „Destination Porsche“ orientieren, der die Marke stärker in den Fokus nimmt, wie es heißt.

Erstmals in einem Neubau vollständig umgesetzt wurde das Retail-Konzept im Porsche Zentrum am Dortmunder Flughafen. Porsche hat in der Stadt in Nordrhein-Westfalen auf einem rund 24.500 Quadratmeter großen Grundstück gebaut. Die Ausstellungsfläche umfasst rund 1900 Quadratmeter und bietet Platz für bis zu 30 Fahrzeuge. In der 1500 Quadratmeter großen Werkstatt gibt es 26 Arbeitsplätze.

Das Porsche Zentrum in Leipzig wurde von der Kamps-Gruppe mit Sitz in Bergkamen 1992 errichtete und 2008 erweitert. 2011 übernahm die Porsche Deutschland GmbH das Zentrum.

Von Andreas Dunte