VW und BMW in Sachsen von Chipengpässen betroffen – bei Porsche läuft es

Bei Volkswagen in Sachsen muss an diesem Freitag ein Großteil der Produktion ruhen. „Aufgrund von temporären Versorgungsengpässen kommt es vorübergehend in Zwickau zu Anpassungen in den Produktionsabläufen“, teilt ein Sprecher auf LVZ-Nachfrage mit. Die Fertigung in der MEB-Produktion ruhe deshalb am Freitag. Das gelte auch für die Nachtschicht am Sonntag.

Betroffen ist zugleich die Gläserne Manufaktur in Dresden, wo das Elektroauto ID.3 vom Band läuft. Volkswagen Sachsen hat daher für einen Großteil der Beschäftigten Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit angezeigt.

Bentley und Lamborghini nicht betroffen

MEB steht für Modulare E-Antriebs-Baukasten. Dabei handelt es sich um ein Baukastensystem für Elektroautos. VW Zwickau ist das erste Werk von Volkswagen, das komplett auf die Produktion von Elektroautos umgestellt hat. Zwickau produziert die VW-Elektro-Modelle ID.3 und ID.4, aber auch für andere Marken des Konzerns E-Fahrzeuge, so zum Beispiel für Audi den Q4 e-tron und den Q4 Sportback e-tron.

Die Produktion in der Karosseriefertigung für Bentley und Lamborghini sowie in allen anderen Bereichen bei Volkswagen in Zwickau werde ohne Unterbrechung fortgeführt.

Am Montag soll es in Zwickau dann wie gewohnt weitergehen. Erst im August ruhen wegen Betriebsferien in den sächsischen VW-Werken für drei Wochen die Bänder.

Bei Porsche läuft die Produktion vorerst

Keine Probleme hat aktuell Porsche. Sowohl im Werk in Leipzig als auch in Stuttgart-Zuffenhausen und in Bratislava in der Slowakei werde normal produziert. „Wir haben die Fertigung unserer Fahrzeugmodelle planerisch so optimiert und gesteuert, dass die Verknappung von Halbleiterkapazitäten aktuell keine negativen Auswirkungen auf unsere Produktion hat“, sagt Sprecher Christian Weiss auf LVZ-Nachfrage. „Porsche beobachtet die Lage aufmerksam und bewertet sie täglich neu.“ Bei dem Sportwagenbauer beginnen die dreiwöchigen Werksferien am Freitag kommender Woche.

Nach Stopp der Produktion beginnen bei BMW die Betriebsferien

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass BMW in Leipzig wegen Liegferschwierigkeiten die Produktion eingestellt hat. Wie ein Sprecher mitteilte, fehlen Halbleiter. Rund 4000 Autos können wegen des Produktionsstopps nicht gebaut werden. Man habe gehofft, die Produktion bis zum Beginn der dreiwöchigen Werksferien am Montag aufrecht erhalten zu können. Doch dann sei Ende voriger Woche die Nachricht gekommen, dass wichtige Bauteile nicht geliefert werden könnten. Normalerweise werden im Leipziger Werk pro Tag rund 1100 Fahrzeuge gebaut. BMW produziert in Leipzig die Modelle 1er, BMW 2er und das Elektroauto i3.

Für die Mitarbeiter bei BMW sei Kurzarbeit beantragt worden. Am Montag beginnen dann offiziell die dreiwöchigen Werksferien.

BMW geht nach den Worten von Werksprecher Kai Lichte fest davon aus, dass nach den Betriebsferien die Produktion ohne Probleme wieder anlaufen kann. Abhängig sei das von der Zulieferern. In fast jedem Autoteil, ob Steuerung, Bremssystem oder Licht, sind heute Halbleiter verbaut.

Corona und Naturkatastrophen behindern die Chipproduktion

Die Branche kämpft sei einiger Zeit mit Lieferschwierigkeiten. Zuletzt konnten Halbleiterwerke in Malaysia nicht liefern, weil ein Großteil der Mitarbeiter wegen Corona ausgefallen war. Probleme gab es auch durch Naturkatastrophen und den Stau im Suezkanal. Von zunehmenden Engpässen wurde auch aus China berichtet.

In Deutschland werden laut dem Verband der Deutschen Autoindustrie (VDA) viele Elektroautos sowie Fahrzeuge im Premiumsegment produziert, für die überdurchschnittlich viele Halbleiter notwendig sind.

Die Halbleiterknappheit werde noch weit ins kommende Jahr hinziehen. In manchen Bereichen wie etwa Speicherchips dürfte sich die Lage erst mit der Inbetriebnahme neuer Werke beziehungsweise Werkserweiterungen in den Jahren 2023 bis 2024 entspannen.

Von Andreas Dunte