Leipzig

Urlaubsreisen nach Mallorca: Ja oder nein? Seitdem die Balearen nicht mehr als Risikogebiet gelten und das Auswärtige Amt die Reisewarnung für Mallorca und andere Inseln aufgehoben hat, boomen nicht nur die Buchungen, sondern auch die Diskussionen um Urlaub in der Pandemie. Die Bundesregierung prüft nun, ob Reisen ins Ausland angesichts der aktuellen Infektionslage vorübergehend unterbunden werden können. Ein entsprechender Prüfantrag liege vor, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin mit.

Ungeachtet der politischen Debatte ist In Sachsen der erste Urlaubsflieger bereits gestartet: Am Donnerstag flogen 160 Passagiere vom Flughafen Leipzig-Halle nach Ägypten. Wie wird ein mögliches Urlaubsverbot im Freistaat aufgenommen? Die LVZ hat sich in der sächsischen Politik umgehört.

Ministerin Klepsch: Hohe verfassungsrechtliche Hürden

Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) versteht zwar das Bedürfnis der Menschen nach Urlaubsreisen, mahnt aber angesichts der aktuellen Corona-Zahlen zur Vorsicht: „Ich verstehe den großen Wunsch der Menschen nach einem Osterurlaub. Allerdings spricht die Infektionslage derzeit eine andere Sprache.“ Einem generellen Verbot von Reisen ins Ausland steht sie jedoch kritisch gegenüber: „Ich sehe ein generelles Auslandsreiseverbot aber skeptisch, da hohe verfassungsrechtliche Hürden bestehen. Die Ereignisse in dieser Woche um die Osterruhe zeigen uns, dass solche grundlegenden Entscheidungen einer genauen Prüfung bedürfen“, so die CDU-Politikerin.

SPD: Testpflicht für Rückkehrer ist legitim

Auch die sächsische SPD lehnt ein grundsätzliches Reiseverbot ab. Frank Richter, tourismuspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, sagte gegenüber der LVZ: „Ich halte nichts von Verboten, Hochinzidenzgebiete ausgenommen. Nach einem Jahr Pandemie sollten alle Bürgerinnen und Bürger wissen, dass äußerste Rücksicht auf das Leben anderer und auf das eigene Leben geboten ist. Eine Testpflicht bei Rückkehr aus dem Urlaub halte ich für legitim.“

Auch Grüne für Testpflicht bei Einreise

Für eine umfassende Testpflicht spricht sich auch Gerhard Liebscher, tourismuspolitischer Sprecher der Grünen im Sächsischen Landtag, aus: „In der Pandemie gibt es keinen Urlaub, wie wir ihn kennen. Bedingung für Auslandsreisen, unabhängig von den dortigen Inzidenzzahlen, muss aus meiner Sicht eine Testpflicht vor der Abreise und nach der Rückkehr sein. Vor Ort gilt es, alle Hygienemaßnahmen einzuhalten, die die Weiterverbreitung des Corona-Virus verhindern. Ob eine solche Reise gerade aktuell angesichts voller Krankenhausbetten und notwendigen Einschränkungen sein muss, ist jeder Person selbst überlassen.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Linke: Bitte bleiben Sie zu Hause

Auf eigenverantwortliches Handeln setzt auch die sächsische Fraktion von „Die Linke“ im Sächsischen Landtag. Deren Fraktionschef Rico Gebhardt betonte gegenüber der LVZ: „Wir alle sehnen uns danach, wieder reisen zu können, im Inland wie ins Ausland. Aber solange das Staatsversagen beim Impfen anhält, ist das gefährlich, auch wegen der Virusmutationen. Seine Empfehlung lautet deshalb: „Bitte bleiben Sie zu Hause. Wir müssen uns leider noch einschränken, wenn wir gesund bleiben wollen.“ Ein pauschales Reiseverbot sei allerdings rechtlich kaum durchzusetzen.

Von Lilly Günthner