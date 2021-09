Verbraucherschützer schlagen Alarm: Energiekosten ins Sachsen auf höchstem Stand seit 2012

Leipzig

 Seit Jahresanfang sind die Energiepreise bundesweit um 19 Prozent gestiegen. Aktuell befinden sich die Kosten für Heizung und Strom auf dem höchsten Stand seit 2012, wie das Verbraucherportal Verivox errechnet hat. Und die Spirale wird sich auch im kommenden Jahr weiter nach oben drehen. Verbraucherschützer warnen: Die Energiewende dürfe die Haushalte nicht noch mehr belasten. Die Politik müsse endlich für eine spürbare Entlastung sorgen.

In Sachsen zahlten Verbraucher für 20.000 Kilowattstunden Gas in diesem August durchschnittlich 1241 Euro. Im August 2020 wurden 1105 Euro fällig. Damit sind die Gaspreise in Sachsen innerhalb eines Jahres um 12,3 Prozent gestiegen. In Thüringen kletterten die Preise im selben Zeitraum um 13 Prozent auf 1323 und in Sachsen-Anhalt um 13,5 Prozent auf 1342 Euro. Bundesweit beträgt das Plus 15 Prozent.

Preisrallye bei den fossilen Brennstoffen

Noch stärker fiel der Anstieg beim Heizöl aus. Seit Jahresanfang gingen die Preise um 53 Prozent nach oben. Verivox-Experte Lundquist Neubauer spricht von einer Preisrallye bei den fossilen Brennstoffen, die die Inflation anheizt und die laufenden Lebenshaltungskosten der Haushalte nach oben treibt.

Auch beim Strom zogen die Preise an. Kunden in Sachsen zahlten im August dieses Jahres 1195 Euro für 4000 Kilowattstunden. Ein Jahr zuvor waren es noch 1141 Euro. Das entspricht einem Anstieg um 4,7 Prozent. In Thüringen und Sachsen kletterten die Preise um fünf Prozent.

Dass sich die Entwicklung kurzfristig umkehrt, davon geht Neubauer nicht aus. Das hänge mit der Energiewende und dem politisch beschlossenen Ausstieg auf der Kohle zusammen.

Erdgaspreise folgen mit Verzögerung den Ölpreisen

„Die Nachfrage nach Erdgas wird durch den Kohleausstieg steigen – Erdgas gilt als klimafreundlicher und wird oft als Brückentechnologie gelobt“, sagt Neubauer. Zahlreiche Stadtwerke – etwa in München und Leipzig – bauen bereits oder planen den Bau neuer Gaskraftwerke.

Der Anstieg der Gaspreise hat demnach auch Auswirkungen auf den Strompreis. Kurzfristige Besserung ist da nicht in Sicht, eher das Gegenteil. Denn der Erdgaspreis folgt der Entwicklung des Ölpreises mit einer gewissen Verzögerung, da manche Lieferverträge für Gas an die Ölpreise gekoppelt sind. Und der Ölpreis liegt auf einem hohen Niveau.

Neben den „hohen internationalen Rohstoffpreisen und den niedrigen Gasspeicherständen in Deutschland kommt als Treiber noch der steigende CO2-Preis hinzu, wie Patrick Biegon vom Bundesverband Verbraucherzentrale (vzbv) ergänzt.

Verbraucherschutz: Ohne „Klimageld“ geht es nicht

Die Verbraucherschützer fordern die Politik auf, die Haushalte bei den Energiekosten spürbar zu entlasten. So müsse es ein pauschales „Klimageld“ geben, sagt Biegon, „um Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zu 100 Prozent an die Verbraucher und Verbraucherinnen zurückzugeben.

Notwendig sei es ferner, die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) weiter abzusenken. Die EEG-Umlage finanziert die Förderung von Ökostrom-Anlagen in Deutschland. Sie ist neben anderen Abgaben, Produktionskosten und Netzentgelten ein wesentlicher Bestandteil der Stromrechnung.

Im Zusammenhang mit der Einführung der CO2-Bepreisung in Deutschland gebe es aus der Bevölkerung derzeit massive Beschwerden über gestiegene Preise. Der vzbv werde deshalb prüfen, ob Mehrkosten durch den CO2-Preis Teil der Beschaffungskosten der Energieversorger sind. „Dann wäre der CO2-Preis keine staatliche Abgabe und die Kosten dürften während der Laufzeit einer Preisgarantie nicht an Verbraucher weitergegeben werden“, so Biegon.

Auch an der Tankstelle spielt die CO2-Abgabe eine Rolle

Um das überprüfen zu können, sei man aber auf Hilfe angewiesen. Betroffene könnten über das Portal Verbraucherzentrale.de Unterlagen einreichen. Einen entsprechenden Verbraucheraufruf will der Verband voraussichtlich nächste Woche mit einer Positionierung zur CO2-Bepreisung veröffentlichen.

Bei der CO2-Abgabe hatten die Verbraucherschützer erst vor wenigen Tagen Alarm geschlagen. Die dadurch höheren Preise für Kraftstoffe belasten laut einem vom vzbv in Auftrag gegebenen Gutachten einkommensschwache Haushalte besonders. Entlastung sei dringend geboten, sonst nehme das Risiko einer sozialen Spaltung weiter zu.

