Verbraucherzentrale Sachsen kürt Vodafone mit Negativ-Oscar

And the winner is ...Vodafone. Der sächsische Negativ-Oscar „Prellbock“ geht in diesem Jahr an den Telefondienstleister. Die Verbraucherschutzzentrale Sachsen (VZS) verleiht ihn für besonders mangelhaften Service in der Kundenberatung. Über 2700 Verbraucher und Verbraucherinnen hatten von September bis Ende Oktober auf der Website der VZS abgestimmt. Und das Ergebnis war so deutlich wie nie. Mit fast 1400 Beschwerde-Stimmen sei das Ergebnis „mehr als verdient“ für die Vodafone Deutschland GmbH ausgefallen, teilte die VZS am Dienstag mit. Die anderen vier Kandidaten waren Voxenergie, Primastrom und die Sparkassen Zwickau und Vogtland.

Dauerbrenner bei der Rechtsberatung

Für die VZS ist das kaum verwunderlich. Vodafone sei ein Dauerbrenner in der Rechtsberatung und Probleme mit den Verträgen des Anbieters seien Alltag, so die VZS. Für die VZS gebe es dabei auch eine gute Nachricht. „Fast immer können wir den betroffenen Kunden und Kundinnen helfen“, sagte Andreas Eichhorst, Vorstand der VZS. „Wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass der Anbieter einlenkt, wenn sich die Verbraucherzentrale meldet und den Vorgang übernimmt.“

Wochenlang keine Rückerstattung

Als großes Ärgernis wird in Beschwerden der Kunden der mangelhafte Kundenservice angegeben. In einem Beispiel erfolgte bei einem bereits beendeten Vertrag wochenlang keine Rückerstattung. Zudem sieht die Verbraucherzentrale kritisch, dass Vodafone mit windigen Vermittlern und Vermittlerinnen zusammenarbeitet. „Das muss gestoppt werden, um mehr Kosten- und Leistungstransparenz und Sicherheit zu ermöglichen“, forderte Rechtsexpertin Claudia Neumerkel von der VZS.

