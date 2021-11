Verbraucherzentrale Sachsen startet Videoberatung

Leipzig

Die Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) hat am Montag ein neues Angebot gestartet: die persönliche Beratung per Videogespräch. „Während der Corona-Pandemie haben wir gelernt, dass auch Beratungen auf Distanz sehr gut angenommen werden. Nur läuft das per Telefon oft etwas umständlich und zeitraubend, weil man nicht gemeinsam auf die Unterlagen schauen kann“, sagte Vorstand Andreas Eichhorst. Dieses Problem sei nun gelöst und damit die Erreichbarkeit in allen Ecken Sachsens verbessert worden.

Bei der Videoberatung könnten Verbraucher nun auch wesentliche Dokumente mit dem Handy fotografieren und an ihre Beraterin oder den Berater schicken. Bei Bedarf erhielten sie dazu während der Sprechzeit einen Anforderungslink, mit dem das ganz einfach funktioniere. Dass ein wichtiges Schriftstück zu Hause vergessen wurde, gehöre damit der Vergangenheit an. „Wir werden auch mit den Beratungszeiten und Orten deutlich flexibler“, freute sich Eichhorst. „Wenn wir eine Expertin für ein Rechtsgebiet in Hoyerswerda haben, kann sie nun für eine Beratung in Leipzig zugeschaltet werden. Oder umgedreht ein Leipziger für eine Beratung in Hoyerswerda.“

Keine lange Anreise oder Parkplatzsuche

Die Gespräche blieben in einem geschützten Rahmen – egal ob es um neue Abzockmaschen, Altersvorsorge oder einen Anbieterwechsel gehe. „Aktuell haben wir die meisten Anfragen zur Reisetätigkeit, gefolgt von Energiepreisen und Fragen zur privaten Krankenversicherung.“ Die Offerte erspare lange Anreisen und Parkplatzsuche, sei schnell und flexibel nutzbar. „Trotzdem beraten hier echte Menschen mit Herz und Hirn unabhängig und kompetent im digitalen Raum.“

Termine dafür könnten per Telefonanruf oder gleich direkt im Internet (unter https://www.verbraucherzentrale-sachsen.de/videoberatung-sn) vereinbart werden, ergänzte VZS-Sprecherin Christina Siebenhüner. Bei den Beratungsthemen gebe es keine Einschränkungen gegenüber dem stationären Angebot. Formulare ließen sich auch im Rahmen des Videogespräches ausfüllen oder fragwürdige Internetseiten gemeinsam auf Seriosität prüfen.

Unabhängige Vergleiche zu Versicherungen

Die VZS verfüge über Lizenzen für wirklich unabhängige Vergleichsrechner zu diversen Versicherungsarten, erläuterte Fabian Herbolzheimer, Experte für Finanzdienstleistungen in der Leipziger Niederlassung an der Katharinenstraße, ein Beispiel. „Hier können wir auch am Bildschirm mit den Klienten gemeinsam draufschauen. Die ganze Videoberatung läuft für die Verbraucher sehr einfach, sie müssen dabei wenig selber machen.“ Die Kosten unterscheiden sich nicht von denen bei einem Termin im Büro. Nach Erhalt der Rechnung müsse das Geld dafür überwiesen werden.

Selbstverständlich erfolgten alle Videoberatungen Ende zu Ende verschlüsselt über deutsche Server nach höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards, betonte Vorstand Eichhorst. Er kündigte weitere Verbesserungen bei der Präsenz in der Fläche an. So sollen 2022 erstmals auch mobile Beratungsteams in Sachsen starten, wozu schon Gespräche mit etlichen Gemeinden liefen.

Sebastian Vogel, Staatssekretär im Sozialministerium, lobte das neue Angebot als passend zum Verbraucherschutz im 21. Jahrhundert. Neben Nordrhein-Westfalen sei Sachsen das Bundesland, dass die Arbeit dieser Institution am stärksten unterstütze – konkret mit 3,5 Millionen Euro pro Jahr.

Von Jens Rometsch