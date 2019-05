Dresden

Staatsanwalt Stephan Butzkies wird nicht vom Chemnitz-Prozess abgezogen – und auch die gegen ihn geführten Ermittlungen wegen Rechtsbeugung werden eingestellt. Die Staatsanwaltschaft Dresden, die den Fall seit März im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft bearbeitet hat, teilte am Freitag mit: Es liege kein Anfangsverdacht des Vorliegens einer Straftat vor. Ebenso wurden die Ermittlungen gegen einen Chemnitzer Haftrichter fallengelassen.

Anwalt: Rechtsbeugung und Freiheitsberaubung

Beide Verfahren stehen in Zusammenhang mit der tödlichen Messerattacke von Chemnitz, nach der Daniel H. im August 2018 gestorben war. Rechtsanwalt Ulrich Dost-Roxin, der den Bruder des flüchtigen Hauptverdächtigen Farhad A. vertritt, hatte dem Staatsanwalt vorgeworfen, zu Unrecht zwei Haftbefehle beantragt zu haben. In einer entsprechenden Anzeige hieß es: Obwohl Butzkies erkannt habe, dass in keine Beweismittel vorlägen, die einen dringenden Tatverdacht begründen könnten, sei sein Mandant Youssif A. in Untersuchungshaft genommen worden. Das Gleiche galt für den Haftrichter, der die Haftbefehle erlassen hatte. Youssif A. saß vom 27. August bis 18. September 2018 in U-Haft, die Vorwürfe gegen ihn wurden schließlich fallen gelassen. Dost-Roxin sah deshalb eine Rechtsbeugung und Freiheitsberaubung.

Staatsanwaltschaft : Haftbefehle aufgrund damaliger Beweise

Die Staatsanwaltschaft Dresden teilte nun mit, dass die beiden Chemnitzer Juristen „ihre Entscheidung auf die damals vorliegenden Beweismittel gestützt und die Entscheidung nicht aus sachfremden Erwägungen getroffen“ hätten. Der Vorwurf, dass der Staatsanwalt und der Haftrichter die damaligen Beschuldigten willkürlich in Haft genommen haben sollen, „hat sich als haltlos erwiesen“, so die Staatsanwaltschaft am Freitag. Es sei zu Recht wegen gemeinschaftlich begangenen Totschlags ermittelt worden.

Ex-Verdächtiger soll im Prozess als Zeuge aussagen

Damit ist offen, ob Youssif A. in dem laufenden Chemnitz-Prozess aussagen wird. Der 23-jährige Iraker gilt als einer der Hauptzeugen vor dem Landgericht Chemnitz, hatte Ende April aber die Aussage unter Verweis auf Staatsanwalt Butzkies abgelehnt. Er habe Angst und könne „nicht ungezwungen“ aussagen, ließ Youssif A. über seinen Anwalt mitteilen, „er hat mir großes Unrecht angetan“. Dost-Roxin sah den Staatsanwalt „disqualifiziert“, da das nun eingestellte Ermittlungsverfahren mit der Anklage gegen Alaa S. in Zusammenhang stand. Youssif A. ist für den 27. Mai ein weiteres Mal als Zeuge im Chemnitz-Prozess geladen.

Von Andreas Debski