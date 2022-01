Leipzig/Dresden

Die Obergrenze von maximal 1000 Zuschauern in Stadien bleibt bestehen: Der Sächsische Verfassungsgerichtshof hat den Antrag zweier Dauerkartenbesitzer von RB Leipzig zurückgewiesen, die Zuschauerbeschränkung bei Großveranstaltungen unter freiem Himmel per einstweiliger Anordnung zu kippen. Das geht aus einem einstimmigen Beschluss hervor, den das Gericht online veröffentlichte. Die Richter ließen aber Skepsis daran erkennen, ob die derzeit maximale Zuschauerkapazität in einer neuen Verordnung weiter bestehen könne. Sie ermahnten die sächsische Landesregierung, die Grenze in der kommenden Verordnung „in Ansehung des dann aktuellen epidemiologischen Erkenntnisstandes jedenfalls willkürfrei zu begründen“.

Grundrechte „spürbar“ eingeschränkt

Für eine einstweilige Anordnung, die Zuschauerobergrenze zu kippen, sah das Gericht keinen Grund: Zwar würden die Grundrechte der Dauerkartenbesitzer „spürbar“ eingeschränkt. Es sei aber „nicht ersichtlich, dass die mit den angegriffenen Regelungen verbundenen Beschränkungen in einem Maße untragbar wären, dass sie das Interesse an der Verhinderung einer (...) weiterhin und ungeachtet der zwischenzeitlich gesunkenen Inzidenzwerte und Hospitalisierungszahlen drohenden Überlastung des Gesundheitssystems, und damit dem Schutz von Leben und Gesundheit, überwiegen“.

Fans argumentieren mit Omikron

Die beiden – nach eigenen Angaben zweifach geimpften – Dauerkartenbesitzer hatten unter anderem angeführt, dass eine Begrenzung der Zuschauerzahl im Stadion „willkürlich“ sei: „Auch bei der vollen Stadionauslastung in Köln Ende November 2021 sei es zu keinem bekannten Ansteckungsfall gekommen.“ Zudem sei die Omikron-Variante in ihrer Gefährlichkeit abgeschwächt. „Sie führe noch öfter als die Delta-Variante zu asymptomatischen oder mild verlaufenden Infektionen.“

Kartenbesitzer wollen ins „Wohnzimmer“

Die beiden Fußballfans argumentierten zudem, dass auch in anderen Ländern, in denen die Omikron-Variante dominiert, Großveranstaltungen nicht zu einer Überlastung des Gesundheitswesens führten. „RB-Fans dürften nach Spanien reisen, um dort ihre Mannschaft in einem fast vollenStadion zu erleben. Ins eigene ,Wohnzimmer’ dürften sie jedoch nicht.“

Richter zögern wegen neuer Variante

Der Verfassungsgerichtshof folgte dieser Begründung nicht. Er verwies auf Angaben des Robert-Koch-Instituts von Mitte Januar, demzufolge „die Belastung der Intensivstationen durch die Vielzahl sehr schwer an Covid-19 erkrankter Personen weiterhin hoch“ sei. Zwar deuteten Studien auf einen geringeren Anteil an Hospitalisierten im Vergleich zu Infektionen mit der Delta-Variante bei Infizierten mit vollständiger Impfung beziehungsweise Auffrischungsimpfung hin. „Für eine abschließende Bewertung der Schwere der Erkrankungen durch die Omikron-Variante ist die Datenlage laut dem Robert-Koch-Institut aber noch nicht ausreichend.“

Sachsen will Obergrenzen beibehalten

Die Obergrenze von 1000 Zuschauern in Stadien ist auch bei sächsischen Profisportvereine umstritten. RB Leipzig hat die Regel vergangene Woche scharf kritisiert. Die Landesregierung hatte zwar angekündigt, die Maßnahme zu diskutieren. Am Dienstag verkündete aber Sozialministerin Petra Köpping (SPD), die Zuschauerzahl nicht zu erhöhen. Man wolle die Beratungen von Bund und Ländern Anfang Februar abwarten und dann gegebenenfalls reagieren.

Andere Bundesländern lassen deutlich mehr Fans in den Stadien zu. In Bayern sollen demnächst wieder 10.000 Zuschauer möglich sein. Am 5. Februar ist RB Leipzig beim deutschen Meister zu Gast.

Az: Vf. 3-IV-22 (e.A.)

Von Kai Kollenberg