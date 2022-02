Leipzig

Darf der ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und als rechtsextrem eingestufte Politiker Jens Maier wieder als Richter in die sächsische Justiz zurückkehren? Eine entsprechende Debatte ist entbrannt, seitdem der frühere Richter nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag bekundet hat, in sein Amt zurückkehren zu wollen. Wie die LVZ berichtete, hat der 59-Jährige bereits einen Antrag auf Rückkehr gestellt – damit dürfte Maier spätestens Ende März die Richterrobe anziehen.

Der Bremer Verfassungsrechtler Andreas Fischer-Lescano hat den Umgang des sächsischen Justizministeriums mit der Causa Maier nun scharf kritisiert. Dem Ministerium von Justizministerin Katja Meier (Grüne) warf er vor, sich aus der Verantwortung zu stehlen. „Das Verfahren wird wie eine heiße Kartoffel weitergereicht, und die Stellungnahmen, die es gibt, verweigern sich dem juristischen Argument“, sagte Fischer-Lescano in den ARD-Tagesthemen am Dienstag. „Hier würde ein Mann Richter, der zum Verfassungsfeind erklärt ist“, betonte er. „Als Richter müsste er die Verfassung schützen und anwenden – und das geht alles nicht zusammen.“ Eine Rückkehr Maiers wäre ein „Dammbruch“.

Maier wird zum rechtsextremen „Flügel“ gezählt

Maier zählt innerhalb der AfD zum offiziell aufgelösten völkischen Flügel um den Thüringer Landtagsabgeordneten Björn Höcke. Die Gruppierung betrachtet der Bundesverfassungsschutz als „erwiesen extremistische Bestrebung“. Der Landesverfassungsschutz im Freistaat Sachsen stuft Maier zudem als Rechtsextremisten ein.

Landesjustizministerin Katja Meier von den Grünen weist die Verantwortung bislang von sich. Gegenüber der ARD bezeichnete sie die Gesetzeslage als „sehr klar“. Aus dem Abgeordnetengesetz gehe hervor, dass auch Richterinnen und Richter ein Rückkehrrecht auf ihre vorherige Dienststelle hätten. „Da hat auch die oberste Dienstbehörde keinen Ermessensspielraum“, so Meier.

Ministerin „Teil des Problems“

Der Bremer Verfassungsrechtler wies dieses Vorgehen nun scharf zurück. In Wirklichkeit habe das sächsische Justizministerium die Verantwortung für eine entsprechende Klage. Er verwies auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH), demzufolge eine Klage in Ausnahmefällen vom Ministerium einzuleiten sei – nämlich dann, wenn die Person keinem Gericht zugeordnet sei oder ein Eilfall mit Gefahr im Verzug vorliege. Aufgrund der Äußerungen Maiers sei das hier der Fall. „Wenn sie (die Ministerin, d. Red.) in diesem Fall verfährt, wie sie verfährt, dann ist sie Teil des Problems und nicht Teil der Lösung“, sagte er.

Dass Meier verfassungstreu sei, was als Voraussetzung zur Rückkehr in ein Richteramt gelte, sei zudem „definitiv nicht der Fall. Er muss sich alles, was aus dieser Partei heraus an Menschenfeindlichem artikuliert wird, auch zurechnen lassen“, so wolle es die Rechtssprechung. Die Unparteilichkeit und Verfassungstreue des Richteramtes seien massiv in Gefahr. Würde Maier kein Stoppschild aufgestellt, führe das zur „Erosion des Rechtsstaats“.

Ein Disziplinarverfahren hat der AfD-Politiker bereits hinter sich: Nachdem er in einer Rede im Jahr 2017 eine Abkehr vom „deutschen Schuldkult“ gefordert hatte, leitete der Präsident des Landgerichts Dresden ein Disziplinarverfahren gegen Maier ein. Dieses endete in einem schriftlichen Verweis.

