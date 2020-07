Dresden

Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) hat Vorwürfen, seine Behörde blockiere das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) bei seiner Arbeit, am Donnerstag vehement widersprochen. „Der Kampf gegen den Rechtsextremismus muss intensiver geführt werden. Aber er muss eben auch mit den Mitteln des Rechtsstaates geführt werden.“

Wie Wöller und der neue Präsident des Landesamts Dirk-Martin Christian in Dresden sagten, sei das in der Vergangenheit der Behörde nicht immer der Fall gewesen. So habe der Inlandsgeheimdienst unter Vorgänger Gordian Meyer-Plath beispielsweise eine Datensammlung zu extremistischen Bestrebungen in Sachsens AfD angelegt.

Strafanzeige nach Zeitungsbericht

Weil die Vorwürfe gegen die Mandatsträger aber trotz mehrfacher Aufforderung nicht gerichtsfest belegt werden konnten, sei aufgrund des Verfassungsschutzgesetzes, das Mandatsträger in besonderem Maße schützt, eine Löschung der Daten angewiesen worden. Meyer-Plath habe sich allerdings mehrfach geweigert.

Direkt nach Meyer-Plaths Abberufung am vergangenen Dienstag waren in einem Zeitungsartikel stattdessen Informationen zu der angeordneten Löschung erschienen. Wie Wöller am Donnerstag sagte, sei deshalb nun „von Amts wegen“ Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Geheimnisverrats gestellt worden.

Mehr zum Thema folgt.

Von Matthias Puppe