Was kommt da am Samstag schon wieder auf Leipzig zu? Offenbar mehr, als es die spärlichen Informationen zur nächsten großen Demo der Corona-Zweifler in der Innenstadt bisher vermuten ließen. Sachsen Verfassungsschützer warnten am Freitag explizit davor, dass Rechtsextreme die anstehenden Proteste „erneut für ihre Zwecke missbrauchen und das heterogene Protestgeschehen für ihre verfassungsfeindlichen Zielsetzungen zu instrumentalisieren versuchen.“

In einem ausführlichen Lagebericht des Geheimdienstes für den 21. November, das der Leipziger Volkszeitung vorliegt, ist von bundesweiter Mobilisierung innerhalb der rechten Szene für die „Querdenker“-Demo „Zeit es zu beenden!“ die Rede. Dabei sei auch mit gewalttätigem Klientel zu rechnen. Parallel dazu seien linke Gegenproteste geplant, die Blockaden und Störungen der Corona-Proteste zum Ziel haben könnten. Konkrete Prognosen zur Teilnehmerzahl auf beiden Seiten wollte das Landesamt nicht anstellen. Szenekenner gingen zuletzt von einem vierstelligen Potential aus.

Mobilisierung in rechten Netzwerken

Ausgangspunkt für das sich zunehmend dynamisch präsentierende Szenario war eine Veranstaltung von „ Querdenken Thüringen“ vergangenes Wochenende in Erfurt. Sprecher Arno Niederländer kündigte dort an, ohne Absprache mit den örtlichen Behörden am 21. November in Leipzig demonstrieren zu wollen. Niederländer präsentierte dabei ein Plakat, das seither in sozialen Netzwerken zu Mobilisierung benutzt wird. Nach Angaben des Verfassungsschutzes haben nicht nur Einzelpersonen, Musiker und Initiativen der rechtsextremen Szene in Thüringen und Sachsen offenbar diese Einladung aufgegriffen. Auch die NPD Hessen werbe inzwischen mit den Worten „Am Samstag auf nach Leipzig!“

Nach Informationen der LVZ rühren zudem bekannte Verschwörungsblogger wie Attila Hildmann oder Miriam Hope in ihren von Zehntausenden Fans genutzten Kanälen die Werbetrommel für die anstehende „Querdenker“-Demo in Leipzig. Nicht zuletzt forderte der rechtsextreme Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke seine Anhänger zuletzt in einer Videobotschaft auf, sich an der Demo zu beteiligen. Ob Höcke, Hildmann und Hope selbst nach Leipzig kommen werden, ist bisher noch unklar. Einen Effekt scheint die Mobilisierung trotzdem zu haben: In Chatgruppen der Szene werden – ähnlich wie am 7. November – auch aktuell Mitreiseoptionen aus diversen Ecken der Republik angeboten.

Geheimdienst warnt vor Kampfsport- und Fußballklientel

Laut Einschätzung der sächsischen Verfassungsschützer besteht das Teilnehmerfeld bei „Querdenker“-Veranstaltungen „aus verschiedenen unpolitischen, politischen und ideologischen Lagern“, die einer einer demokratischen Basis entstammten. Allerdings gebe es in der Szene eben auch andere Akteure. Ähnlich wie am 7. November deute sich nicht nur eine bundesweite Anreise zur „Zeit es zu beenden!“-Demo an. Es müsse auch „mit einer Teilnahme von gewaltbereiten Gruppierungen, unter anderem aus den mit dem Rechtsextremismus sympathisierenden Fußballfan- bzw. Kampfsportgruppierungen an der Veranstaltung gerechnet werden“, heißt es weiter im Lagebild des Landesamtes.

Auf der Gegenseite ruft in gewohnter Form die Initiative „Leipziger nimmt Platz“ dazu auf, sich den Querdenkern entgegen zustellen. Das Aktionsnetzwerk hat auf Augustusplatz und Nikolaikirchhof Kundgebungen angezeigt. Die Verfassungsschützer betonen, dass die Gruppe selbst nicht extremistisch ist, sich aber auch autonome und linksextreme Kreise an ihren Veranstaltungen beteiligen. Aus Sicht der linksautonomen Szene sei „ Querdenken“ rechtsextrem, rechtsoffen und verschwörungsideologisch unterwandert und habe sich „wie es die zum Teil gewalttätig verlaufenen Versammlungen vom 7. November in Leipzig und vom 18. November in Berlin gezeigt hätten“, inzwischen zunehmend radikalisiert.

Blockaden und Angriffe möglich

Hinweise auf eine überregionale Mobilisierung in linken Kreisen gebe es bisher nicht, so der Inlandsgeheimdienst. „Aufgrund der breiten Anschlussfähigkeit des Themenfeldes „Antifaschismus“ und der hohen Mobilisierungskraft des Aktionsnetzwerkes „ Leipzig nimmt Platz“ ist von zahlreichen Teilnehmern auszugehen.“ Darunter werden sich laut LfV mehrheitlich aber keine Extremisten befinden.

Trotzdem seien aus Kleingruppen heraus auch erneut Blockadeversuche und gezielte Angriffe auf an- und abreisende Personen möglich, die als rechtsextrem angesehen werden. „Auch Fahrzeuge des politischen Gegners oder Bahnanlagen könnten Ziel von Aktionen sein. Ein konkreter Hinweis auf diese Aktionsform ist ein aktuell auf Twitter verbreitetes Video von einer Sachbeschädigung an einem Kfz eines ’Nazis’“, heißt es weiter im Lagebericht.

