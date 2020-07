Döbeln

Eine spektakuläre Polizeiaktion endete am Freitagabend kurz vor 20 Uhr mitten in Döbeln. Hubschrauberkreisen und Blaulichtsirenen bestimmten zuvor die Geräuschkulisse in der Döbelner Innenstadt, wo doch eigentlich gerade am Stiefelbrunnen in der Fußgängerzone die Mittelsächsische Philharmonie ein Open-Air-Sommernachtskonzert gab. In der kleinen Kirchgasse gab es ein anderes Bild: Mehrere Polizeiwagen standen quer auf der Straße. Polizisten knieten über einem jungen Mann. Sie hatten ihn an dem kleinen Parkplatz zwischen Oberbrücke und Nicolaikirche in einen Honda CRV mit Meißner Kennzeichen gestellt.

Zur Galerie Crash und Festnahme mitten in Döbelns Innenstadt

Polizeihubschrauber entdeckte und verfolgte Flüchtigen

Der Honda CRV war zuvor im Raum Dresden gestohlen worden. Mit einem Polizeihubschrauber konnten die Polizeibeamten der Polizeidirektion Dresden ihn orten. Mehrere Streifenwagen der PD Dresden nahmen die Verfolgung des gestohlenen Autos auf, war am Abend aus der Polizeidirektion Chemnitz zu erfahren. Die hatte weitere Streifenwagen aus Mittweida und aus dem Döbelner Revier losgeschickt, um die Dresdner Kollegen zu unterstützen.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Ab durch die Hecke mitten in Döbeln

Mitten in Döbeln war der Honda, vermutlich durch den Anstoß eines Polizeiwagens, von der Fahrbahn abgekommen und am Parkplatz in der Kleinen Kirchgasse durch eine Hecke zwischen zwei Autos gerauscht. Die Airbags lösten aus. Die Polizisten holten den Tatverdächtigen mit gezogener Dienstwaffe aus dem Wagen.

Ein parkender Mercedes und ein VW-Bus wurden bei dem Unfall beschädigt.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und ins Döbelner Revier gebracht. Aus Chemnitz rückte der Unfalldienst der Polizeidirektion an.

Die Ermittlungen dauern an.

Von Thomas Sparrer