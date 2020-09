Vergewaltigungsprozess gegen Altenburger Busfahrer: Fischen nach Erinnerungsfetzen

Altenburg/Gera

So wie der erste Prozesstag in der Verhandlung gegen einen Altenburger Busfahrer, dem sexuelle Nötigung und Vergewaltigung vorgeworfen werden, endete, so entwickelte sich zunächst auch der zweite am Dienstag: im Dunkeln vor der 3. Strafkammer des Landgerichtes in Gera. Oder zumindest in der Trübe verblassender Erinnerungen. Und mit einer schnellen Unterbrechung der Verhandlung.

Denn die Nebenklägerin, also das mutmaßliche Opfer des 1979 geborenen Busfahrers, sah sich angesichts der ihr weiterhin bevorstehenden Fragen nicht dazu in der Lage, dem kompletten Prozesstag beizuwohnen. Sichtlich mitgenommen und aufgewühlt beschrieb die Geschädigte, wie sie seit Tagen kaum schläft, mit Migräne kämpft und sich regelmäßig übergeben muss. Sie habe nun zweieinhalb Jahre lang versucht, die von ihr angezeigten Vergewaltigungen zu verdrängen. „Jetzt geht alles wieder von vorne los und ich muss alles wieder neu erzählen.“

Erst Unterbrechung, dann Ausschluss der Öffentlichkeit

Letztlich stellte das Gericht am Dienstag nur den Versuch an, eine Handvoll Verständnisfragen, die sich seit dem Prozessauftakt vor drei Wochen ergaben, zu klären. Viele Sachverhalte blieben weiterhin unklar – etwa, wie intensiv der Kontakt der Geschädigten mit ihrem mutmaßlichen Vergewaltiger nach den von ihr beschriebenen Vorfällen in der Folge war und warum er überhaupt weiterhin Bestand hatte. „Ich habe versucht, wieder einen normalen Umgang zu finden, die ganzen Ereignisse zu unterdrücken und zu vergessen“, so die Nebenklägerin. Auch Antworten auf wohl intimere Fragen suchte das Gericht am Dienstag. Noch unklar ist, ob die Strafkammer diese auch bekommen hat. Denn bis zur Entlassung der Geschädigten schloss das Gericht die Öffentlichkeit aus.

Unklar blieb auch einiges nach Vernehmung einer Zeugin bis in die späten Mittagsstunden. Die 23-Jährige – eine Freundin der Geschädigten – sollte sich dazu äußern, was sie aus dem Zeitraum der mutmaßlichen Sexualstraftaten erinnert. Das Ergebnis: wenig Konkretes, viel Schwammiges und großflächige Erinnerungslücken, die nur mühsam und lediglich in Teilen durch das Zuziehen der dicken Beweisakten geschlossen werden konnten. Über vieles hat sie vor gut zweieinhalb Jahren und seitdem mit ihrer Freundin über Whatsapp und persönlich gesprochen. Darüber, dass der Angeklagte unter anderem Nacktfotos von der Geschädigten verlangt haben soll. Dass er sie mit Nachrichten und Anrufen überhäuft haben soll. Dass er ungewollt mit Geschenken vor der Tür gestanden haben soll. Und auch über die im Raum stehenden Vergewaltigungsvorwürfe.

Angeklagter schweigt

„Sie konnte danach dem Druck nicht mehr standhalten“, so die Zeugin über den Fakt, dass die Geschädigte auch nach den mutmaßlichen Vergewaltigungen anscheinend immer wieder sporadischen Kontakt zum Angeklagten hatte, auf seine Nachrichten reagierte. Dieser Druck hat sich zudem offenbar mit anderen Gefühlen vermischt, die Geschädigte weiter verunsichert. Denn einen ersten Versuch, die Vorfälle bei der Polizei zur Anzeige zu bringen, brachte sie nicht zum Ende. „Auch, weil sie immer an das Leben und die Kinder des Angeklagten gedacht hat“, gab die Zeugin an.

Darüber, wie nun das Leben des Angeklagten aussieht und wie er konkret zu den Tatvorwürfen steht, lässt sich derzeit wohl nur spekulieren. Denn wie bereits zum Prozessauftakt äußerte er sich auch am Dienstag bis zum Mittag nicht zum noch zu klärenden Sachverhalt.

Der nächste Verhandlungstag ist bereits für Donnerstag angesetzt.

Von André Pitz