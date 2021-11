Leipzig

Die Zeiten, als sich Menschenmassen auf der Touristik & Caravaning drängten, die Messestände dicht an dicht standen, auf den Bühnen fröhlich getanzt wurde, sind passé. Maximal 25.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag sind erlaubt. 2G-Regel oder PCR-Test, Onlineticket, Maskenpflicht und Abstandsgebot sorgen dafür, dass kaum Schaulustige einfach mal so über die Messe bummeln. Die Leute kommen mit ganz konkreten Anliegen. So wie Andrea Sehl (35) und Peter Hampel (34) mit Tochter Emma (7): „Wir sind eigentlich Zelter. Diesen Sommer haben wir uns mal einen Camper ausgeliehen, waren damit sehr zufrieden und wollen uns nun eventuell selbst einen anschaffen.“ In den Hallen 3 und 5 sind zahllose Wohnmobile, Wohnanhänger und auch Zelte ausgestellt. Überall stehen die Türen offen, überall klettern Interessierte hinein, inspizieren die Fahrerkabine, klappen Schranktüren auf, nehmen Maß, lassen sich in der Couchecke nieder. Kinder strecken sich im Doppelstockbett lang aus oder machen Probesitzen auf der bordeigenen Toilette.

Liefertermin: ungewiss

Silke Kaufmann und ihr Partner Frank suchen sich Campingstühle für ihr neues Wohnmobil aus. Quelle: André Kempner

Die Phase des Sich-Informierens hat Silke Kaufmann aus Markkleeberg schon hinter sich. Mit ihrem Partner Frank hat die Endfünfzigerin im Frühsommer ein Wohnmobil gekauft. Wann die erste Tour stattfindet, ist allerdings unklar: Der Liefertermin ist unbestimmt. Dennoch freuen sich die Markkleeberger aufs Wohnmobilisten-Dasein. „Heute haben wir hier Tische und Stühle gekauft. Und jetzt schauen wir bei den Folierern, wie wir unser Fahrzeug von außen noch ein bisschen persönlich und individuell gestalten können. So dass man es schon von Weitem erkennt.“

Preise: Nach oben keine Grenzen

Outdoor-Urlaub ist ein großes Thema für ganz junge Leute – und für die Generation 50 plus, berichtet Aussteller Ronald Höpfner aus Dresden. Er zeigt den wahrscheinlich kleinsten Campinganhänger der Messe, der quasi nur aus Matratze und Blick in den Sternenhimmel besteht. Bei näherem Hinsehen besitzt er natürlich auch Heizung, Solaranlage und eine Mini-Küche. Kostenpunkt: rund 21.000 Euro. Wer sich für einen Caravan interessiert, sollte ab 25.000 Euro einplanen, für ein Wohnmobil ab 72.000 Euro. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt.

Aussteller Ronald Höpfner aus Dresden zeigt den kleinsten Campinganhänger der Messe. Quelle: André Kempner

Während der Dresdner Höpfner mit dem ersten Messetag „zufrieden“ ist, ist das Publikumsinteresse bei den Fahrradhändlern in Halle 4 „dünne, um nicht zu sagen ganz dünne“, wie zwei Leipziger Fachhändler sarkastisch bemerken. „Es wäre schön, wenn mehr Leute kommen würden.“ Die beiden haben den Vertrag mit dem Messeausrichter vor rund acht Wochen unterschrieben, als die Corona-Lage noch nicht so angespannt war, und sind nun mit der Gesamtsituation nicht ganz glücklich. Dabei spielen auch die Lieferengpässe für Fahrräder eine Rolle.

Die Fahrradhändler Sven Fest, Thomas Schulze, Frank Fiedler und Dana Schulze (von links) hätten sich mehr Besucher gewünscht. Quelle: André Kempner

Fernweh: Noch schnell ins Warme

„Wir hatten auf mehr Besucher gehofft“, sagen Stefan Stark und Alex Gaul, die im Allgäu eine Mountainbike- und Snowboardschule betreiben. Viermal täglich bieten sie in Leipzig Kurse auf dem Fahrradparcours an. Die waren auf der Webseite vorab angekündigt: „Da hat sich schon abgezeichnet, dass nicht so viele Kunden kommen.“ Auch die Reiseanbieter aus dem Zillertal und Südtirol, Polen, Tschechien oder Slowenien haben wenig Kundschaft. „Wir langweilen uns nicht, aber es sind weniger Leute da als sonst“, bestätigt auch Elisa Urban von Reudnitzer Reisen. „Kurzfristige Kreuzfahrten im Januar in den Orient sind im Moment gefragt, die Preise sind recht günstig. Auch Flugreisen im Winter. Die Leute wollen schnell noch irgendwohin ins Warme.“ Die Nachfrage für nächsten Sommer sei allerdings zurückhaltend und abwartend.

Bis Sonntag präsentieren in drei Hallen sowie in der Glashalle rund 300 Ausstellerinnen und Aussteller Angebote rund ums Reisen. Im Vorjahr wurde die mitteldeutsche Reisemesse abgesagt, in diesem Jahr ist sie eine von ganz wenigen Tourismus-Messen in Deutschland, die stattfinden.

Von Kerstin Decker