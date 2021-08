Leipzig

Seit einer Woche fehlt ein Evergreen in den Verkehrsnachrichten: Die beinahe tägliche Staunachricht von der A4 am Dreieck Nossen. Das größte Nadelöhr auf der Dauerbaustelle A4 ist beseitigt. Die Bauarbeiten an der Triebischtal- und Triebischtalseitenbrücke sind pünktlich beendet worden, der Verkehr zwischen Wilsdruff und Nossen kann wieder dreispurig in jede Richtung rollen.

21 Tage Stau allein im Juli

Damit gibt es zumindest hier etwas Entspannung. Endlich, sagen vor allem die Pendler. Denn das Verkehrschaos rund um Dresden ist ein Stresstest pur: Allein im Monat Juli standen Autofahrer auf der A 4 zwischen Siebenlehn und Dreieck Dresden-West 948 Kilometer im Stau – rund 516 Stunden, was in etwa 21 Tagen entspricht. Zum Vergleich: Im Jahr davor waren es noch 33 Stunden im gesamten Monat. Etwas mehr als ein einziger Tag.

Allerdings könnte auch der Juli noch übertroffen werden. Bis 18. August hatten sich nämlich schon wieder rund 285 Staustunden zwischen Siebenlehn und Dreieck Dresden-West angesammelt.

Hinzu kommt die verheerende Unfallbilanz: Die Polizei verzeichnete bisher 65 Unfälle mit mehreren Schwer- und Leichtverletzten. Ein Mensch starb. 2020 waren es im gesamten Jahr nur 31 Unfälle.

ADAC-Vorstand Helmut Büschke sagte, die Einstellung der Autobahn GmbH, man müsse schnell bauen, sei zwar in Ordnung, aber nicht zu Lasten der Verkehrsteilnehmer und anliegender Kommunen. Wenn man den Schaden für die Wirtschaft berechnen wollte, dann kämen viele Millionen zusammen. „Bei einer besseren Vorbereitung mit Umleitungsempfehlungen hätte es diese Staus so nicht gegeben“, kritisierte Büschke.

Die Autobahn GmbH kündigte in der Zwischenzeit bereits neue Arbeiten an. So finden auf der A 4 bis 15. Oktober auf beiden Richtungsfahrbahnen im Tunnel Königshainer Berge Inspektionen und Reinigungsarbeiten an den Entwässerungsanlagen statt. Dazu werden zeitweise einzelne Fahrstreifen gesperrt.

Neue Bauarbeiten in Sicht

An diesem Freitag – ab 20 Uhr – bis Sonnabend – 6 Uhr – ist die Tangente der Überfahrt von der A 4 (aus Dresden kommend) auf die A 72 (in Richtung Hof) aufgrund von Umbauarbeiten der Verkehrssicherung gesperrt. Im Anschluss werden die Fahrbahnerneuerungen auf dem Überholstreifen der Tangente sowie dem halben Laststreifen fortgesetzt. Die Umleitung erfolgt dabei über die Anschlussstelle Röhrsdorf auf der A 72.

Demnächst stehen auch neue Baustellenarbeiten auf der A 4 Richtung Görlitz zwischen Ohorn und Uhyst an. Dort soll die Fahrbahn erneuert werden. Der Verkehr werde über die zweite Überholspur sowie eine Spur auf der Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbeigeleitet.

Von Roland Herold