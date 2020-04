„Hohe Schadstoff-Grenzwerte sind in verkehrsarmen Corona-Zeiten grotesk“

Dresden/Leipzig

Sind die Luftreinhaltepläne inklusive der Dieselfahrverbote in deutschen Innenstädten für die Katz? Die Corona-Krise zeigt beispielsweise in Großstädten wie Berlin und Stuttgart: Die Luft ist auch in dieser verkehrsarmen Zeit kaum anders belastet, die Stickoxid-Werte sind im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit fast gleich geblieben. Der Dresdner Professor Matthias Klingner, Chef des Fraunhofer Instituts für Verkehrs- und Infrastruktursysteme, hat daher seine Zweifel an den bisherigen Maßnahmen der Städte und den Forderungen der Deutschen Umwelthilfe. Er sagt: Wir müssen weg von der Ideologie und hin zu wissenschaftlich belegten Fakten.

Herr Professor Klingner: Die Luft in Deutschland ist sauberer geworden. In manchen Städten wie Berlin oder Stuttgart hat sich aber die Konzentration von Feinstaub oder Stickstoffdioxid nicht verringert. Was sagen Sie dazu?

Anzeige

Dass wir aufgrund der jetzigen Situation geringere Emissionen haben, überrascht wohl niemand, zumal das warme Frühlingswetter der letzten Tage den Heizungsbedarf zusätzlich reduziert hat. Umso erstaunlicher sind die hohe Werte an den Messstationen mit recht erheblichen Grenzwertüberschreitungen.

Weitere LVZ+ Artikel

Corona-Stillstand zeigt: Meteorologische Einflüsse sind stärker

Das Umweltbundesamt warnt vor voreiligen Schlüssen. Sollten wir auf die Daten von mehreren Monaten warten, um mehr über den Einfluss des Wetters zu wissen?

Einen überzeugenderen Nachweis dafür, dass die gemessenen Werte durch die meteorologischen Einflüsse sehr viel stärker dominiert werden, als es bisher offiziell eingestanden wurde, kann man nicht führen. War es uns bisher nur möglich, auf Basis langjähriger Untersuchungen modellgestützt nachzuweisen, dass Sonne, Wind und Regen für die großen Schwankungen beispielsweise der Feinstaubkonzentration – zwischen 10 und 150 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft – verantwortlich sind und nicht die Abgase aus dem Verkehr, kann man anhand der Messwerte in Corona-Zeiten, in denen nicht nur der Verkehr, sondern auch viele Produktionsprozesse weitgehend stillgelegt sind, sagen, quod erat demonstrantum – was zu beweisen war.

Laut Ihren Berechnungen kommen nur fünf bis acht Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft vom Autoverkehr. Wo kommt der Rest her?

Allein die Intensität der Sonneneinstrahlung verantwortet bis zu 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Feinstaub. Mit jeder Bewegung wird Feinstaub erzeugt. Natürliche Erosionsprozesses, die schon Jahrmillionen ihr Werk verrichten, sind beispielsweise natürliche Quellen des Feinstaubs. Ganz spontan können Inversionswetterlagen verbunden mit einer niedrigen Mischungsschichthöhe unter 200 Meter die Feinstaubkonzentrationen aufgrund des geringen Ausbreitungsvolumens vervielfachen. Die Emissionen aus den Abgasanlagen sind bei solchen Grenzwertüberschreitungen vollkommen zu vernachlässigen, wie die Messwerte während der Corona-Krise eindrucksvoll demonstrieren.

Auto- und LKW-Verkehr soll flüssig durch Städte rollen

Auch sächsische Städte wie Leipzig und Dresden haben Luftreinhaltepläne eingeführt, Fahrspuren verengt. Dieselfahrverbote waren zumindest schon im Gespräch. Gehört das jetzt wieder auf den Prüfstand?

Die Maßnahmen in den Luftreinhalteplänen zielen oftmals auf eine Förderung des Radverkehrs beziehungsweise des ÖPNV ab. Dagegen ist erstmal nichts zu sagen. Die Sache der Bevorrechtigung dieser Verkehrsträger sehen wir kritisch, wenn wirklich saubere Luft das Ziel ist. Jeder Anfahrtsvorgang verursacht zusätzliche Emissionen, das heißt der Lkw- und Pkw-Verkehr sollte flüssig durch die Stadt rollen – grüne Welle. Dort, wo man ihn nicht haben will – wie in Innenstädten – kann es auch autofreie Zone geben. Zudem sollten die Straßen gut belüftet sein. Stadtgrün trägt auch zu sauberer Luft bei.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Erlebt jetzt in der Corona-Krise das Auto ein ungeplantes Comeback, schließlich soll man Gedränge meiden, wie es oft bei Bussen und Bahnen der Fall ist?

Zweifelhaft, ob Menschen den ÖPNV wieder so annehmen

Mit Corona stehen wir nicht nur hinsichtlich der bestätigten Verursacheranteile vor einer neuen Situation. Man wird abwarten müssen, ob die Bevölkerung den ÖPNV wieder in dem Maße annimmt wie vor der Pandemie. Die bei den Menschen geschürten Ängste werden sich bestimmt nur langsam abbauen lassen.

Sie sagen nicht erst seit heute, dass Verbrennungsmotoren einen eher geringen Einfluss auf die Luftbelastungen haben. Glauben Sie, dass jene, die das anders sehen, jetzt einlenken werden?

Es ist schon eindrucksvoll und erinnert mich ein wenig an meine Aufenthalte in China, wenn am wolkenlosen Himmel das Licht der strahlenden Morgensonne durch eine dicke Feinstaubschicht gebrochen wird. Dass so etwas nicht nur in Dresden in Zeiten der Corona-Krise passiert, sondern in Stuttgart zu einem medial gewiss eindrucksvollen Feinstaubalarm hätte führen müssen, haben wir mit einem Schmunzeln registriert und uns umgehend die Messwerte in ganz Deutschland angeschaut.

Umwelthilfe-Dogmatikern geht es nur um Ideologie

Und, was haben Sie festgestellt?

Bisher waren es eher singuläre Ereignisse wie Staatsbesuche oder Marathonläufe, die zu Verkehrseinschränkungen und nicht selten dazu widersprüchlichen Messwerten bezüglich der Luftschadstoffe führten. So langanhaltende gravierende Einschränkungen der sogenannten anthropogenen, das heißt menschlich verursachten Einflüsse, hat es bisher in Deutschland noch nie geben. Und unter diesen Bedingungen sind Grenzwertüberschreitungen natürlich besonders grotesk. Aber auch das wird die Dogmatiker der Deutschen Umwelthilfe und deren Anhänger nicht überzeugen, denn hier geht es um Ideologien und nicht um wissenschaftlich belegbare Fakten.

Der Diesel könnte ein Comeback erleben

In der Vergangenheit ist der Dieselmotor regelrecht verteufelt worden. Könnte er durch die neuen Testergebnisse eine zweite Chance bekommen?

Es ist niederschmetternd, die Einbrüche der deutschen Automobilindustrie mit ihrem weit verzweigten Zuliefernetzwerk erleben zu müssen. Auch der unsägliche Kampf gegen den Verbrennungsmotor hat seinen Anteil daran. Dass die Argumente auf beiden Seiten offensichtlich nicht der Wahrheit entsprachen, machen die Grenzwertüberschreitungen in der Corona-Krise überaus deutlich. Vielleicht gelingt dem Diesel ein Revival. Dass er hinsichtlich seines schlechten Rufs rehabilitiert wird, glauben wir aber eher nicht. Viel mehr könnten es vielschichtige wirtschaftliche Zwänge sein, die dem Diesel – bis sich alternative Antriebstechnologien tatsächlich durchsetzen – wieder auf die Räder helfen.

Von Andreas Dunte und Olaf Majer