Verkleiden verboten? Was in Kitas im Kreis Leipzig zum Fasching erlaubt ist

Es ist eine kontrovers diskutierte Entscheidung. Eine Erfurter Kita bittet Eltern, ihre Kinder zu Fasching unverkleidet in den Kindergarten zu bringen. Der Grund: Man wolle die Kinder für Stereotype sensibilisieren, die für andere schmerzhaft oder entwürdigend seien. Gerechtfertigt oder übertrieben? Die LVZ hat sich bei den Kitas im Kreis Leipzig umgehört. Wie gehen die Einrichtungen in der Region mit dem Thema um – ist in Zukunft verkleiden verboten?

Cowboy und Indianer-Kostüme sind nicht mehr im Trend

In der Zedtlitzer „Sonneninsel“ ist beim Kinderfasching am 25. Februar prinzipiell alles erlaubt. „Einschränkungen gibt es bei uns nicht“, sagt Leiterin Christina Kreißig. Die 90 Kinder können sich verkleiden, wie sie wollen. Indianer und Cowboys, noch vor einigen Jahrzehnten ein Muss für die meisten Jungen, finden sich heutzutage allerdings kaum noch. Dafür stehen die Superhelden der Gegenwart hoch im Kurs – Spiderman oder Batman. Und Feuerwehrmänner, „wegen des Feuerwehrmanns Sam“, wie die Leiterin der Einrichtung in Trägerschaft der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental sagt.

Die Serie, die im ARD-Kinderkanal läuft, hat auch Fans im Bornaer „Regenbogenland“. Feuerwehrmänner und Superhelden sind auch beliebte Verkleidungen für Jungen. Bei Mädchen sind es wie auch in der „Sonneninsel“ die Klassiker, sag Leiterin Undine Liesebach. Die jungen Damen kommen am liebsten als Prinzessin oder Fee zum Fasching.

Kunterbuntes Treiben: Die Kostüme in der Kita Regenbogen (Grimma) reichen von Polizisten, Superhelden und Ninjas bis hin zu Schmetterlingen und Prinzessinnen. Quelle: Thomas Kube

Jedes Kind darf kommen wie es möchte

„Wir geben kein Motto vor. Jeder kann kommen, wie er mag“, sagt Valeria Orban, die den kommunalen Frohburger Hort „Schlaufüchse“ leitet. In der Sporthalle werde am 17. Februar zwischen 10 und 12 Uhr ausgelassen und unreglementiert gefeiert. „Kinder schlüpfen gern in andere Rollen. Das sollen sie ausleben.“ Da seien auch Verkleidungen als Indianer und Cowboy nicht ausgenommen.

„Wir feiern traditionell – und wer sich nicht verkleiden mag, der lässt es“, sagt Andrea Schmiedel pragmatisch. Sie leitet die Bad Lausicker Kindertagesstätte „Sonnenkäfer“, eine Einrichtung der Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental. Mitunter seien Krippenkinder da ein bisschen zurück haltend. Beim Ramba-Zamba im ganzen Haus am Faschingsdienstag sei das Tragen bestimmter Kostüme oder eines Colts nicht per se ausgeschlossen – „so lange man sich an bestimmte Regeln hält und es nicht uns Auge geht“. Darin sei man sich mit den Eltern einig.

Jeder darf, wenn er will, aber niemand muss: In der Wurzener Kindereinrichtung „Spatzennest“ des DRK Muldental findet trotz der aktuellen Diskussion traditionell am 25. Februar der Faschingsauftakt statt. Allerdings, so Leiterin Cornelia Winkler, stehe es den derzeit 202 Kindern frei, sich zu kostümieren. Darauf verwies die Kita schon im Vorfeld auf ihrem 2020er-Veranstaltungsplan. Darin heißt es: „Die Entscheidung, zu feiern, obliegt den Kindern und Eltern.“

In der Grimmaer Kindertagesstätte „Regenbogen“ der AWO Mulde-Collm in Grimma-Süd wurde schon zünftig Fasching gefeiert. Wie Erzieherin Conny Albrecht bestätigte, gab es keinerlei Einschränkungen für die Kostümierungen der Kinder. Im Gegenteil. In der Einrichtung werden auch mehrere Integrationskinder betreut, die eifrig mitfeierten und teilweise auch kostümiert waren. Darüber hinaus hatten die Eltern der Steppkes aus der Tiger- und Dinogruppe noch ein Obst- und Kuchenbuffet spendiert, weil das wilde Herumtollen ja auch Hunger macht.

Auch bei den „Parthenzwergen“ im Grimmaer Ortsteil Großbardau gibt es keinerlei Einschränkungen bestätigt uns Erzieherin Andrea Schmidt am Telefon. Die Eltern können ihre Kleinen so verkleiden, wie es ihnen zusagt. Gefeiert wird allerdings erst am 25. Februar. So wird es auch in der Diakonie-Kita „Arche Noah“ in Grimma-Hohnstädt sein. Wie Erzieherin Petra Köditz bestätigte, wird traditionell Kinderfasching im Haus gefeiert und das ohne irgendwelche Einschränkungen. Und auch in Bennewitz sind dem bunten Treiben keine Grenzen gesetzt. Im Kindergarten „Zwergenland“ ist seit Jahren Ende Februar Fasching angesagt. „Und daran soll sich auch nichts ändern“, so Leiterin Doreen Brandner.

Zwischen Erzieherinnen und Eltern wird das Thema diskutiert

Winkler zufolge habe sich das Erzieherteam bereits im Vorjahr Gedanken darüber gemacht. Hintergrund sei ein sogenanntes Inhouse-Seminar gewesen, in dem sich ein Referent klar gegen Fasching aussprach. „Oft gibt es in Erziehungsfragen seitens der Wissenschaft gegenteilige Meinungen, Theorien und Studien. Wir Erzieher stehen dann immer dazwischen.“ Insofern sei sie über die Nachricht aus Erfurt nicht überrascht gewesen, teilte Winkler mit.

Das Diakonische Werk Leipziger Land ist Träger von zwölf Kindertagesstätten im Landkreis Leipzig. „Wir verbieten keine Kostüme“, sagt Diakonie-Sprecherin Cornelia Killisch und schließt damit alle Einrichtungen ein. Der Fasching sei ein Tag, an dem die Kinder in Rollen schlüpfen und das sein können, was sie gern einmal sein wollen. „Wir geben mitunter Mottos vor, zum Beispiel Märchen, lassen ihnen aber freie Kostümwahl. Unser Weg ist eher, darüber zu reden und Werte zu vermitteln.“ Grundsätzlich wolle man den Kindern einen offenen, respektvollen Umgang mit anderen Menschen und Kulturen nahebringen. Die Renner beim Verkleiden seien derzeit Prinzessinnen wie Elsa aus dem Disneyfilm „Frozen“ und Superhelden sowie bei den Kleineren Tierkostüme.

Egal wie – Kostümiert haben die Kinder besonders viel Spaß beim Spielen (hier: Kita Regenbogen in Grimma). Quelle: Thomas Kube

Waffen nur zur Deko

Wie jedes Jahr wird am Rosenmontag in der Tagesstätte „Grünes Tal“ in Pegau Fasching gefeiert. Dann kommt auch das Prinzenpaar zu Besuch und singt mit den Kindern lustige Lieder. „Es gibt keine Vorschriften oder Einschränkungen bei den Kostümen, die Mädchen und Jungen dürfen gerne das anziehen, was sie möchten“, erklärt die stellvertretende Leiterin Isabel Zenker und findet, dass auch Spielzeugwaffen im Rahmen eines Kostüms durchaus erlaubt seien – also die Pistole im Halfter für den Cowboy oder das Schwert für den Ritter. Wichtig sei nur, dass die Faschingswaffen nicht benutzt oder auf Personen gerichtet werden.

Im Elstertrebnitzer „Knirpsenland“ ist kostümtechnisch alles erlaubt, was den Kindern gefällt. „Es gibt keine Verbote oder Einschränkungen“, sagt der ehrenamtliche Bürgermeister David Zühlke ( CDU). Die Gemeinde ist Träger der Einrichtung, in der aktuell 84 Kinder betreut werden. „Fasching gehört einfach zu unserem Brauchtum dazu“, findet Zühlke, der zugleich Vorsitzender des Karnevalclubs Elsterstürmer ist. „Gerade in unserer Region hat Karneval eine ganz große Bedeutung.“

Beim Kinderfasching des Groitzscher Carnevalclubs waren die beliebtesten Kostüme bei den Mädchen Prinzessinnen, Meerjungfrauen, Feen und Einhörner. Die Jungen verkleideten sich dagegen als Feuerwehrmänner, Ninja und Superhelden, berichtet Jennifer Frischbier vom GCC. „Auch früher haben sich Kinder schon als Cowboy, Indianer und Ritter verkleidet, hatten Holzschwerter und Plastikpistolen in der Hand“, so ihre Erfahrung. Dass dieses Thema heutzutage durch die medialen Einflüsse eine andere Tragweite besitze, sei allen bewusst. „Dennoch gibt es bei uns kein Verbot von Spielzeugwaffen. Unserer Meinung nach liegt die Entscheidung für oder gegen diese Dinge bei den Eltern und sollte auch dort bleiben.“

Kommentar: Empathie statt Verbotskeule Ein paar grundsätzliche Regeln sind okay, Verbote beim Kinderfasching aber überzogen, findet unser Autor Max Hempel in seinem Kommentar: Wenn Sie mich fragen - Ich kann Fasching nicht leiden. Und zwar nicht nur, weil mit mir als kleinem Cowboy damals beim Kinderfasching niemand spielen wollte. Nein, mich stört viel mehr, dass jedes Jahr Horden betrunkener Menschen meinen, die fünfte Jahreszeit sei eine Rechtfertigung für schlechtes Benehmen. Kinderfasching ist da harmloser. Hier geht es vor allem um Spiel und Spaß. Für ein paar Tage im Jahr können die Kleinsten in alle Rollen schlüpfen, die ihnen gefallen – unabhängig von ihrer Herkunft oder gesellschaftlichen Normen. Trotzdem sollte darüber gesprochen werden, dass es Kostüme gibt, die für andere Menschen diskriminierend wirken können. Die Ureinwohner Nordamerikas wurden über Jahrhunderte verfolgt und erniedrigt. Dass wir Mitteleuropäer uns nun zur Fastnacht mit deren kulturellen Symbolen schmücken und belustigen, kann zutiefst verletzen. Es ist daher gut, dass der gesellschaftliche Konsens des Sag- und Tragbaren sich verändert hat. Dass nun etwa mancherorts darüber diskutiert wird, das Fest für die Kinder abzuschaffen, ist dennoch zu viel des guten Willens. Die Kitas im Kreis Leipzig hingegen machen vor, wie es funktionieren kann. Sie suchen den Dialog mit den Eltern und versuchen diese für das Thema zu sensibilisieren – Empathie statt Verbotskeule. Der Ansatz zeigt heute schon Wirkung. Im Jahr 2020 sind die Kinder viel lieber Feuerwehrmänner, Superhelden oder Elsa die Eisprinzessin. E-Mail: m.hempel@lvz.de

Von Kathrin Haase, Nikos Natsidis, Ekkehard Schulreich, Thomas Kube