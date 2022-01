Hunderttausende Menschen konnten zuletzt in Sachsen per Genesenennachweis an den Möglichkeiten von 2G und 2G plus teilhaben. Nun wurde die Gültigkeit des Status um die Hälfte verkürzt. Wir geben einen Überblick, was Betroffene dagegen tun können und wie gefährlich Omikron für Genesene generell ist.