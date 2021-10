Bad Elster

Das Vogtland im Lichterglanz, plastische Skulpturen in der Nacht: Ausgerechnet vom Tag der Friedlichen Revolution an präsentiert sich das royale Bad Elster (Vogtlandkreis) im südlichsten Zipfel Sachsens in monarchischer Pracht. An der Grenze zu Tschechien leuchtet nun dauerhaft eine magische Lichterwelt. Das ungewöhnliche Gemeinschaftsprojekt mit der Chursächsischen Veranstaltungsgesellschaft soll dauerhaft kostenfrei zugänglich sein. 

„Mit der attraktiven Lichtinszenierung möchten wir das ganze Jahr über zum Flanieren einladen: am Tag und in der Nacht, auch ganz besonders jetzt zur Belebung der dunkleren Jahreszeit“, erklärt Gernot Ressler, Geschäftsführer Sächsische Staatsbäder GmbH, dem die Begeisterung anzumerken ist. Und er fügt vielsagend hinzu: „Bei uns ist der Star das, was angeleuchtet wird.“ Ein Hauch von Versailles im Vogtland.

Blühende und beleuchtete Landschaften

Der Schmuckplatz Königliches Kurhaus. Quelle: Sächsische Staatsbäder

Das schlägt sich allerdings auch in den Kosten nieder. Knapp drei Millionen Euro sind in die aufwändige Illumination geflossen, die sich durch den ganzen Ort zieht. Das hat unter anderem damit zu tun, dass strengste denkmalpflegerische Auflagen berücksichtigt werden mussten. Denn am Tag soll keine einzige Lampe zu sehen sein.

Im Prinzip geht es bei den sowohl blühenden als auch beleuchteten Landschaften um eine Art „Geschmacksverstärker“. Denn Bad Elster bietet mit seinen historischen Parkanlagen und der mondänen Bäderarchitektur seit der Ernennung zum Königlich-Sächsischen Staatsbad 1848 bereits eine einzigartige Erholungslandschaft, die von europäischen Gartenarchitekten ganz bewusst für diesen Zweck gestaltet wurde. Das hat sich auch bei den reiselustigen Sachsen in Leipzig und Dresden herumgesprochen.

Mit der Illumination ziele man nun auch auf Park- und Architekturliebhaber, Bildungs- Gruppen- und Individualreisende, sagt Ressler. Sie sollen sehen, welchen „überraschenden Erlebnischarakter die detailreichen Kunstwerke durch die abendliche Spezialbeleuchtung erhalten“. Wer nun Lust auf einen kurzfristigen nächtlichen Trip ins Vogtland bekommt: Parkmöglichkeiten bestehen beispielsweise im Parkhaus Zentrum/Albert Bad, am Tag ein modernistischer Holzbau, der in der Nacht von Lichtwellen umflossen wird, sowie am großen öffentlichen Parkplatz am Ortseingang (kostenfrei). Bis jeweils Mitternacht leuchtet Bad Elster in der neuen Pracht.

„Zusammenhängendes Lichtnetz“

Der Waldspringbrunnen. Quelle: Sächsische Staatsbäder

Die Arbeiten für das moderne Lichtdesign laufen seit mittlerweile vier Jahren. Verantwortlich dafür zeichnet die Görlitzer Lichtdesignerin Ulrike Birnbaum. „Wir haben mit dem Projekt ein zusammenhängendes Lichtnetz geschaffen, das Plätze von Interesse in den Königlichen Anlagen akzentuiert und in einer Erlebniswelt voll satter Lichtklänge und umhüllender Farben miteinander verbindet“, erklärt sie. Und fügt hinzu: Was die Besucher hier in den Abendstunden erwarte, sei einmalig. „Ich kenne kein vergleichbares Areal in Europa in dieser Größenordnung und Qualität, das wie Bad Elster so voller Geschichten und Kultur steckt, aufgewertet durch die stilvolle, elegante Lichtinszenierung.“

Zahlreiche Illuminationen und Lichtgestalten visualisieren nunmehr dezent die historische Gesamtanlage. Die Besucherinnen und Besucher flanieren durch weitläufige gepflegte Parkanlagen, wandeln über erleuchtete Promenadenwege vom Albert Park über den Badeplatz bis hin zum Waldpark, wo eine Hexe und zwei Künstler über den Wanderern schweben. Hin zu mystischen Orten und erleuchteten Kunstwerken vor schimmernden Wasserspielen und in glühender Naturkulisse.

Kurregion um Bad Elster und Bad Brambach legt zu

Dass Ludwig XIV. angesichts des nächtlichen Prunkes seinen Status als „Sonnenkönig“ an den Nagel gehängt hätte, scheint mehr als wahrscheinlich. Denn die Region um Bad Elster und Bad Brambach (wo jüngst ein modernes Radontherapiezentrum eröffnet wurde) ist nunmehr um ein gestalterisches Juwel beim Aufbau einer vogtländischen Bäderlandschaft reicher.

Die einzigartige Soletherme und Saunawelt Bad Elster, das Therapie- und Wohlfühlzentrum des historischen Albert Bads oder auch das Programm des König Albert Theaters auf historischen Veranstaltungsstätten waren bereits Eckpfeiler einer rasanten Entwicklung in historisch kurzer Zeit in einer Region, die im harten Wettbewerb mit anderen Kurbädern in Deutschland steht.

Noch mehr Lichtverschmutzung?

Bleiben also nur noch die kritischen Fragen: Wird die Lichtverschmutzung im Vogtland dadurch größer? Geschäftsführer Ressler verneint das vehement: „Wir machen hier doch kein Las Vegas.“ Um Lichtverschmutzung zu vermeiden, seien alle Leuchten zusätzlich über ein Lichtsteuerungssystem gekoppelt, das Dämmerung und Wetter misst und die Funktionalität der Leuchten dann über zuvor eingespielte Programme abstimmt.

Und das Insektensterben? Das Leid der Nachtfalter? „Zum Schutz von Insekten sind nur LED-Lichtquellen zum Einsatz gekommen, welche die höheren Spektralbereiche emittieren“, versichert die Lichtkünstlerin. Im Klartext: Die Lampen sind insektenfreundlich. All das zusammen dürfte dazu führen, dass es in Bad Elster in den kommenden Jahren wohl noch mehr als bisher brummen wird.

Von Roland Herold