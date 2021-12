Leipzig

Versammlungen nur mit zuvor erfolgter Ausnahmegenehmigung in Sachsen verstoßen nicht gegen das Grundgesetz. Das hat das Sächsische Oberveraltungsgericht (OVG) in Bautzen mit Urteil vom 16. Dezember 2021 entschieden und am Mittwoch veröffentlicht.

Fall aus dem April 2020

Der dritte Senat hat mit seiner Entscheidung einen per Normenkontrollverfahren gestellten Antrag abgelehnt, eine Regelung aus dem vergangenen Jahr nachträglich für unwirksam zu erklären. Der Kläger hatte sich gegen die Corona-Schutzverordnung vom 17. April 2020 gewandt. Sie war vom 20. April bis 3. Mai 2020 gültig. Damals waren alle Versammlungen grundsätzlich untersagt. Eine Ausnahme ließ des Sozialministerium als Ersteller der Verordnung aber zu. Soweit es aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar erschien, konnten die zuständigen Behörden auf Antrag doch noch Versammlungen zulassen. Diese Möglichkeit sich von dem Verbot zu befreien, sieht der dritte Senat nun als ausreichend an.

Prüfung des Infektionsschutzes

Alle Deutschen hätten das Recht sich ohne Anmeldung und Erlaubnis unter freiem Himmel zu versammeln. Dieses Recht dürfe grundsätzlich auch nicht einem allgemeinen Erlaubnisvorbehalt unterfallen. Gegen diesen Grundsatz verstößt nach Meinung der OVG-Richter auch nicht die damals geltende Corona-Schutzverordnung. Die zuständigen Behörden hätten nämlich nur die Einhaltung infektionsschutzrechtlicher Vorgaben überprüft. Das habe mit Blick auf den Schutz von Leib und Leben wegen der Pandemie auch bei allen Versammlungen erfolgen müssen. Eine umfassende und damit verbotene Vorprüfung von Kundgebungen und Demonstrationen sei dagegen nicht erfolgt. Die sächsische Regelung habe somit das Grundrecht aus Artikel 8 Grundgesetz wirksam beschränkt.

Revision noch möglich

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Dem Antragsteller steht die Revision an das Bundesverwaltungsgericht zu. Der Senat hat die Revision wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Frage der Verfassungsmäßigkeit eines Versammlungsverbots mit Genehmigungsvorbehalt zugelassen. SächsOVG, Urteil vom 16. Dezember 2021 - 3 C 20/20 -

Von Matthias Roth