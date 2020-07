Berlin

Eigentlich sollte die neue Straßenverkehrsordnung Klarheit schaffen: Am 28. April trat die StVO-Novelle in Kraft, nach der besonders Rasern schärfere Sanktionen drohen. Soweit war dies auch Konsens zwischen Bund und Ländern. Für Ärger allerdings sorgte eine Regelung, die der Bundesrat in die Verordnung hineingebracht hatte: Es droht nun ein Monat Führerscheinentzug, wenn man innerorts 21 Kilometer pro Stunde zu schnell fährt oder außerorts 26 km/h zu schnell. Bisher galt dies bei Geschwindigkeitsüberschreitungen von 31 km/h im Ort und 41 km/h außerhalb.

Der Unmut vieler Autofahrer war groß, viele stellten die Verhältnismäßigkeit in Frage und fürchteten künftig bei schnellerem Führerscheinentzug um ihre berufliche Existenz. Der Automobilclub „Mobil in Deutschland“ sprach gar von einer „Führerscheinfalle“ und startete erfolgreich ein Online-Petition, bei der innerhalb weniger Wochen rund 160 000 Unterschriften zusammenkamen.

ADAC : Rechtsfehler macht Fahrverbote unwirksam

Doch nun könnte die Aufregung für umsonst gewesen sein. Schuld ist ein rechtlicher Formfehler. Offensichtlich wurde in der StVO-Novelle das sogenannte Zitiergebot des Grundgesetzes verletzt. Verkehrsrechtlerin Daniela Mielchen von der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltsvereins, erklärt das so: Bei Erlass einer Verordnung müsse angegeben werden, auf welcher Rechtsgrundlage der Verordnungsgeber gehandelt hat. Dies sei aber unzureichend geschehen.

Der ADAC schlussfolgerte daraus: Das unvollständige Zitieren der Ermächtigungsgrundlage führe dazu, dass zumindest die neuen Fahrverbote nicht wirksam sind. Dem folgte nun auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) und zog die Notbremse: Das Ministerium forderte die Länder am Donnerstag in einer Telefonschalte dazu auf, ab sofort den alten Bußgeldkatalog wieder anzuwenden.

Dulig : Bußgeldverfahren nach neuer Regelung werden ausgesetzt

Dieser Aufforderung waren kurz darauf bereits das Saarland, Niedersachsen und Bayern gefolgt. Am Freitag zog auch Sachsen nach. Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig ( SPD) sagte auf Anfrage von LVZ.de: „Als Sofortmaßnahme wurde mit dem Innenministerium des Freistaates vereinbart, die Bußgeldstellen darüber zu informieren, zunächst offene Bußgeldverfahren mit der betroffenen Rechtsgrundlage nicht abzuschließen und auch nicht anzuwenden.“

Grundsätzlich bleibt Dulig aber bei der Auffassung, dass Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung zu ahnden und hart zu bestrafen sind. „Insoweit stehe ich zu einem Bußgeldkatalog, der bei Verstößen auch empfindliche Strafen vorsieht. Raser müssen bestraft werden! Ich erwarte von Bundesverkehrsminister Scheuer, dass er nun zügig eine rechtskonforme Korrektur seines Gesetzes vornimmt.“

AfD will neuen Bußgeldkatalog kippen, Linke will nachbessern

Das sieht die sächsische AfD ganz anders und will möglichst schnell den kompletten neuen Bußgeldkatalog kippen. „Viele Verkehrsschilder sind bis zur Unkenntlichkeit mit Stickern beklebt“, nennt der Leipziger Landtagsabgeordnete Tobias Keller ein Beispiel. „Wenn ein Autofahrer deshalb ein 30er-Schild übersieht, droht ihm nach den neuen Regeln gleich der Führerscheinentzug.“ Auch die vergrößerten Mindestabstände zu Radfahrern seien in vielen Städten kaum umsetzbar, sagt der Verkehrssprecher der Fraktion. „Es ist gut, dass der Bundesverkehrsminister rechtliche Fehler einräumt. Nun muss er aber zu Recht und Gesetz zurückkehren und die neuen Bußgeldregeln für alle Bundesländer kippen.“ Verkehrsrecht sei Bundesangelegenheit.

Sachsens Linke lehnen dagegen eine Rückkehr zu den alten Regeln ab. „Die novellierten Verkehrsregeln mit verschärften Sanktionen gegen Verstöße finden wir völlig in Ordnung“, betont der verkehrspolitische Sprecher der Landtagsfraktion Marco Böhme. „Wenn jetzt rechtliche Bedenken auftauchen, die mit den Inhalten der Novelle nichts zu tun haben, muss eben nachgebessert werden.“

Automobilclub: „Ganze Neuregelung ist Murks“

Damit will sich zumindest der Automobilclub „Mobil in Deutschland“ nicht zufrieden geben. „Ich gehe davon aus, dass alle Bundesländer die StVO-Novelle aussetzen werden. Das ist auch gut so. Neben der Rechtsunsicherheit ist die ganze Neuregelung in Summe Murks. Die Bußgelder sind zu hoch, der Führerscheinentzug ist völlig unverhältnismäßig. Daher bin ich sehr zufrieden, dass das jetzt in Gänze geändert wird,“ so Vereinschef Michael Haberland.

Von Winfried Mahr / Olaf Majer